Charlie Kirk-Attentat: Täterprofil durchaus zeitgeistkonform

Charlie Kirk-Attentat: Täter geständig, Trans-Freund, linksextreme Motive – und ein pädophiler Komplize, der die Polizei ablenkte.

Der konservative US-Kommentator Charlie Kirk wurde kaltblütig auf offener Straße ermordet. Während die Mainstream-Medien anfangs wahlweise rechte Täter oder „gespaltene Gesellschaften“ bemühten, zeigt sich nun ein ganz anderes Bild: Der linke Attentäter Tyler Robinson war nicht nur ideologisch radikalisiert, sondern plante die Tat minutiös – und wurde offenbar von einem pädophilen Komplizen gedeckt, der absichtlich eine falsche Spur legte.

Robinson gestand noch vor seiner Festnahme in einem Chat mit seiner Mitbewohnerin die Tat. Wörtlich schrieb er: „Ich hatte die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen.“ Auch seine weiteren Nachrichten dokumentieren ein bewusstes Vorgehen: Er wollte keine Spuren hinterlassen, sorgte sich um Fingerabdrücke, versteckte die Tatwaffe im Gebüsch. Pikant: Die Waffe gehörte seinem Großvater – laut Chat „einem alten, konservativen A****“, den er für das „System“ verantwortlich machte. Robinson versuchte, diese Person nach der Tat sogar als Schuldigen zu framen.

Entlarvend ist auch Robinsons persönliche Umgebung: Der 22-Jährige, ein bekennender Linker mit Trans-Freund, wurde von seinen konservativen Eltern angezeigt. Sie reagierten, nachdem die Polizei Überwachungsvideos und Zeugenaussagen veröffentlichte. Die Ermittler sprechen von einem gezielten politischen Attentat. Robinson wird wegen Mordes angeklagt, die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.

Fast zeitgleich mit dem Attentat tauchte ein zweiter Verdächtiger auf: George Zinn, 71 Jahre alt, trat direkt an die Polizei heran und rief: „Ich habe ihn erschossen – jetzt erschießt mich!“ Die Beamten nahmen ihn fest, während Robinson fliehen konnte. Zinn gab später zu, dass seine Aktion bewusst zur Ablenkung diente. Er wolle „ein Märtyrer für den wahren Täter sein“. Ein Zufall? Laut aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine direkte Verbindung zwischen Zinn und Robinson – und dennoch: Beide eint eine identitäre Wahnwelt, in der politische Gewalt zum moralischen Akt verklärt wird.

Zinn, der nun wegen Justizbehinderung angeklagt ist, entpuppte sich als weitaus düsterer Charakter: Auf seinem Handy wurden kinderpornografische Inhalte gefunden – darunter Fotos minderjähriger Mädchen in „sexuellen Posen“. Zinn räumte ein, „sexuelle Befriedigung“ aus dem Betrachten dieser Inhalte zu ziehen. Neben der Ablenkungsaktion wird er nun auch wegen schwerer sexueller Ausbeutung Minderjähriger angeklagt.

Während die Medien bei jedem konservativen Täter tagelang moralisieren, schweigen sie hier auffällig. Ein linksextremer Attentäter, ein pädophiler Ablenker, eine trans-ideologische Echokammer, in der Mord als „Akt des Widerstands“ gilt – das passt wohl nicht ins Narrativ. Dabei erinnert der Fall frappierend an das Rittenhouse-Verfahren: Auch damals war das linke Mob-Umfeld voller verurteilter Sexualstraftäter. Auch damals wollte man einem jungen Konservativen das Existenzrecht absprechen.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

