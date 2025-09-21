Pacta sunt servanda! – Verträge müssen eingehalten werden!

Die Teilnehmer der Zwei-plus-Vier"- Konferenz in Bonn vor den Flaggen ihrer Länder (von links nach rechts): Eduard Schewardnadse (Sowjetunion), Roland Dumas (Frankreich), Markus Meckel (DDR), Hans-Dietrich Genscher (Bundesrepublik), Douglas Hurd (Vereinigtes Königreich) und James Baker (USA). | Foro: dpa-Bildarchiv

Dies war schon der Leitspruch der Römer gegenüber ihren „Partnern“, denn zwei Partner können nur auf zwei Arten interagieren, entweder durch Streit (Krieg), oder durch einen Vertrag. Dieser Grundsatz ist bis heute unverzichtbar für ein friedliches Zusammensein auf diesen Planeten!

Verträge müssen eingehalten werden – Denkt man an eine multipolare Weltordnung, so gilt das umso mehr!

Von FRANZ FERDINAND | Die multipolare Ordnung ist gekennzeichnet durch mehrere Zentren auf dem Globus, die sich geographisch und hinsichtlich ihrer Tradition, Ideologie, Wirtschaft und innere Verfasstheit unterscheiden. Dazwischen wird es auch Pufferstaaten geben, die eine neutrale Rolle spielen und so mögliche Konflikte abmildern können.

Die multipolare Ordnung ist ein Schritt in Richtung globaler Demokratie, im Gegensatz zur unipolaren Tyrannei jener, die gerade besonders viel von „Demokratie“ faseln, aber Diktatur meinen!

Klarer Weise ist eine multipolare Ordnung organisatorisch komplizierter, als die Diktatur einer Zentrale, die sich aber wohlweislich versteckt und sich bloß von Scharen inkompetenter Politiker und korrupten Presstituierten nach außen hin vertreten lassen.

Diese Form der „Ordnung“ wird aber von der großen Mehrheit der Weltbevölkerung abgelehnt und zwar nicht nur im „Globalen Süden“, sondern auch in der verbleibenden westlichen Welt.

In der multipolaren Welt müssen die Hauptakteure ihre Beziehungen durch verlässliche Verträge dauerhaft regeln.

Hingegen werden in der unipolaren Welt Verträge meist beschlossen um gebrochen zu werden. Verträge sind in dieser „Ordnung“ nur taktische Manöver, um den Partner „über den Tisch zu ziehen“:

Beispiele:

1. Im Trennungsvertrag zwischen Russland und Ukraine wurde die Neutralität der Ukraine vereinbart, an die sich plötzlich niemand erinnern kann.

2. Der Minsk II Vertrag wurde vom damaligen französischen Präsidenten François Hollande, der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sowie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehandelt und unterzeichnet. Durch diesen Vertrag sollten die Rechte der russischen Minderheit in der Ukraine festgelegt werden. Im Nachgang erklärten Merkel und Holland, dass die Ukraine diesen Vertrag bloß zugestimmt hätte um Zeit für ihre Aufrüstung zu gewinnen.

3. Der 2+4 Vertrag

Dieser Vertrag wurde von Seiten Russlands aus einer Position der extremen Schwäche ausverhandelt. Russland war auf deutsche Kredite angewiesen und ließ sich daher die allerwichtigste Bedingung, die es für die Wiedervereinigung stellen konnte, nämlich die Neutralität Deutschlands, buchstäblich abkaufen. Trotzdem bestand man auf einer Nichtweiterverbreitung der NATO. Auf einen entsprechenden Passus in dem Vertrag verzichtete man jedoch und ließ sich mit mündlichen Erklärungen abspeisen. Genaugenommen war dieser Vertrag eine Kapitulationsvertrag Russlands im Kalten Krieg. Ein Friedensvertrag war es sowieso nicht, da man dazu all 65 „Kriegsgegner“ Deutschlands einbinden hätte müssen.

Durch diesen Vertrag wurde Russlands Sicherheit für ein Paar Milliarden DM Kredit verkauft. Hunderttausende junge Russen bezahlten diesen Fehler bisher mit ihrem Leben, oder ihrer Gesundheit.

Trotzdem brach Deutschland einen anderen Punkt des 2+4 Vertrages:

Der Artikel 2 des Vertrages lautet:

„Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschlands sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen“.

Dieser Passus ist wohl nicht mit der Teilnahme Deutschlands an dem Angriffskrieg auf Jugoslawien und die Teilnahme am Krieg in Afghanistan vereinbar! Man entblödete sich nicht, den Einsatz in Afghanistan mit der Behauptung zu begründen, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird.

In diesem Zusammenhang sei auch an die Feindstaatenklausel in der UNO-Charta (Artikel 53 und 107) erinnert, die es den Unterzeichnerstaaten erlauben, Zwangsmaßnahmen gegen sogenannte Feindstaaten zu verhängen, wenn diese erneut aggressive Politiken verfolgen. Diese Klausel wurde ursprünglich eingeführt, um sicherzustellen, dass Staaten, die während des Zweiten Weltkriegs als Feinde galten, wie Deutschland und Japan, nicht wieder militärisch aktiv werden können. Zwar wurde diese Feindstaatenklausel in der Zwischenzeit für „hinfällig“ erklärt, jedoch ist sie nach wie vor in der Charta enthalten.

Russland könnte sich also angesichts der aggressiven, feindseligen, ja sogar belligerenten Haltung Deutschlands gegen Russland bei Gelegenheit sehr wohl an diese Feindstaatenklausel „erinnern“. Man kann daher auch davon ausgehen, dass Russland einer Streichung dieser Klausel angesichts der aktuellen Situation nicht mehr zustimmen würde!

Aktuell könnte sich Russland im Falle einer weiteren Eskalation im Ukrainekrieg auf diese Klausel berufen, um im Einklang mit dem Völkerrecht militärische Zwangsmaßnahmen gegen Deutschland zu ergreifen!

So ein Fall wird eintreten, sobald NATO-Truppen (mit deutschen Truppen) direkt in den Ukrainekrieg eingreifen. So ein Szenario ist höchstwahrscheinlich, sobald ein Kollaps der ukrainischen Armee vorhersehbar wird. Russland könnte dann mit Fug und Recht Ziele in Deutschland angreifen!

Aller Wahrscheinlichkeit nach würde Putin so einen Schritt allerdings nur wagen, wenn er dafür die volle Unterstützung Chinas hat, das heißt also, dass China bereit wäre, in diesen Krieg NATO gegen Russland einzutreten. Höchstwahrscheinlich würde sich dann dieser Krieg nicht mehr auf die Ukraine beschränken, sondern Russland würde gemeinsam mit China der NATO endgültig das Licht ausblasen, indem diese Koalition bis nach Berlin marschiert, um wieder die Verhältnisse vor der deutschen Wiedervereinigung herzustellen! Das wäre dann wohl das Ende der NATO, an dem auch China sehr interessiert ist, nachdem sich diese Organisation ja auch im Pazifik breitmachen möchte. China hätte dann auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Russland die USA aus dem Westpazifik zu vertreiben. Die Taiwanfrage würde sich dann ganz von selbst lösen!

