Boeing-Dreamliner 787 mit 242 Passagieren in Indien abgestürzt (Video)

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 2oo Personen gestorben. Das Passagierflugzeug war auf dem Weg nach London kurz nach dem Start in der indischen Großstadt Ahmedabad abgestürzt und in ein Gebäude gekracht. Zuvor setzt der Pilot der Maschine noch einen Notruf ab.