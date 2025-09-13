+ Name des Kirk Attentäters bekannt gegeben + Man muss die Opposition nicht verbieten, man muss sie nur zum Schweigen bringen + UK: Spektakulärer Daten-Diebstahl im britischen Außenministerium + EU-Zensur gegen Polizeigewerkschafter: Unliebsame Prognose gelöscht + RFK Jr. und Präsident Trump haben der Pharmaindustrie einen Schlag mitten ins Herz versetzt

Name des Kirk Attentäters bekannt gegeben: Tyler Robinson, 22 Jahre alt aus Utah, wurde vom eigenen Vater „angezeigt“

US-Präsident Trump gab am frühen Freitag bekannt, dass ein Verdächtiger im Fall Charlie Kirks Ermordung von seinem Vater angezeigt wurde – laut Angaben von Strafverfolgungsbehörden gegenüber der Post handelt es sich um den 22-jährigen Tyler Robinson aus Utah.

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn haben“, sagte Trump in einem Live-Interview mit „Fox & Friends“ im Studio in Manhattan (…)

„Jemand, der ihm sehr nahe stand, hat ihn angezeigt“, sagte der Präsident und verriet dann, dass es der Vater des Verdächtigen war, der dies über „einen Geistlichen, der mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun hat“ weitergegeben habe.

„Ich hoffe, dass er für schuldig befunden wird und die Todesstrafe erhält. Was er getan hat – Charlie Kirk war ein großartiger Mensch und hat das nicht verdient.“ Via nypost.com

ISRAEL: Heftige Kritik an Spaniens Regierungschef nach Atombomben-Äußerung

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sorgt mit Äußerungen zum Gaza-Krieg für Kritik. Er betont, Spanien könne Israels Vorgehen nicht stoppen: „Wir haben keine Atombomben, keine Flugzeugträger, keine großen Ölreserven“, so Sanchez.

Benjamin Netanjahu bezeichnete die Aussagen Sanchez‘ als „eklatante Völkermorddrohung gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt“. Auf der Plattform X ergänzte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten in harschen Worten: „Offenbar sind die spanische Inquisition, die Vertreibung der Juden aus Spanien und der systematische Massenmord an Juden im Holocaust für Sanchez nicht genug. Unglaublich.“ Weiterlesen auf welt.de

Nato reagiert auf angebliche russische Luftraumverletzungen

Die Nato startet nach den angeblich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Militäroperation zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich:

Mehrere Nato-Staaten wie Deutschland hatten zuvor bereits zusätzliche Mittel zugesagt. So stellt die Bundeswehr künftig vier statt nur zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter bereit, um sich an bewaffneten Schutzflügen über Polen zu beteiligen.

Via t-online.de

Man muss die Opposition nicht verbieten, man muss sie nur zum Schweigen bringen

Der Beschluss des BGH eine Allerweltsfloskel (»Alles für D….«), die seit Jahrhunderten im deutschen Sprachraum von unterschiedlichsten Personen und politischen Gruppierungen verwendet wurde, unter Strafe zu stellen, trifft nicht nur mich persönlich als Vorsitzenden der mit Abstand stärksten Kraft und Oppositionsführer in Thüringen, sondern die gesamte parlamentarische und außerparlamentarische Opposition in Deutschland. Er stellt einen folgenreichen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar.

Wer in frei gehaltener Rede nicht mehr ungezwungen seine Muttersprache verwenden und die Liebe zum Vaterland ohne Angst vor Strafverfolgung ausdrücken darf, dem soll es offenbar unmöglich gemacht werden, sich politisch für das eigene Land einzusetzen. Opposition muss man nicht verbieten, man muss sie nur zum Schweigen bringen. Ist es das Ziel, einem der bekanntesten deutschen Oppositionspolitiker das Wahlrecht zu entziehen? Das Beispiel Joachim Paul zeigt, wohin die Reise geht. Freiheitsfreunde auf der ganzen Welt, schaut auf Deutschland! Via BjörnHöcke

UK: Spektakulärer Daten-Diebstahl im britischen Außenministerium

Hacker haben die Server des britischen Außenministeriums infiltriert und in eine digitale Trümmerwüste verwandelt. Dabei konnten Tausende streng geheime Dokumente erbeutet werden, die die ganzen Schweinereien des angloamerikanischen Establishments in Osteuropa belegen.

Die britische Regierung arbeitet unter anderen an der vollständigen Unterjochung Russlands und finanziert zu diesem Zweck ein verborgenes Medien-Netzwerk auf der ganzen Welt. Als erstes alternatives Nachrichtenportal veröffentlichen wir das Material. Ein Archiv aller Dateien ist ab sofort unserer Internetseite verfügbar. Besonders für Journalisten dürfte der Fundus interessant sein. Via anonymousnews.org

EU-Zensur gegen Polizeigewerkschafter: Unliebsame Prognose gelöscht

In Deutschland und der EU sind kritische gesellschaftspolitische Prognosen unerwünscht. Dies zeigt die Zensur eines X-Posts des Polizeigewerkschafters Manuel Ostermann durch die deutschen Zensurbehörden.

Manchmal genügt ein einziger Tweet, um den ganzen Wahnsinn der politischen Zustände in Deutschland und der EU offenzulegen. Manuel Ostermann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, schrieb einen Text, der nicht etwa einer Science-Fiction-Serie entnommen ist, sondern aus seinem eigenen Buch

“Deutschland ist nicht mehr sicher”.

Darin skizziert er ein mögliches Deutschland im Jahr 2050 – ein Land, in dem arabische Clans die Städte dominieren, die Polizei kapituliert und islamistische Parallelstrukturen längst das öffentliche Leben übernommen haben. Doch statt eine Debatte über die Zustände zu führen, griff die Zensurkeule zu. X hat den Beitrag auf Druck der Zensurbehörden kurzerhand in Deutschland unlesbar gemacht. Willkommen im neuen Meinungsfreiheitsparadies EU.

Interessant ist, dass Ostermann nicht einmal zu Gewalt oder Widerstand aufruft. Er beschreibt lediglich, was geschieht, wenn man nichts ändert: Clan-Macht, islamische Parallelgesellschaften, Scharia-Recht, zerfallende Schulen, ein kollabierendes Sozialsystem. Man könnte sagen, er malt schwarz. Doch warum eigentlich? Wenn er über steigende Gewalt, wachsende No-Go-Areas und kulturelle Dominanz schreibt, dann reicht ein Blick in Städte wie Duisburg-Marxloh, Berlin-Neukölln, die Banlieues bei Paris oder Malmö in Schweden, um zu wissen: Das ist keine Fantasie, das ist ein Vorgriff auf das Offensichtliche. Und gerade weil es so realistisch ist, muss es in Deutschland unterdrückt werden. Kritik am heiligen Projekt “Multikulti” ist heute gefährlicher als jede Drohung von Islamisten. Weiterlesen auf report24.news

ÖSTERREICH – Babler sprengt Budget: Elf neue Mitarbeiter treiben Kosten auf Rekordhöhe!

Inmitten von Rekorddefizit, Null-Wachstum und steigender Inflation bläst Vizekanzler Babler (SPÖ) sein Büro weiter auf – mit elf neuen Mitarbeitern. Sein Kabinett kostet damit erstmals fast 425.000 Euro im Monat – ein Rekordbetrag zulasten der Steuerzahler. So viel gibt nicht einmal der Kanzler aus.

Die Zahl der Mitarbeiter in den Ministerbüros hat einen neuen Rekord erreicht – und der Hauptverursacher dieser Teuerung ist Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Die Beantwortung einer aktuellen Anfrage von Grünen-Vizeparteichefin Alma Zadić zeigt: Die Kabinettskosten der Regierung sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen – und das ist vor allem Bablers „Verdienst“.

Rekordzahl an Mitarbeitern in den Ministerien

Die XXL-Regierung wird immer teurer. Seit Jahresbeginn ist die Zahl der Kabinettsmitarbeiter auf 399 gestiegen – ein Anstieg um 25 Personen im Vergleich zum ersten Quartal. Weiterlesen auf exxpress.at

Wien’s Bürgermeister Ludwig versucht vergeblich, Verrat an Wählern zu vertuschen

Seit Bekanntwerden der Preiserhöhung bei den Wiener Linien ist die Empörung darüber in den sozialen Netzwerken und auf der Straße groß. Für viele Menschen bedeutet diese Preissteigerung eine weitere Last für die jetzt schon durch die Teuerung strapazierte Geldbörse.

Dessen ist sich SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auch bewusst und versucht auf X, die Spuren seines gebrochenen Wahlversprechens zu verwischen.

Das Internet vergisst nichts

Auf dem X Account des Wiener Bürgermeisters ist der ein Jahr alte Tweet über sein Versprechen, dass die 365-Euro-Jahreskarte für die Jahre 2025 und 2026 bestehen bleibt, entfernt worden. Im Nationalratswahlkampf vor einem Jahr hatte diese Preisgarantie dazu gedient, der in den Umfragen taumelnden SPÖ noch einen letzten Aufwind aus Wien zu verschaffen. (…) Mit der bevorstehenden kräftigen Erhöhung der Jahreskarte von 365 auf 467 Euro ist das alles hinfällig. Und der SPÖ-Wien-Chef scheint außer Acht gelassen zu haben, dass das Internet nie etwas vergisst.

Verhöhnung der Wähler und der Pensionisten

Menschen, die ein Leben lang mit ihrer Arbeit zum hohen Lebensstandard in Wien beigetragen haben, werden als Dank von ihrem Bürgermeister nächstes Jahr statt bisher 1,50 Euro 3,20 Euro für eine Einzelfahrt zahlen müssen.

Die meisten Senioren haben keine Jahres- oder Monatskarte, weil sie die Öffis nicht täglich, sondern punktuell für Arztbesuche oder Familientreffen benutzen. Mit der Verdoppelung des Einzelfahrscheines für Senioren trifft man die finanziell vulnerabelste Gruppe in Wien. ÖVP-Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec kommentierte diese Preissteigerung in einer Presseaussendung wie folgt:

Was die Wiener Linien heute präsentiert haben, ist ein Schlag ins Gesicht aller Seniorinnen und Senioren in Wien. Die Abschaffung des vergünstigten Seniorentickets für Einzelfahrten in 2026 und die drastische Erhöhung der Jahreskarte für Seniorinnen und Senioren sind eine unsoziale Abzocke.

Weiterlesen auf unzensuriert.at

RFK Jr. und Präsident Trump haben der Pharmaindustrie einen Schlag mitten ins Herz versetzt

Er nannte es einen „historischen Wandel“ in der Art und Weise, wie Arzneimittelwerbung im Fernsehen gemacht wird. Vor wenigen Augenblicken teilte Kennedy Bret Baier mit, er habe gerade eine Besprechung im Oval Office verlassen, bei der Präsident Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet habe, die vorschreibe, dass in Fernsehwerbungen für Medikamente unerwünschte Nebenwirkungen enthalten sein müssten.

Damit werden die Vorschriften von 1997 aufgehoben, die es den großen Pharmaunternehmen erlaubten, Anzeigen zu schalten, ohne die Risiken im Werbespot offenzulegen … und dabei Milliarden einzustreichen.

Dies ist ein weiterer RIESIGER MAHA-Gewinn!

RFK Jr. und Präsident Trump haben der Pharmaindustrie gerade einen Schlag mitten ins Herz versetzt! Er nannte es einen „historischen Wandel“ in der Art und Weise, wie Arzneimittelwerbung im Fernsehen gemacht wird. Vor wenigen Augenblicken teilte Kennedy Bret Baier mit, er habe… pic.twitter.com/v25B1wyJKE — Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) September 10, 2025

