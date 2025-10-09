+ Großbritannien: Korantreue Pakistanierin Mahmood leitet nun das Innenministerium + Bill Gates‘ „Mücken-Fabrik“ in Kolumbien ist die größte der Welt + Nach 10 Jahren Migrationskrise: Frauen sind Zielscheibe Nummer 1 + Baby verstarb 34 Stunden nach seiner Impfung

+++

Notlüge, Lüge, Statistik: Wie migrantisch geprägte Gewaltkriminalität hingebogen wird

Nach offiziellen Zahlen ist migrantisch geprägte Gewaltkriminalität überrepräsentiert. Doch Politik und Medien reden lieber von „Männern“ und relativieren mit „Ali und Uwe“.

Jeder halbwegs wache Zeitgenosse weiß, dass Gewalttäter mit migrantischem Hintergrund weit überpräsentiert sind. Aber das hindert die grün-rote politmediale „Elite“ samt manch willfährigen professoralen „Experten“ nicht daran, allein schon die Veröffentlichung von Zahlen migrantisch geprägter Gewalttaten als „Rassismus“ und als „Steilvorlage“ für die „Rechten“ abzuqualifizieren.

Jeder sechste Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit (64,4 Prozent) wurde im Jahr 2024 auch mit einer zweiten Staatsangehörigkeit erfasst. Ein Sechstel von 64,4 Prozent sind 10,7 Prozent. Was hinsichtlich „Migrationshintergrund“ insgesamt heißt: Rund 46 Prozent der Tatverdächtigen haben – mit oder ohne Doppelpass – einen Migrationshintergrund. Die häufigsten Doppelstaatsangehörigkeiten sind dieser Auswertung des Innenministeriums zufolge: deutsch/türkisch (10.307), deutsch/polnisch (6.652), deutsch/russisch (3.484), deutsch/marokkanisch (3.125) und deutsch/syrisch (2.185). Quelle: tichyseinblick.de

+++

Großbritannien: Korantreue Pakistanierin Mahmood leitet nun das Innenministerium

Die Mohammedanerin Shabana Mahmood, seit dem 5. September 2025 britische Innenministerin (Home Secretary), ist eine der einflussreichsten Figuren der Labour-Regierung (linke Sozialisten) unter Keir Starmer.

Ihre Ernennung hat jedoch erhebliche Kontroversen ausgelöst, insbesondere aufgrund ihrer politischen Vergangenheit, ihrer Haltung zum Israel-Palästina-Konflikt, ihrer vermeintlichen Nähe zu islamistischen Positionen und ihres Amtseids auf den Koran.

Shabana Mahmood, geboren 1980 in Birmingham, ist eine Rechtsanwältin und Labour-Politikerin, die seit 2010 den Wahlkreis Birmingham Ladywood im Unterhaus vertritt. Mit Wurzeln in Mirpur, Azad Kashmir (Pakistan), ist sie eine der ersten muslimischen Abgeordneten Großbritanniens. Ihre Ernennung zur Justizministerin im Juli 2024 und nun zur Innenministerin markiert einen steilen Aufstieg innerhalb der Labour-Partei. Doch ihre politischen Positionen und Handlungen werfen Fragen auf, insbesondere in Bezug auf ihre Eignung für ein Amt, das für die nationale Sicherheit und die Bekämpfung von Extremismus verantwortlich ist. Weiterlesen auf report24.news

+++

Bill Gates‘ „Mücken-Fabrik“ in Kolumbien ist die größte der Welt

Jede Woche werden 30 Millionen genetisch veränderte Mücken in 11 Ländern freigesetzt! Angeblich um Krankheiten wie Dengue-Fieber und Chikungunya Virus zu bekämpfen …

Denn Bill weiß es besser als die Natur.

Was könnte schon schiefgehen? Alles! Und natürlich ist das Absicht.

This is BiII Gates‘ „mosquito factory“ in Columbia. It’s the largest in the world. 30 million genetically modified mosquitos are released every week into 11 countries!! Because BiII knows better than nature. What could possibly go wrong? Everything! And of course it’s by… pic.twitter.com/yIBTKYUs6L — Camus (@newstart_2024) August 31, 2025

+++

Grausamer Mord an Ukrainerin in den USA: „Wenn das Opfer nicht ins Weltbild passt, dann schweigen die Medien“

Es sind Szenen wie aus einem Horror-Film. Die 23-jährige Ukrainerin Iryna Zarutska sitzt im Zug in der US-Stadt Charlotte, vermutlich auf dem Weg nach Hause. Sie trägt ihre Arbeitskleidung aus einer Pizzeria und scrollt nichts ahnend auf dem Handy.

Hinter ihr ein Mann mit rotem Kapuzenpullover. Plötzlich springt er auf und sticht mit einem Messer auf die junge Frau ein, sie stirbt noch am Tatort. Der Angreifer, ein polizeibekannter Krimineller, verlässt die Bahn an der nächsten Station. Das Verbrechen ist auf der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Am Montagmorgen sprachen Julian Reichelt und Waldemar Hartmann über den schockierenden Mord und die Parallelen zum Fall Liana, die von einem abgelehnten irakischen Asylbewerber vor den Zug gestoßen wurde und starb. Sowohl in den USA als auch in Deutschland finden die Mädchen kaum Erwähnung. „Wenn das Opfer nicht ins Weltbild passt, dann schweigen die Medien“, bemerkt Julian Reichelt. „In Deutschland wird jede Hakenkreuz-Schmiererei, die sich auch gern mal als Fake herausstellt, flächendeckend berichtet, aber solche Fälle eben nicht.“

[…]

Julian Reichelt fasst zusammen: „Dieser Fall steht für das politisch-mediale Versagen des Westens gegenüber Gewalt mit Migrationshintergrund.“ Gewalt, die in irgendeiner Weise mit Hautfarben assoziiert werde.

14 Mal wurde der Täter von Charlotte bereits verhaftet. 14 Mal freigelassen.

Auch Lianas Mörder hatte zuvor bereits Frauen sexuell belästigt, war immer wieder aufgefallen. Am Ende mussten zwei junge Frauen sterben, weil die Behörden wegsahen, weil die späteren Mörder als Opfer statt als Täter stilisiert wurden.

+++

Nach 10 Jahren Migrationskrise: Frauen sind Zielscheibe Nummer 1

Sexuelle Übergriffe, Sittenwächter, grauenvolle Frauenmorde – regelmäßig lesen wir über Gewalt von einzelnen Zuwanderergruppen gegenüber Frauen. Dass Frauen in vielen Teilen Europas nicht mehr frei, sicher und unabhängig leben können, ist mittlerweile leider traurige Realität.

Auch in Deutschland ist die Situation für Frauen mittlerweile mehr als prekär. Schuld daran ist eine verblendete Asylpolitik, deren Verfechter sich noch immer nicht eingestehen können, welche Gefahr hier für Frauen lauert.

[…]

Importierter Hass gegen Frauen – Bei den Tätern sind vor allem junge Männer aus Syrien, Afghanistan und Pakistan überrepräsentiert. Natürlich steht völlig außer Frage, dass nicht jeder Asylwerber automatisch ein Frauenhasser und Sexualstraftäter ist. Doch in vielen dieser Statistiken dominieren letztlich vor allem Täter aus muslimisch geprägten Ländern. Via nius.de

+++

USA: Gesetz wird eingebracht, welches Richter für die Freilassung gewalttätiger Krimineller zur Rechenschaft zieht

Kongressabgeordneter Randy Fine (R-FL) bringt ein Gesetz ein, das darauf abzielt, jeden Richter zur Rechenschaft zu ziehen, der gewalttätige Kriminelle freilässt, die anschließend weitere Verbrechen begehen – nach dem Mord an Iryna Zarutska in Charlotte.

„Diese 12+ Richter, die Decarlos Brown Jr. freigelassen haben, sollten auch vor Gericht gestellt werden.“

„Es ist einfach, Kriminelle freizulassen, wenn man ständig von einem bewaffneten Gerichtsdiener geschützt wird. Der Rest von uns hat dieses Glück nicht.“

via danijelsheran

+++

Deutschlands ehemaliger oberster Richter unter Merkel: EGMR gefährdet mit übereifriger Auslegung der Menschenrechte die westlichen Demokratien

Hans-Jürgen Papier sagte, der liberale Ansatz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zerstöre das Vertrauen der europäischen Bürger in die Fähigkeit ihrer demokratischen Institutionen.

Er warnt davor, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die nationale Souveränität untergräbt, indem er ein „De-facto-Recht auf Einwanderung durch die Hintertür“ schafft.

Er forderte Reformen der EMRK selbst, räumte aber ein, dass dies angesichts der Notwendigkeit eines Konsenses zwischen allen 46 Europaratsstaaten unwahrscheinlich sei. Stattdessen schlug er vor, dass die EU oder die nationalen Parlamente ein „präzise formuliertes Migrationsgesetz“ ausarbeiten, das den Interpretationsspielraum der Richter einschränken und das Asylrecht auf die ursprünglichen Genfer Standards zurückführen würde. (…)

Zu seinen Vorschlägen gehören:

Elektronische Asylvisa für Bewerber mit realistischen Erfolgschancen,

strenge jährliche Obergrenzen für den subsidiären Schutz –

ein schwächerer Asylstatus für Menschen, die von Gewalt oder Härtefällen bedroht sind,

Drittstaatenlösungen für die Bearbeitung von Anträgen im Ausland.

Weiterlesen auf uncut-news.ch

+++

8 Wochen altes Baby verstarb 34 Stunden nach seiner Impfung in seinem Kinderbettchen

„Der Aluminiumgehalt in seinem Blut betrug 95 Mikrogramm pro Liter. Bei Erwachsenen gilt bereits ein Wert von über 50 Mikrogramm pro Liter als giftig.“

Sie vergiften die Babys mit Schwermetallen und nennen es plötzlichen Kindstod!

„34 hours after he was vaccinated, he passed away in his bassinet.“ 💔 👼 🕊️ „The aluminum level in his blood was 95 micrograms per liter. Anything over 50 micrograms per liter in an adult is toxic.“ pic.twitter.com/CsVM7LS8Sm — “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) September 3, 2025

+++ SATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<