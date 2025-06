Orban: „Pride-Parade hat nichts mit Freiheit zu tun“

„In Ungarn ist es nicht verboten, dass Menschen mit ungewöhnlichen sexuellen Gewohnheiten zusammenkommen und ihre gemeinsame Meinung äußern.“ Niemand könne dies verbieten. – wie der ungarische Ministerpräsident Orbán in einer privaten Rede im parlamentarischen Salon laut „Index“ meinte.

Orbán betonte: Jeder, der sich bei einer öffentlichen Veranstaltung mit „Menschen seiner Art“ treffen und für seine Rechte eintreten wolle, könne dies mit Vertrauen tun. Allerdings, so fügte er hinzu: Die Pride-Parade sei jedoch keine Versammlung, bei der für Meinungsfreiheit demonstriert werde, sondern „wie der Name schon sagt: eine Parade, eine Pride-Parade“.

„Es ist eine demonstrative Beschämung von allem, was wir über das Leben denken, und eine demonstrative Drohung gegen unsere eigenen Kinder. Das hat nichts mit Freiheit zu tun! Das ist eine Parade, die es in Ungarn nicht geben kann. Man kann sich versammeln, man kann sich zusammentun, aber man kann nicht zur Schau stellen und die Rechte und Gesetze Ungarns zum Schutz von Kindern mit Füßen treten.“#

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will. Sondern: Dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ (J.J. Rousseau)

