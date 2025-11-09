Statt Corona-Aufarbeitung kommt ein globales Gesundheitsregime

+ Chaos in Nepal nach Social Media Sperre + Burkina Faso wirft „Bill Gates Mücken“ aus dem Land + kanadische Regierung warnt vor Reisen in die Bundesrepublik + RFK: 76,4 % der Amerikaner leiden mittlerweile an einer chronischen Krankheit

Ukraine: Russland rüstet seine Raketen für möglichen Krieg mit der Nato auf

Der ukrainische Militärgeheimdienst nennt genauere Zahlen zur russischen Waffenproduktion in diesem Jahr.

Ein Hauptaugenmerk soll auf der Weiterentwicklung von Raketen liegen. Zudem würden Dutzende neue Kampfjets und Hunderte Panzer gebaut.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Vadym Skibitsky, hat sich in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform zur russischen Waffenproduktion in diesem Jahr geäußert. Ihm zufolge produziert die Rüstungsindustrie 2500 Raketen wie Marschflugkörper, ballistische Raketen und Hyperschallraketen. Weiterlesen auf www.n-tv.

Deutsche Exporte sinken – Produktion legt zu

Die deutschen Exporte sind im Juli überraschend gesunken. Sie fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 130,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Grund ist die schrumpfende Nachfrage aus den USA und China. Etwas bessere Nachrichten gibt es, was die Produktion betrifft.

[…]

Die meisten Ausfuhren gingen im Juli zwar erneut in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden aber nur noch deutsche Waren im Wert von 11,1 Milliarden Euro verkauft – und damit 7,9 Prozent weniger als im Vormonat. „Das ist der vierte monatliche Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Dezember 2021“, erklärten die Statistiker.

Das deutsche China-Geschäft schrumpfte ebenfalls zu Beginn der zweiten Jahreshälfte. Die Ausfuhren in die Volksrepublik nahmen um 7,3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro ab. Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stellt inzwischen viele Waren selbst her und macht damit Deutschland zunehmend Konkurrenz – etwa bei Elektroautos. Die deutschen Ausfuhren in andere EU-Länder wuchsen dagegen um 2,5 Prozent auf 74,8 Milliarden Euro. Quelle: deutschlandfunk.de

Chaos in Nepal nach Social Media Sperre

Nepals Führung sperrte soziale Medien und löste damit eine Massenrevolte aus – der Mob zündet Parlament, Obersten Gerichtshof, Präsidentenamt, Regierungsgebäude, Hotels und Häuser von Politikern an.

In der südasiatischen Republik Nepal ist das totale Chaos ausgebrochen. Proteste, die vor allem von Aktivisten der Generation Z angeführt werden, sind in Gewalt und Zerstörung ausgeartet.

In Kathmandu kam es zu Ausschreitungen, nachdem die Regierung versucht hatte, ein Verbot sozialer Medien zu erlassen. Der wahre Grund dafür liegt jedoch in der grassierenden Korruption der Regierung. Die Demonstrationen eskalierten, als die Polizei Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition einsetzte, was zu mindestens 19 Todesfällen und Hunderten von Verletzten führte. Via gatewaypundit

Burkina Faso wirft „Bill Gates Mücken“ aus dem Land

In Burkina Faso wurde das von Bill Gates finanziertes „Target Malaria-Projekt“ zur Freisetzung genetisch veränderter Mücken offiziell gestoppt.

Bereits am 22. August 2025 ordnete das Bildungs- und Forschungsministerium die Sofort-Aussetzung aller Aktivitäten an und verlangte die Vernichtung aller Modifikationsproben unter strenger Aufsicht.

Ursprünglich sollte das Projekt helfen, Malaria zu bekämpfen. (…) Das Projekt hatte als Ziel, sterile oder männlich dominante genetisch veränderte Anopheles-Mücken freizusetzen – angefangen 2019 mit ersten Versuchen im Dorf Bana. Doch Kritiker warnen, dass die manipulierten Mücken das Problem sogar verschärfen könnten. Die Regierung geht nun konsequent gegen das Vorhaben vor und beendet damit ein umstrittenes Experiment im Land. Weiterlesen auf tkp.at

10 Jahre nach Merkels illegaler Grenzöffnung und dem massenhaften Zustrom von Migranten aus aller Welt ist es soweit: Die kanadische Regierung warnt vor Reisen in die Bundesrepublik

Auf der offiziellen Regierungswebseite werden Reisende zur Vorsicht aufgerufen. In der BRD gebe es eine erhöhte Terrorgefahr, so die Regierung. Angesichts täglicher Messerangriffe, Morde, Vergewaltigungen und anderer Terrorattentate ist das durchaus zutreffend.

Vor 2015 las man solche Reisewarnungen lediglich in Bezug auf Dritte-Welt-Länder. Mittlerweile hat selbst die BRD den Status eines gefährlichen Reiseziels erreicht. Herzlichen Glückwunsch.Via t.me/kenjebsen

Wegen „No Pride Month“: Anklage gegen Schweizer Jugendbewegung „Junge Tat“

15 Monate Freiheitsstrafe, davon sechs Monate ohne Bewährung, sowie eine Geldstrafe von 14.000 Schweizer Franken drohen mehreren patriotischen Schweizer Aktivisten der „Jungen Tat“.

Grund sind symbolische Protestaktionen: Bei einem Pride-Gottesdienst stellten die jungen Aktivisten ein Kreuz mit der Aufschrift „No Pride Month“ auf. Bei einer sogenannten „Queer Story Time“ (einer Kinderbuchvorlesung durch Dragqueens) hielten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Familie statt Gender-Ideologie“ hoch. Diese Aktionen reichten aus, um den Jugendlichen „Diskriminierung“, „Verletzung der Menschenwürde“ und „Herabwürdigung Homosexueller“ vorzuwerfen. Zudem stützen sich die geforderten Haft- und Geldstrafen auf Banner- und pyrotechnische Aktionen auf Dächern sowie eine körperliche Auseinandersetzung mit Linken bei einer Corona-Demonstration.

Kritiker sehen aufgrund der groß angelegten Anklage und des hohen Strafmaßes einen Versuch, die patriotische Jugendbewegung in der Schweiz zu kriminalisieren sowie die Ablehnung und den Protest gegen Pride- und Genderideologie als Hassverbrechen zu erklären! Die Verfahrenskosten für die angeklagten Aktivisten belaufen sich bereits auf 40.000 Franken. Via Telegram: @auf1tv

US-Minister Kennedy nennt erschreckende Zahlen: 76,4 % der Amerikaner leiden mittlerweile an einer chronischen Krankheit

US-Gesundheitsminister Kennedy sollte im Sitzungssaal des Finanzausschusses des Senats von den Demokraten gegrillt werden. Dann wurde er genauer, warum er aufräumt. Er wurde emotional und nannte eine erschreckende Statistik, die den Raum verstummen ließ.

„Heute Morgen habe ich die neuesten Zahlen vom CDC erhalten, wonach 76,4 % der Amerikaner mittlerweile an einer chronischen Krankheit leiden. Das ist erschreckend. Als mein Onkel Präsident war, waren es 11 %. Im Jahr 1950 waren es 3 % … Deshalb müssen wir Leute bei der CDC entlassen. Sie haben ihre Arbeit NICHT gemacht. Es war IHRE AUFGABE, uns gesund zu halten. Ich muss einige dieser Leute entlassen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Das Forum war feindselig. Die Anhörung für Kennedy entwickelte sich schnell zu einem verbalen Judo-Kampf. Er lieferte sich Wortgefechte mit Senatoren beider Parteien. Sie stritten sich über Wissenschaft und Politik, aber der Kern des Konflikts waren interne Turbulenzen bei den CDC und Impfstoffen. via foxnews.com

ÖSTERREICH: Corona-Welle! Chef-Arzt wieder für Maske in Öffis & Co

[…] Wer diese Woche ins Büro zurückkehrte, hat es schon bemerkt: Die ersten Kollegen liegen mit Schnupfen bzw. Infektionen flach und im Krankenstand. „Schulstart war“, so heißt es dann oft von Betroffenen. Viele haben aus den Ferien im Süden auch Corona mitgebracht, wo die neue Variante Stratus ausgebreitet hat.

Arzt rät wieder zur Maske in Öffis

„Die Zahl der Krankenstände ist gegenüber der Vorwoche relativ konstant. Ein leichter Anstieg ist derzeit im Bereich der Covid-Erkrankungen festzustellen. Wir rechnen aber damit, dass sich dieser Trend aufgrund des Schulbeginns in den östlichen Bundesländern und infolge auch im Westen verstärken wird. Auch im Bereich der grippalen Infekte ist dies zu erwarten“, erklärt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Er empfiehlt jetzt bereits Masken „bei größeren Menschenansammlungen in abgeschlossenen Räumen, wie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln“ zum Schutz zu tragen.

Anmerkung: Die Staubschutzfilter-Propaganda ist zurück! Neue Gehorsamkeitsübung in Planung?

Statt Corona-Aufarbeitung kommt ein globales Gesundheitsregime

Unsere Volksvertreter stimmen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zum wiederholten Mal einer teilprivatisierten, global verordneten Gesundheitspolitik zu. Wie üblich werden sie zur Begründung anführen, dass Pandemien die allgegenwärtige Gefahr unserer Zeit sind und der einzig sichere Umgang damit das international gesteuerte Notstandsregime und neuartige Pandemieprodukte seien.

Sie müssten es besser wissen. Via rosenbusch

Instant Karma für Komikerin, die sich über Ungeimpfte lustig macht

„Ich bin doppelt geimpft, habe eine Auffrischungsimpfung, eine Grippeimpfung und eine Gürtelroseimpfung bekommen, und ratet mal, was – ich bekomme trotzdem meine Periode.“

“I’m double vaxed, booster, Flu shot & I’ve had the Shingles Jab and guess what I still get my period too” Comedian receives a dose of Cosmic Karma after attempting to mock the unvaccinated. Yes this actually happened. Wild. pic.twitter.com/ActKvGJmTU — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 7, 2025

