Rom sucht Gratis-Gastgeberfamilien für Asylforderer

Höchststrafe für IS-Anhänger Solingen-Attentäter zeigt kurz vor Urteil keine Reue mehr

Am 23. August 2024 greift Issa H. auf dem Stadtfest in Solingen wahllos Menschen in der Menge an, drei Opfer kommen ums Leben.

Im Prozess zeigt der abgelehnte Asylbewerber aus Syrien anfänglich Reue – davon ist später aber nicht mehr viel übrig. Nun fällt das Urteil: lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Quelle: n-tv.de mit Video

Präsident Trump macht kurzen Prozess mit dem Messermörder der jungen Ukrainerin

Das TIER, das die schöne junge Frau aus der Ukraine, die auf der Suche nach Frieden und Sicherheit nach Amerika gekommen war, so brutal ermordet hat, sollte „schnell“ (daran besteht kein Zweifel!) vor Gericht gestellt und ausschließlich zum TODE VERURTEILT werden. Es gibt keine andere Option!!! PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP. Via truthsocial.com

Das Aus für „Nebelhorn“, „Wetterstein“ und „Königssee“: Deutsche Bahn streicht Alpen-Fernzüge

Das Aus zum Fahrplanwechsel ist beschlossene Sache: ICE- und IC-Züge nach Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und Berchtesgaden werden gestrichen. Pro Bahn spricht von einem „Verlust für Tourismusregionen“.

München – Rückschlag für die Bestrebungen, die Tourismusregionen umweltfreundlich per Bahn zu erschließen. Die Deutsche Bahn plant, mit dem Fahrplanwechsel im Dezember die traditionellen Alpen-Fernzüge von Berlin und Hamburg nach Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden fast komplett zu streichen. Weiterlesen auf merkur.de

Neuer Misstrauensantrag der Patrioten gegen Leyen

Angesichts immer stärkerer Ablehnung der EU-Politik hat die euroskeptische Fraktion hat genügend Unterschriften gesammelt, um einen Misstrauensantrag einzureichen. Leyen wird sich im Oktober dem Urteil des Parlaments stellen müssen.

Die nationalistische Fraktion „Patrioten für Europa“ (PfE) hat genügend Unterschriften gesammelt, um einen Misstrauensantrag gegen die Europäische Kommission einzureichen, wie die Fraktion am Mittwoch bekannt gab. Der Antrag, der die Präsidentin und die Kommissare zum Rücktritt zwingen könnte, werde „unverzüglich” dem Präsidenten des Europäischen Parlaments vorgelegt, sagte die erste Vizepräsidentin der Fraktion, Kinga Gál.

Er wurde von 85 Abgeordneten, allen Mitgliedern der Fraktion, unterzeichnet und überschreitet damit die für die Einleitung des Verfahrens erforderliche Mindestanzahl (72 Unterschriften). Weiterlesen auf tkp.at

Rom sucht Gratis-Gastgeberfamilien für Asylforderer

Die von einer Mitte-Links-Koalition regierte Stadt Rom will italienische Familien dazu bringen, Asylforderer gratis bei sich aufzunehmen. Kein Geld, keine Entschädigung, nur das Wohlwollen der Gutmenschen-Stadtregierung. Diese will offensichtlich die Unterbringungs- und Verpflegungskosten an willige Bürger auslagern.

Nein, es ist kein schlechter Scherz: Die römische Stadtverwaltung hat tatsächlich eine Ausschreibung gestartet, um Familien zu finden, die bereit sind, einzelne Asylforderer oder ganze Familien für drei Jahre in den eigenen vier Wänden aufzunehmen. Einfach aus Gutmenschlichkeit und selbstverständlich ohne irgendeine Art von finanzieller Unterstützung. Während satte 399.000 Euro an eine Managementfirma fließen, die das Programm organisiert und die “Gastgeber” rekrutiert, bleibt den Bürgern nur die Rolle des unbezahlten Sozialarbeiters und Sponsors für Zuwanderer, die es sich im staatlichen Sozialsystem gemütlich machen wollen. Weiterlesen auf report24.news

Bundeskanzler Friedrich Merz will in Deutschland den Sozialstaat schwächen und das Geld für Krieg und Rüstung ausgeben

Das halte ich für falsch. Merz ist keine Kraft für den Frieden. Merz behauptet, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Wörtlich sagte Merz am 23. August 2025 auf dem CDU-Landesparteitag in Niedersachsen:

„Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.“

Das ist aber nicht die Wahrheit. Merz sollte zugeben, dass Deutschland viel zu viel Geld für den Krieg in der Ukraine investiert hat: Seit Februar 2022 mehr als 50 Milliarden Euro. Vor allem für Waffen. Das sind im Schnitt etwa 1,2 Milliarden pro Monat und damit etwas weniger als 15 Milliarden pro Jahr. Zudem unterstützen die führenden Politiker Deutschlands von Friedrich Merz bis Alice Weidel und alle Bundestagsparteien, einschließlich der Linken das Fünf-Prozent-Ziel der NATO. Dieses verrückte Ziel besagt, man muss 5% des BIP von Deutschland, also jedes Jahr mehr als 200 Milliarden Euro, in Krieg und Rüstung investieren. Das ist fast die Hälfte des Bundeshaushaltes. Ich halte das für völlig falsch. Das ist der Grund, weshalb es zum Sozialabbau kommt.

Und natürlich wird die Sprengung der Nordspream-Pipeline im Jahr 2022 durch die USA nicht angesprochen, das ist ein Tabu. Obschon diese Sprengung zu sehr hohen Energiepreisen in Deutschland geführt hat.

Als 2019 gestritten wurde, ob man eine Grundrente einführen soll, um den ärmsten Rentnern Deutschlands wirklich aus der bittersten Altersarmut zu helfen und ihnen einen würdigen Lebensabend zu ermöglichen, da war das Argument von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen, das sei nicht finanzierbar, das sei zu teuer. Die Summe, um die es dabei ging, lag bei maximal 5 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt sollen 200 Milliarden pro Jahr für Rüstung und Krieg kein Problem sein? Via Dr. Daniele Ganser

In Deutschland floriert ein kriminelles Geschäft mit gefälschten Sprach- und Integrationszertifikaten, die Voraussetzung für eine Einbürgerung sind

Dass die erfolgten Einbürgerungen rückgängig gemacht werden müssen, ist selbstverständlich. Aber dass der Verkauf dieser Zertifikate in aller Öffentlichkeit passiert und die Behörden nichts dagegen unternehmen können, zeigt, wie leicht unser Staat ausgespielt wird.

Dabei war genau das zu erwarten: Es bildet sich für alles irgendwann ein Angebot auf dem freien, unregulierten Markt – so selbstverständlich auch für Einbürgerungen.

Es muss dringend ein Moratorium für Einbürgerungen verhängt werden, bis wir wieder Herr der Lage geworden sind. Und wer angesichts dieser Vorfälle noch nicht die dringliche Notwendigkeit der Remigration sieht, der will sie einfach nicht sehen.

Wie erwartet: Offenbar floriert in Deutschland ein kriminelles Geschäft mit gefälschten Sprach- und Integrationszertifikaten, die Voraussetzung für eine Einbürgerung sind. Dass die erfolgten Einbürgerungen rückgängig gemacht werden müssen, ist selbstverständlich. Aber dass der… pic.twitter.com/XTFnlOBntX — Lena Kotré (@KotreLena) September 9, 2025

SCHWEIZ: Polizei muss Hautfarbe bei Fahndungen verschweigen

In der Schweiz dürfen Fahndungen keine Angaben zur Hautfarbe des Gesuchten mehr enthalten. Das hat das Bundesamt für Polizei entschieden. Auslöser war eine Beschwerde einer ausländischen Behörde.

Via apollo-news.net

+++ WISSENSWERTES zum UMWELTSCHUTZ +++

„Bitte denkt immer daran, das Papier-Etikett Eures Joghurt-Bechers abzutrennen und separat zu entsorgen. Der Umwelt zuliebe“

Bitte denkt immer daran, das Papier-Etikett Eures Joghurt-Bechers abzutrennen und separat zu entsorgen. Der Umwelt zuliebe 💚 pic.twitter.com/Xv8d1RrrMv — Hirnschluckauf 🕊 (@Hirnschluckauf) September 9, 2025

+++ REALSATIRE +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

