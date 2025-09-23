Iraker nach Abschiebung wieder da – belästigt Frauen und Kind – vermutlich „schuldunfähig“

Der Schutzsuchende machte nich einmal vo einem 10-jährigen Kind halt. | Foto: Symbolbild

Der Iraker wird in Schweden als Asylbewerber geführt, deshalb wurde er bereits vor einiger Zeit aus Deutschland dorthin abgeschoben. Nachdem die „Schutzsuche“ in Deutschland nicht nur für kriminelle Fachkräfte attraktiver ist, war er bald wieder da.

Nachdem der 23-jährige Iraker hier wieder „aktiv“ wurde, steht er derzeit in Dresden vor Gericht. Ihm werden drei Fälle von sexueller Belästigung und eine Bedrohung zur Last gelegt. Das bestätigte der Sprecher des Landgerichts Dresden, Andreas Feron, der WELT.

Zwei Frauen und ein Kind als Opfer des Schutzsuchenden

Zu den sexuell Belästigten zählt nicht nur eine 22- und eine 17-Jährige, auch ein 10-jähriges Mädchen kam in den Genuss der einer Bereicherung, indem er ihr den Rucksack entreißen wollte und ihr Kind „in sexuell motivierter Weise an den Oberschenkel gefasst habe“.

Selbst im Polizeigewahrsam in Dresden entfaltete er seine Potentiale, indem er die Dolmetscherin bedrohte:

„Ich schieße dich ab, ich schlage dir in die Muschi, ich bringe dich in die Hölle.“

Vermutlich „schuldunfähig“

Vermutlich wird er weder im Gefängnis noch in seiner von der westlichen „Wertegemeinschaft“ befreiten irakischen Heimat oder Schweden landen, sondern hier um teures Geld in einer Psychiatrie, denn „der Angeklagte leidet laut Gutachten eines Sachverständigen an einer paranoiden Schizophrenie“, sagte Sprecher Feron. „Sollte das Gericht aufgrund dieser Diagnose zu einer Schuldunfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit kommen, muss das Gericht über eine Einweisung des Angeklagten in eine geschlossene Einrichtung der Psychiatrie entscheiden.“

