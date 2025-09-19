Bild: action press

Seit 16. September ist China erstmals in die Top 10 der jährlichen Rangliste der innovativsten Länder der Vereinten Nationen eingezogen.

Damit hat es Europas größte Volkswirtschaft Deutschland abgelöst.

Chinas Unternehmen investieren massiv in Forschung und Entwicklung

Die Schweiz blieb auf dem ersten Platz, eine Position, die sie seit 2011 innehat, gefolgt von Schweden und den Vereinigten Staaten. China belegte im Global Innovation Index (GII), der 139 Volkswirtschaften anhand von 78 Indikatoren bewertet, den zehnten Platz, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte.

China ist auf dem besten Weg, der größte Geldgeber für Forschung und Entwicklung zu werden, da es die Lücke in der privaten Finanzierung rasch schließt, wie der GII zeigte.

Gleichzeitig werden die Aussichten für globale Innovationen laut der Umfrage durch sinkende Investitionen getrübt.

Das Wachstum in Forschung und Entwicklung dürfte sich in diesem Jahr auf 2,3 % verlangsamen, von 2,9 % im Vorjahr, dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2010.

Ein Viertel der weltweiten Patentanmeldungen

China trug 2024 etwa ein Viertel der internationalen Patentanmeldungen bei und bleibt damit der größte Ursprungsstaat, während die USA, Japan und Deutschland, die zusammen 40 % der Gesamtanmeldungen ausmachen, Rückgänge verzeichneten.

Der Besitz von Patenten gilt allgemein als wichtiges Zeichen für die wirtschaftliche Stärke und das industrielle Know-how eines Landes.

Langfristig betrachtet sollte Deutschland über seinen Absturz auf Platz 11 angeblich nicht beunruhigt sein, erklärte GII-Mitherausgeber Sacha Wunsch-Vincent und fügte hinzu, dass die neuen Rankings die Auswirkungen der von der Trump-Regierung in den USA verhängten Zölle nicht widerspiegeln würden.

„Die Herausforderung für Deutschland besteht darin, neben seiner, jahrzehntelangen Stellung als starker Motor industrieller Innovation auch zu einer treibenden Kraft digitaler Innovation zu werden“, sagte WIPO-Generaldirektor Daren Tang.

Die anderen Länder in den Top 10 der Liste, hinter den USA und vor China, waren in der Reihenfolge ihrer Platzierung, Südkorea, Singapur, Großbritannien, Finnland, die Niederlande und Dänemark.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.