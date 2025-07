Rubio lässt UN-Berichterstatterin wegen Reports zum Genozid in Gaza sanktionieren

USA bekämpfen auch den UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) mit US-Selbstjustiz | Quelle: UN/Artwork UM

Die USA haben nicht vor, ihre Rolle als globaler Hegemon aufzugeben. Das trifft nicht nur ihre kollektiven Vasallen, sondern auch die UN: Denn für die USA heißt Exzeptionalismus, auch über UN und dem Völkerrecht zu stehen.

Von REDAKTION | Die Vereinigten Staaten von Amerika sind seit 1945 als Welt-Polizist unterwegs, doch felsenfest davon überzeugt, dass es nur ihnen vorbehalten sei, mit erhobenen Zeigefinger rund um den Erdball den Oberlehrer zu spielen. Niemand sonst sollte es wagen gegen den vermeintlichen Eine-Welt-Herrscher mit Kritikpunkten anzugehen. So hatten im letzten Monat vier Richter des ICC in Den Haag [Internationaler Strafgerichtshof] US-Strafmaßnahmen auszufassen, nachdem sie Haftbefehle gegen den israelischen Regierungschef, Benjamin Netanjahu und Joaw Galant [vormaliger israelischer Verteidigungsminister] ausstellten sowie noch Untersuchungen zu mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen in Afghanistan genehmigen ließen.

Am 9. Juli 2025 schließlich sollte der Bannstrahl von US-Außenminister Marco Rubio das nächste US-Opfer, dieses Mal die UN-Sonderberichterstatterin des UN-Menschenrechtsrats, Francesca Albanese, wegen ihrer „politischen und wirtschaftlichen Kampagne gegen die Vereinigten Staaten und Israel“ treffen. So, liess Marco Rubio auch gleich die UN-Sonderermittlerin, Francesca Albanese mit den altbekannten US-Sanktionen belegen:

„Heute verhänge ich Sanktionen gegen die Sonderberichterstatterin des UN-Menschenrechtsrats, Francesca Albanese, wegen ihrer unrechtmäßigen und beschämenden Bemühungen, Maßnahmen des Internationalen Strafgerichtshofs [ICC] gegen US-amerikanische und israelische Beamte, Unternehmen und Führungskräfte zu treffen.“

So, lautet das Verdikt von Marco Rubio auf X und dieser weiter:

„Die Kampagne der politischen und wirtschaftlichen Kriegsführung von Albanese gegen die Vereinigten Staaten und Israel wird nicht länger toleriert werden. Wir werden unseren Partnern stets in ihrem Recht auf Selbstverteidigung zur Seite stehen.

Die Vereinigten Staaten werden weiterhin alle Maßnahmen, die wir für notwendig erachten, ergreifen, um auf Rechtsstreitigkeiten zu reagieren und unsere Souveränität und die unserer Verbündeten zu schützen.“

Marco Rubio Zitat Ende

Was die Wertegesellschaft auf keinen Fall sehen will?

Das ist der UN-Report der UN-Sonder-Berichterstatterin, Francesca Albanese zur Menschenrechtssituation in den palästinensischen Territorien seit 1967:

Menschenrechtsrat

Neunundfünfzigste Sitzung

Juni bis 11. Juli 2025

Tagesordnungspunkt 7: Menschenrechtslage in Palästina

und anderen besetzten arabischen Gebieten

VON DER BESATZUNGSWIRTSCHAFT

ZUR VÖLKERMORDWIRTSCHAFT

Die Kurz-Zusammenfassung des

UN-Reports von Francesca Albanese

Dieser Bericht untersucht die wirtschaftlich-industrielle Maschinerie, die Israels Siedlungsprojekt zur Vertreibung und zum Austausch der Palästinenser in den besetzten Gebieten stützt. Während politische Führer und Regierungen sich ihrer Verantwortung entziehen, profitieren viel zu viele Unternehmen von Israels Wirtschaft der illegalen Besatzung, Apartheid und nun auch Völkermord. Die in diesem Bericht aufgedeckte Komplizenschaft ist nur die Spitze des Eisbergs; eine Beendigung wird nur möglich sein, wenn der Privatsektor, einschließlich seiner Führungskräfte, zur Rechenschaft gezogen würde. Das Völkerrecht erkennt unterschiedliche Grade der Verantwortung an – die je eine genaue Prüfung und Rechenschaftspflicht erfordern, insbesondere in diesem Fall, in dem die Selbstbestimmung und die Existenz eines Volkes auf dem Spiel stehen.

Dies ist ein notwendiger Schritt, um den Völkermord zu stoppen und das globale System, das ihn ermöglichte, zu demontieren!

Zitat Ende

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese hat dem UN-Menschenrechtsrat wegweisende Berichte an die Hand gegeben: Aus ihrem letzten UN-Report geht hervor, dass Militäroperationen des Regimes in Gaza „prima facie Beweise für die Absicht einer systematischen Vernichtung der Palästinenser als Gruppe“ darstellten. Die Gräueltaten wären Tatbestände, die auf Völkermord im Sinne der Völkermordkonvention der Vereinten Nationen hinwiesen. Die UN-Berichterstatterin schlägt auch vor, dass die UN die Mitgliedschaft des Regimes wegen seiner Verstöße ausgesetzt werden möge.

Francesca Albanese hat in mehreren Berichten konsequent den Begriff «Völkermord» verwendet, indem sie zugleich das Regime wegen Durchführung eines der „grausamsten Völkermorde der modernen Geschichte“ verurteilte und Gaza als „Labor“ der israelischen Waffenindustrie abqualifizierte.

Im Zuge einer UN-Sitzung im vergangenen Monat forderte die UN-Berichterstatterin ein vollständiges Waffenembargo sowie Sanktionen und Desinvestitionen gegen staatliche und unternehmerische Unterstützer des Regimes. Sie nannte konkret Dutzende von Unternehmen, darunter Lockheed Martin, Palantir, Caterpillar, Volvo, BNP Paribas, Barclays, Pimco und Vanguard, die sie allesamt verurteile, weil diese die „Wirtschaft des Völkermords“ erst möglich machten.

