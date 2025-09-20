web analytics

Linksextremisten stürmen Berliner Abgeordnetenhaus

VonRedaktion

Sep. 20, 2025 #Besetzung, #LGBTQ-Totalitarismus, #Linksextreme, #Parlament
Bild: screenshot X

Linksradikale Störer haben das Berliner Parlament blockiert und laut schreiend gegen Haushaltskürzungen im Queer-Bereich demonstriert. Mit dabei natürlich der ÖRR. Was wäre wohl passiert, wenn Rechte so was abgezogen hätten?

Bislang Millionen an Steuergeldern für „queeren“ Aktionismus

Mit welch enormen Summen dieses Milieu bislang unterstützt wurde, zeigen die Zahlen für die Sparpläne: 116.000 Euro sollen für eine Trans- und Inter-Beratung der Schwulenberatung, eine halbe Million für die Fachstelle Queere Bildung, 15.000 Euro Subvention des Queer History Month gestrichen werden.

Queeriban-Aktionismus wird immer aggressiver

PP berichtet immer wieder in der Rubrik „Queeriban“ über die immer aggressiver werdenden Aktionen aus diesem Milieu, das auch für die Ermordung von Charlie Kirk verantwortlich zu sein scheint. Während die „Antifa“ in den USA und nun auch in den Niederlanden verboten werden soll, leistet sich der Berliner Regierende Bürgermeister von der Union einen eigenen „Queerbeauftragten“. Ja, dieses Milieu wird über die NGOs sogar noch finanziell gefördert.

Dieser beitrag erschien auf PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Von Redaktion

