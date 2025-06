Waffenstillstand zwischen Iran und Israel trat nach letztem iranischen Raketenangriff in Kraft + Alles nur Show? Merz plante den Schulden-Wortbruch offenbar schon vor der Wahl + Sieg für die Pressefreiheit: Compact-Verbot gescheitert! + Tatort Freibad: Gewalt und sexuelle Belästigung am Wochenende

Waffenstillstand zwischen Iran und Israel trat nach letztem iranischen Raketenangriff in Kraft

Nach einer Reihe iranischer Raketenangriffe, die auf die Ankündigung eines Waffenstillstands durch den US-Präsidenten folgten, trat der Waffenstillstand in Kraft. Ob Israel weiter Gaza, West Bank und den Libanon angreifen wird, ist unklar.

Trump kündigte Waffenstillstand an

(…) Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben, dass zwischen den beiden Regierungen ein Waffenstillstand erzielt worden sei. Der iranische Außenminister Abbas Aragchi erklärte jedoch, dass kein Waffenstillstand erzielt worden sei und dass der Iran keine Angriffe auf israelische Ziele starten werde, solange keine Aggression stattfinde.

Weiterlesen auf tkp.at

ÖSTERREICH: Unfassbar! Asyl-Abschiebung nach Syrien gescheitert

Groß angekündigt – und noch vor der Durchführung auch schon wieder Geschichte: Die Abschiebung eines syrischen Straftäters, der seit sieben Jahren in Österreich im Gefängnis dem Steuerzahler zur Last fällt, bleibt in Österreich. Warum? Das erklärt das Innenministerium knapp.

Es hätte die erste Abschiebung nach Syrien seit 2015 werden sollen: Laut einer Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts hat das Bundesamt für Fremdwesen und Asyl (BFA) für Montag, den 23. Juni, einen Abschiebeflug nach Syrien organisiert.

„Wegen des geschlossenen Luftraums über dem Land in Folge der Eskalation des Nahost-Konflikts können derzeit keine Flugzeuge Syrien ansteuern”,

hieß es aus dem Innenministerium. Die betroffene Person, ein 32-jähriger Straftäter, bleibt in Schubhaft. Sobald eine Abschiebung möglich ist, soll diese vorgenommen werden. Allerdings braucht es dazu ein weiteres Mal die Zustimmung der syrischen Behörden. Denn das entsprechende Zertifikat für den Mann ist dem Vernehmen nach heute abgelaufen.

Weiterlesen auf exxpress.at

Alles nur Show? Merz plante den Schulden-Wortbruch offenbar schon vor der Wahl

Die Einhaltung der Schuldenbremse war Wahlkampf-Thema der Union: Immer wieder wurde in regelrechter AfD-Manier betont, man werde entbürokratisieren und Deutschlands Ausgabenproblem angehen, statt neue Schulden zu machen. Nach der Wahl war dann urplötzlich alles ganz anders. Wirklich? Offenbar nicht: Berichten zufolge war der Schulden-Wortbruch von Friedrich Merz von langer Hand geplant und wurde schon vor der Wahl vorbereitet. (…)

Nach der überdeutlichen Kritik von JD Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz (und somit kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar) habe Merz Kontakt zum ehemaligen Bundesverfassungsrichter Di Fabio aufgenommen, um zu eruieren, ob sich Deutschlands Grundgesetz noch mit dem bestehenden Bundestag ändern lasse, um die Schuldenbremse zu kippen. Hintergrund war die erwartbare Entwicklung, dass im neuen Bundestag die nötigen Mehrheiten fehlen würden. Di Fabio soll Merz daraufhin ein Kurzgutachten zugesandt haben, wonach Merz nur ein Zeitfenster von 30 Tagen nach der Wahl bleiben würde, um das Grundgesetz mit den Mehrheitsverhältnissen des alten Bundestags zu ändern.(…)

Eine Anfrage von “Nius” erbrachte nun obendrein, dass Di Fabio für sein Gutachten sogar bezahlt wurde: 9.500 Euro soll der ehemalige Richter für seine Expertise erhalten haben.

Weitelesen auf report24.news

Sieg für die Pressefreiheit: Compact-Verbot gescheitert!

Paukenschlag im Compact-Verbotsprozess und herbe Niederlage für Nancy Faeser! Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Faesers Verbot gekippt und das Compact-Verbot mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das Anwaltsteam und Jürgen Elsässer zeigen sich begeistert. „Ein großer Sieg für die Meinungsfreiheit“, sind sich zahlreiche Zuschauer im Gerichtssaal einig.

Via AUF1

„Vielfalt“ um jeden Preis: Autoren unter falscher Flagge – ARD soll weiße Männer zum Tarnnamen drängen – für den „Diversitätsanstrich“

Was Gruber da offen ausspricht, ist mehr als eine Anekdote. Es ist der Blick hinter die Kulissen eines Rundfunksystems, das sich Vielfalt auf die Fahnen schreibt – und dabei zunehmend auf Täuschung setzt.

Die Geschichte darf gerne von einem alten weißen Mann stammen – aber sie muss so aussehen, als hätte sie jemand anderes geschrieben.

Täuschung als Staatsauftrag⁉️ Deutsche Autoren werden gezwungen, ihre Werke unter ausländischen Namen einzureichen – damit ARD und ZDF der Öffentlichkeit eine „gelungene Integration“ vorgaukeln können. Kein Witz, sondern Alltag beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Inhalt… pic.twitter.com/umoa4tRlRU — Shira S , MD (@RealSHIRA) June 17, 2025

In einem Talk-Format berichtet die Kabarettistin: „Vor Jahren hat mir ein Freund als Autor… er hat ein Drehbuch geschrieben für ARD. Dem wurde nahegelegt, ob es okay wäre, wenn nicht sein Name im Abspann stünde, sondern wenn stattdessen ein weiblicher Name, und zwar einer mit Migrationshintergrund, in dem Fall ein arabischer Name. Weil es nicht gut käme, wenn man halt anhand seines Namens ablesen könnte, dass ein alter weißer Mann das Drehbuch geschrieben hat. (…)

Ein Einzelfall? Mitnichten, wie Gruber weiter erzählt: „Das ist auch kein Einzelfall. Das weiß ich von ganz vielen. Gerade Männer, die werden dazu aufgefordert, ob es okay wäre, wenn der Autor des Drehbuches unter Pseudonym im Abspann laufen würde. Es ist ganz üblich. Das ist nicht ein Hirngespinst von mir.“ Und dann folgt der Satz, der zeigt, wie tief diese Logik reicht: „Und natürlich wird geschaut: Okay, da fehlt uns jetzt jemand mit Migrationshintergrund, da fehlt noch jemand, eine Lesbe, eine Transe.“

(…) Was ist das anderes als Rassismus und Sexismus? Menschen werden nach ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrer Hautfarbe und ihrem Geschlecht behandelt – nur eben unter umgekehrten Vorzeichen.

Weiterlesen auf reitschuster.de

Bill Gates bei der neuen Gesundheitsministerin in Berlin zu Besuch

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken traf sich heute mit Bill Gates. Sie sprachen über Deutschlands Investitionen in Global Health & die WHO sowie den WHO Hub Berlin.

Um auch künftig den Erfolg der Institutionen zu gewährleisten, seien weitere Investitionen wichtig, so Warken.

Via Eva Herman

Tatort Freibad: Gewalt und sexuelle Belästigung am Wochenende erneut eskaliert

In Deutschlands Freibädern kam es übers Wochenende erneut zu schwerer Gewalt. Dabei wurde ein 15-Jähriger getötet. Andernorts wurden junge Mädchen Opfer von sexuellen Übergriffen. (…)

Pleinfeld: 19-Jährige ersticht 15-Jährigen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Menschen in der Nähe des Großen Brombachsees in der mittelfränkischen Gemeinde Pleinfeld ist am Samstagabend ein 15-jähriger Jugendlicher tödlich verletzt worden.

Gelnhausen: Junge Männer begrapschen Frauen

Am Sonntagnachmittag kam es in Gelnhausen (Hessen) im Freibad zu massiven sexuellen Übergriffen. Mehrere junge Frauen wurden laut Polizei in einem Schwimmbecken von vier Männern unsittlich berührt. Laut Polizeiangaben konnte man vier Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren noch im Schwimmbad als tatverdächtig identifizieren. (…)

Am Sonntag wurde im bayerischen Hof (Saale) ein Mädchen von zwei Syrern im Freibad massiv bedrängt. Wie das Bayreuther Tagblatt am Montag berichtet, soll die 12-Jährige mehrfach unter Wasser gedrückt worden sein. Außerdem sollen die beiden Syrer, die 18 und 20 Jahre alt sind, sie unsittlich berührt haben, während sie sie unter Wasser drückten.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Ich stehe nicht zu Israel.

Ich stehe nicht zu Iran.

Ich stehe nicht zur Ukraine.

Ich stehe nicht zu Russland.

Ich wähle keine Seiten, weil ich hinter keiner Regierung stehe – Punkt.

Ich stehe ein für alle unschuldigen Männer, Frauen und Kinder, die durch die Dinge geschädigt wurden und werden, die die Regierungen tun, um die Belange der Banken, Millionäre, Pharma und anderer Schatten-Parasiten voranzutreiben, von denen sie kontrolliert werden.

Netzfund

