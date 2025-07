Dating-Plattform für Muslime wirbt mit „spezialisierten Jungfräulichkeits- und Polygynie-Services“

+ Taiwan startet größte Militärübung aller Zeiten + Sozialbetrug über ein perfides System krimineller Banden aus Rumänien und Bulgarien + Petition geht durch die Decke! Massiver Widerstand gegen linke Richterin + Deutschland isoliert sich – Energiewende weltweit als gescheitertes Experiment abgestempelt +

Taiwan startet größte Militärübung aller Zeiten – Szenario: Invasion durch China

Mit 22.000 Reservisten trainiert die Inselrepublik erstmals auch mit der Bevölkerung – Peking reagiert prompt mit Exportverboten.

Taiwan hat am Mittwoch zur Überprüfung seiner Verteidigungsfähigkeit gegen eine mögliche Invasion Chinas seine jährliche “Han Kuang”-Militärübung begonnen. Mehr als 22.000 Reservisten wurden dafür mobilisiert. Erstmals beträgt die Dauer zehn statt fünf Tage. Das diesjährige Manöver ist somit das größte, seit Taiwan 1984 mit der Durchführung begann.

Das Land mit seinen mehr als 23 Millionen Einwohnern hat seit 1949 eine unabhängige Regierung. China beansprucht Taiwan jedoch als Teil seines Gebiets und hat wiederholt damit gedroht, es zu annektieren – wenn nötig auch unter Einsatz des Militärs. Die USA, Taiwans wichtigster Verbündeter, sind aufgrund des Taiwan Relations Act von 1979 rechtlich verpflichtet, die Verteidigungskapazitäten der Inseldemokratie zu unterstützen.

Via exxpress.at

Sozialbetrug über ein perfides System krimineller Banden aus Rumänien und Bulgarien

Arme Osteuropäer werden mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt, leben in hier Elendsvierteln und betteln, während kriminelle Hintermänner ihre Sozialleistungen abkassieren!

Organisierter Sozialbetrug im großen Stil – und unsere Politik hat jahrelang weggeschaut. Und wer hat am Ende bezahlt? Der dumme deutsche Steuerzahler!

Thilo Sarrazin über das perfide System krimineller Banden aus Rumänien und Bulgarien: Arme Osteuropäer werden mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt, leben in hier Elendsvierteln und betteln, während kriminelle Hintermänner ihre Sozialleistungen abkassieren!… pic.twitter.com/pT44qTGj7w — Anna Nina (@annaninii) July 8, 2025

Petition geht durch die Decke! Massiver Widerstand gegen linke Richterin

“Keine radikale Lebensfeindin ins Bundesverfassungsgericht: Stimmen Sie gegen Frauke Brosius-Gersdorf!”:

Das ist der Titel einer Petition mit massiver Beteiligung auf CitizenGo. Das Ziel von 100.000 Unterschriften dürfte in Bälde erreicht werden. Ein klares Signal gegen die umstrittene linke Richterin, die von der SPD nominiert wurde.

Mehr als 98.000 Unterschriften wurden bereits erreicht: Der Widerstand gegen Frauke Brosius-Gersdorf als neue Richterin am deutschen Bundesverfassungsgericht ist groß. Aktuell kommen fast sekündlich neue Unterstützer hinzu. Und das nicht nur aus der Bundesrepublik: Unterzeichner stammen teilweise auch aus Nachbarländern wie Österreich oder gar Frankreich.

Scharfe Kritik an Position zu Abtreibungen

Im Petitionstext bezeichnen die Verantwortlichen Brosius-Gersdorf als “radikale linke Lebensfeindin”, die “bei jeder Gelegenheit eine klare SPD-Linie gezeigt” habe. Angesprochen werden der von ihr befürwortete Versuch eines AfD-Verbots, ihr Vorstoß, das Grundgesetz zu gendern, ihre Empfehlung einer Impfpflicht in den Corona-Jahren sowie ihre Beteiligung an einer Kommission, die im Auftrag der Ampelregierung einen Bericht zu Möglichkeiten der Regulierung von Abtreibungen außerhalb des Strafgesetzbuches verfasste. Weiterlesen auf report24.news

Deutschland isoliert sich – Energiewende weltweit als gescheitertes Experiment abgestempelt

Deutschlands Energiewende-Experiment verliert international massiv an Rückhalt. Eine globale Umfrage des Weltenergierats zeigt: Der einst bewunderte Sonderweg gilt heute als riskantes Projekt mit wirtschaftlichen Risiken und politischen Alleingängen. Vor allem in Europa gilt das energiepolitische Vorgehen als isoliert und ineffizient lt welt vom 30.06.25.

Energie-Experiment ohne Vorbildcharakter

Über hundert Fachleute aus fast 50 Ländern gaben in der Erhebung ihr Urteil ab. Darunter waren Vertreter aus den USA, China, Indien, Australien und nahezu allen EU-Staaten. Die Resonanz fiel ernüchternd aus: Drei Viertel der Befragten halten das deutsche CO₂-Reduktionsziel für unrealistisch. Nur 43 Prozent glauben an 80 Prozent Ökostrom bis 2030. Noch drastischer fällt das Urteil zur Klimaneutralität 2045 aus – 79 Prozent sehen dieses Ziel als unerreichbar an. Via blackoutnews.de

Seit dem Selbstbestimmungsgesetz ändern immer mehr Verbrecher ihr Geschlecht – einer ist sogar Vergewaltiger

Seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes haben in deutschen Haftanstalten mindestens elf Insassen ihren Geschlechtseintrag ändern oder sich in einen anderen Trakt verlegen lassen. Einer von ihnen ist nach NIUS-Informationen ein wegen Vergewaltigung inhaftierter männlicher Häftling. Eine NIUS-Umfrage unter den Bundesländern zeigt: In deutschen Gefängnissen werden Insassen munter zwischen den Trakten für Männer und Frauen hin- und her verlegt.

Damit bestätigt sich, wovor Kritiker des Selbstbestimmungsgesetzes gewarnt hatten: Männer nutzen das Gesetz gezielt aus, um in einen Frauentrakt verlegt zu werden. Weiterlesen auf nius.de

Niederländische Zeitung fragte die Bilderberger, was mit dem Begriff „Entvölkerung“ gemeint ist. Die Antwort wirft Fragen auf

Bilderberg-Konferenz: Entvölkerung, Migration und die Geheimniskrämerei der Mächtigen

Die Bilderberg-Konferenz, ein jährlich stattfindendes geheimes Treffen von weltweiten politischen und wirtschaftlichen Eliten, hat erneut für Aufregung gesorgt. Ein Punkt auf der Agenda der 2025er Konferenz, der in den sozialen Medien besondere Aufmerksamkeit erregte, war das elfte und letzte Thema: „Entvölkerung und Migration“. (…)

Ein anonym bleibender Pressesprecher erklärte:

„Wir sprechen nicht mit Dritten über die Gründe, warum Themen ausgewählt werden. Wir erklären oder definieren auch nicht einzelne Themen. Wir können nur empfehlen, das Wörterbuch oder andere zuverlässige Quellen zu konsultieren, wenn Sie wissen wollen, was ein Wort bedeutet.“

[…] Die Themen „Entvölkerung“ und „Migration“ sind nicht neu und werden zunehmend als politisches Werkzeug betrachtet. Viele Kritiker werfen den globalen Eliten vor, dass sie durch politische Maßnahmen wie Migrationskontrollen oder sogar Geburtenkontrollen die demografische Landschaft der Welt absichtlich verändern wollen, um wirtschaftliche und politische Vorteile zu erzielen. Weiterlesen auf uncutnews.ch

UK: Dating-Plattform für Muslime wirbt mit „spezialisierten Jungfräulichkeits- und Polygynie-Services“

Die Dating-Plattform Nikkah-Gram ist speziell für muslimische Männer und bietet einen „spezialisierten Jungfräulichkeits- und Polygynie-Service“ an – ältere und sexuell erfahrene Frauen seien hingegen „Produkte von geringer Qualität“.

„100 % Halal und kostenlos für jungfräuliche Schwestern und diejenigen, die für Polygynie offen sind“

– die britische Dating-Plattform NikkahGram wirbt damit, muslimischen Männern gezielt Jungfrauen und Zweitfrauen zu vermitteln.

In mehreren Videos erklären Mitarbeiter der 2023 gegründeten Plattform zudem auf Instagram, warum Frauen und Männer in einer Ehe nicht gleichberechtigt sind und warum alle Ehefrauen jungfräulich sein müssen.

Wie die britische Zeitung The Telegraph zuerst berichtete, richtet sich die Plattform NikkahGram speziell an muslimische Männer und wirbt konkret damit, einen „spezialisierten Jungfräulichkeits- und Polygynie-Service“ anzubieten. Die Plattform sei der „definitive Nikkah-Gottesdienst“ für Muslime, die immer noch „einen schüchternen, unberührten Ehepartner schätzen“.

Die Plattform bietet dazu ein kostenloses Profil für „jungfräuliche Schwestern“, die unter 35 Jahre alt sind und „keine vorherige Beziehung, körperliche Berührungen oder irgendeine Art von Geschlechtsverkehr“ gehabt haben. Das Angebot gilt auch für „Schwestern“, die offen für Polygynie sind. Frauen, die eine sexuelle Vergangenheit haben oder älter sind, seien der Plattform nach „Produkte von geringer Qualität“. Für „Brüder“ bietet die Plattform Angebote von 29 Euro monatlich bis zu einmaligen 585 Euro für eine unlimitierte Mitgliedschaft an. Weiterlesen auf apollo-news.net

Falke verteidigt Nistplatz gegen Füchse

