Die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann wurde jüngst, wie es im Rahmen der Preisverleihung hieß, „für ihre klaren Worte und ihr entschlossenes Handeln angesichts globaler Krisen“, geehrt.

Strack-Zimmermann erhielt, man hält es kaum für möglich, den Janusz-Korczak-Preis für Menschlichkeit.

Ehrung durch jüdisches Institut

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Ende Juni mit dem Janusz-Korczak-Preis für Menschlichkeit ausgezeichnet worden, wie auch die juedische-allgemeine zu berichten wusste.

Seit Jahrzehnten, hieß es, engagiere sich Strack-Zimmermann für Demokratie, Freiheit und insbesondere gegen Antisemitismus, teilte die Europäische Janusz Korczak Akademie (EJKA), eine Bildungseinrichtung, deren Tätigkeitsschwerpunkt auf der Förderung jüdischer Jugend- und Erwachsenenbildung liegt, mit.

Sie werde, laut Aussagen der Akademie, zudem für ihre klaren Worte und ihr entschlossenes Handeln angesichts globaler Krisen, darunter auch zum Ukraine-Krieg und zum Anschlag der Terrororganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023, gewürdigt.

„Wir müssen nicht nur hinter unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehen, sondern uns auch sichtbar vor sie stellen“, erklärte Strack-Zimmermann gemäß der Mitteilung. Die FDP-Politikerin ist seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie Vorsitzende des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses ist. Von 2017 bis 2024 saß sie im Bundestag, sie gilt als Expertin für Verteidigungs- und Militärfragen, „Waffenlobbyistin und jüngst auch vehemente Kriegstreiberin“ speziell im Ukraine-Konflikt.

Die Laudatio hatte Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München gehalten. Die Preisverleihung hatte im Münchner Literaturhaus stattgefunden. Mit dem Janusz-Korczak-Preis ehrt die EJKA herausragende Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und vor allem wohl gegen Antisemitismus engagieren, denn mit den ersten Dreien würde man wohl nicht vorrangig Frau Strack-Zimmermann in Verbindung bringen.

