web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Antifa

Kirk-Beerdigung LIVE

VonRedaktion Ungarn

Sep. 21, 2025 #Kirk-Beerdigung
Erika Kirk (l.) mit blutbefleckter Kette in der Hand, als sie zusammen mit Vizepräsident JD Vance und Ehefrau Usha am 11. 9. den Leichnam ihres Mannes aus Utah abholt

Charlie Kirk wurde wegen linksliberalem Antifa-Hass Hasses ermordet. Eine junge Ikone der Republikaner, musste sterben, weil sie es wagte, ihre Meinung zu sagen. Wir bringen Kirks Beerdigung live, auf der auch Donald Trump und J. d. Vance sprechen werden.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

 

 

 

 

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion Ungarn

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Antifa

Kirk-Beerdigung LIVE

21. 09. 2025 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag

eSIM Europa: Beste Anbieter im Vergleich?

21. 09. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag China Europa Verkehr

China nimmt den planmäßigen Frachtverkehr über «Nördliche Seeroute (NSR)» auf

21. 09. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Linksextremismus Studien USA

Charlie Kirk-Attentat: Täterprofil durchaus zeitgeistkonform

21. 09. 2025 Redaktion