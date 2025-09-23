Warn-VIDEO zur Flüchtlingskrise 2015 auf Budapester Bahnhof

Video-Projektion in Budapest auf dem Hauptgebäude des Keleti-Bahnhofs projiziert. Bild: Screenshots FB

Seit Montagabend wird die Flüchtlingskrise von 2015, die sich in Ungarn abspielte über Lautsprecher übertragen und durch Lichtmalerei auf dem Hauptgebäude des Keleti-Bahnhofs projiziert.

Dabei sind die Türme einer Moschee als Standbild neben den Eingang des Bahnhofs sichtbar, während sich in den beiden Seitenflügeln des Gebäudes ein Video von Migranten, einer Sitzung des EU-Parlaments sowie der Flüchtlingskrise von 2015 wiederholt.

„Im Moment läuten die Glocken noch – aber eine falsche Entscheidung und wir könnten zu den Klängen von Brüssel aufwachen…„

– wie Miklós Szántó, Generaldirektor des ungarischen Zentrums für Grundrechte auf seiner Facebook-Seite, warnt.

