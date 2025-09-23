Der Iraker wird in Schweden als Asylbewerber geführt, deshalb wurde er bereits vor einiger Zeit aus Deutschland dorthin abgeschoben. Nachdem die „Schutzsuche“ in Deutschland nicht nur für kriminelle Fachkräfte attraktiver ist, war er bald wieder da.
Nachdem der 23-jährige Iraker hier wieder „aktiv“ wurde, steht er derzeit in Dresden vor Gericht. Ihm werden drei Fälle von sexueller Belästigung und eine Bedrohung zur Last gelegt. Das bestätigte der Sprecher des Landgerichts Dresden, Andreas Feron, der WELT.
Zwei Frauen und ein Kind als Opfer des Schutzsuchenden
Zu den sexuell Belästigten zählt nicht nur eine 22- und eine 17-Jährige, auch ein 10-jähriges Mädchen kam in den Genuss der einer Bereicherung, indem er ihr den Rucksack entreißen wollte und ihr Kind „in sexuell motivierter Weise an den Oberschenkel gefasst habe“.
Selbst im Polizeigewahrsam in Dresden entfaltete er seine Potentiale, indem er die Dolmetscherin bedrohte:
„Ich schieße dich ab, ich schlage dir in die Muschi, ich bringe dich in die Hölle.“
Vermutlich „schuldunfähig“
Vermutlich wird er weder im Gefängnis noch in seiner von der westlichen „Wertegemeinschaft“ befreiten irakischen Heimat oder Schweden landen, sondern hier um teures Geld in einer Psychiatrie, denn „der Angeklagte leidet laut Gutachten eines Sachverständigen an einer paranoiden Schizophrenie“, sagte Sprecher Feron. „Sollte das Gericht aufgrund dieser Diagnose zu einer Schuldunfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit kommen, muss das Gericht über eine Einweisung des Angeklagten in eine geschlossene Einrichtung der Psychiatrie entscheiden.“
3 Gedanken zu „Iraker nach Abschiebung wieder da – belästigt Frauen und Kind – vermutlich „schuldunfähig““
Chip wie bei Tiere und ab nach Hause. So wie er in die Nähe der Grenze kommt, müssten Stromschnellen in zu Umkehr zwingen. Was soll der in der Klapsmühle, muß man die Typen sendieren, damit sie nicht über das Personal herfallen oder den Mitinsassen. Findet sich nicht eine Oma gegen Rechts, die ihm betreut. Die rennen doch wegen denen immer zur Demo. Doch denen wird auch bald das Lachen vergehen. CDU Vorschlag oder wahr es ein Klinikenchef, die Leistungen von 80 jährigen sollten gekürzt werden.
Da „Corona“, sie wissen schon, größter Massenmord des 21. Jahrhunderts (bisher), aus den Medien entschwunden ist und es daher gerade keinen aktuellen Artikel gibt, bringe ich es hier:
https://uncutnews.ch/exklusiv-die-daemme-brechen-bei-der-vertuschung-der-covid-impfstoffe-daily-pulse
„Dr. Joseph Sansone sagt, dass 1,58 Millionen Amerikaner kurz nach der COVID-Impfung gestorben sind – und neue Versicherungsdaten zeigen, dass immer noch 5.000 Todesfälle pro Woche zu verzeichnen sind.
Er bezeichnete dies als „Massenunfall” und verglich das Ignorieren dieses Problems mit dem Vorbeigehen an einem Gewaltverbrechen. Er warnte davor, dass Familien überall vor aller Augen vergiftet werden.“
1. Es ist kein Unfall, wenn es mit Ansage erfolgt, es schon vertuscht wird, bevor das Morden begonnen hat und man die Kritiker ebenso schon vorher zu erledigen sucht. Man nennt das dann Mord, nicht „Unfall“.
2. Fehlen hier die ganzen Opfer von Maßnahmen und tödlichen „Heilbehandlungen“, also insbesondere die Opfer von 2020, womit wir automatisch bei über 2 Mio Toten sind und diese Zahl steht für die USA, als Opfer der Corona-Diktatur, seit 2 Jahren im Raum.
3. Da Trump selbst Täter der 1. Reihe ist, können sie ganz lange darauf warten, daß sich in Sachen Bestrafung etwas regen wird.
„Schuldunfähig“…wie immer… Versucht mal, als Einheimischer mit solchem Schwachsinn bei der „Justiz“ zu punkten. Ihr werdet staunen…..