Wurde auch Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad getötet – Situationsanalyse

Die Meldung über den angeblichen Tod von Irans Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad sorgt augenblicklich für Spekulationen. Die deutsche Bild hatte eine dementsprechende Nachricht veröffentlicht.

Dementi erfolgte kurz darauf

Unmittelbar danach jedoch dementierten mit der Angelegenheit vertraute Kreise die Meldung gegenüber AUF1 als „Fake News“. Zum Beweis erhielt AUF1 den Screenshot einer Textnachricht, offenbar aus dem Umfeld Ahmadinedschads. Darin heißt es, „sein Berater sagte mir, bis vor einer Stunde hatte er noch Kontakt.“

AUF1 Chefredakteur Stefan Magnet mit nachstehender „Analyse“ der Kriegssituation im Iran.

Ich verstehe, dass es verlockend ist, das Ende eines bärtigen Mullah-Regimes im Iran zu wünschen. Viele feiern jetzt, wenn die Bomben fallen, sie jubeln, wenn der oberste Führer Chamenei ermordet wird. Aber ich muss Widerspruch anmelden. Warum?

Ayatollah Ali Chamenei ist tot. Das meldeten in der Nacht auch die iranischen Staatsmedien. Der bisherige oberste Führer des Iran war für seine Gegner die Verkörperung des „Satans auf Erden“. Für seine Anhänger war er die „Heiligkeit unserer Zeit“. Chamenei war sein gesamtes Leben ein Krieger in einem vom Krieg überzogenen Land. Aus dem Iran-Irak-Krieg 1982, als Chamenei Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte war, ist sein Satz überliefert: „Ich, Sprecher der Nation, der das Vertrauen des Volkes hat, sage euch: der Krieg wird bis zum letzten Blutstropfen weitergeführt.“ Chamenei wurde mehrfach verhaftet und gefoltert, überlebte (schwer verwundet) Mordanschläge und er überlebte seit Jahrzehnten die Drohungen von fünf US-Präsidenten (Bush sen., Clinton, Bush jun., Obama, Trump 1, Biden).

Ergebnis jahrzehntelanger Destabilisierung

Das Mullah-Regime im Iran ist das vorläufige Ergebnis jahrzehntelanger Destabilisierung seitens der USA und Israels. Seit Jahrzehnten sind Angriffe, Geheimdienstoperationen, Morde und Kriege dokumentiert – und immer wieder Regime-Change von außen. Wenn wir heute historische Aufnahmen eines westlich anmutenden, nicht verschleierten Iran sehen, dann sollten wir nicht vergessen, dass schon damals die USA und Großbritannien das Öl des Landes wollten, Land und Führung unter Druck setzten, was zu Revolution und Bürgerkrieg führte.

Persien und der Iran bestehen seit über 2.500 Jahren. Die „Islamische Republik Iran“ existiert seit 1979. Chamenei war der zweite oberste geistliche Führer (Ajatollah) der „Islamischen Republik Iran“. Viele Historiker sehen die Revolution 1979 als langfristige Folge des von CIA und MI6 orchestrierten Coups 1953 (Operation Ajax/Boot), der den demokratisch gewählten Premierminister Mohammad Mossadegh stürzte, um britische und US-Ölinteressen zu schützen. Dieser Eingriff installierte den „Shah von Persien“ als absoluten Herrscher und schürte anti-westliche Ressentiments in Iran, die 1979 explodierten. Als der Shah von Persien für den Westen seine Schuldigkeit getan hatte, entbrannte die „Islamische Revolution“ 1979. Der Shah musste fliehen, die Monarchie war zu Ende, die „Islamische Republik“ entstand. Und auch hier:

In den Wochen vor dem Sturz des Shah (Januar 1979) hatte die Regierung von US-Präsident Jimmy Carter geheime Kontakte zu Ayatollah Ruhollah Khomeini, der aus dem Exil in Paris agierte und dann im Iran 1979 die „Islamische Republik“ errichtete… die USA installieren, die USA stürzen.

Iran hat zu viel Öl

Der Iran hat einfach zu viel Öl. Der Iran liegt einfach dummerweise im Gebiet von Großisrael. Der Iran ist Teil der BRICS und liegt auf der neuen Seidenstraße. Der Iran hat sich bis heute nicht vor den USA in den Staub geworfen oder Gebiete freiwillig an Israel abgetreten, weshalb er immer und immer wieder mit Krieg überzogen wird.

Ihr klatscht, weil die bösen Islamisten weggebombt werden? Darum geht es den USA keine Sekunde. Sie haben in Syrien einen weltweit gesuchten Kopfabschneider-Terroristen zum Staatschef im Anzug gemacht. Die Saudis, die jährlich hunderte Enthauptungen mit dem Schwert anordnen, sind ihre Partner. Wem die „Freiheit des iranischen Volkes“ als Argument vorgesetzt wird, der sollte alarmiert sein. Das Wort „Befreiung“ aus dem Mund der Amis stinkt seit jeher nach Pulverdampf und verwesenden Leichen… fragt die Indianer, fragt die Toten von Bagdad, Hiroshima oder Dresden.

Den Iran anzugreifen, war nach allen internationalen Regeln (ich weiß, das ist neuerdings was für Idioten und Naive) illegal. Wem nationale Souveränität und Freiheit noch etwas bedeuten, dem sollte klar sein, dass wir 2026 im großen Stil erleben, dass diese Rechte weggebombt werden. Venezuela und Iran haben sich gegen das USrael-Regime gestellt. Sie haben nur bedingt kooperiert und sie haben die Methoden laut und klar verurteilt. Das hat sie ins Visier gerückt…

Hunderttausende Trauernde in Teheran

Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, trauern in Teheran um Ajatollah Chamenei.

Westlichen Medien berichten hingegen einseitig über Iraner, die eine angebliche Befreiung durch die großen jüdischen-amerikanischen Helden feiern. Nach der Ermordung des religiösen Staatsoberhauptes der Schiiten ist die Anteilnahme augenscheinlich riesig. Trotz anhaltender Luftangriffe versammeln sie sich auf Straßen und Plätzen. Wer glaubt, die Iraner wären alle glücklich über den jüdisch-amerikanischen Feldzug, sitzt wohl westlicher Propaganda auf. Ja, es gibt Bilder von der anderen Seite aber wer diese gezeigten glücklichen Iraner wirklich sind und was von Erzählungen beider Seiten in der Geschichte übrigbleibt, erfahren die Menschen wohl nur selektiv. Wie immer schreiben am Ende die Sieger die Geschichte.

