ACHTUNG REICHELT! Linke wollen nicht, dass Sie dieses Horror-Video sehen!

Linke wollen nicht, dass Sie dieses Horror-Video sehen!

JULIAN REICHELT | Es ist ziemlich genau fünf Jahre her, dass der schwerst vorbestrafte Gewaltverbrecher und verurteilte Räuber George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam. Es war die Geburtsstunde der Bewegung „Black Lives Matter“ – und mit ihr der geflügelten Medienlüge „hauptsächlich friedlich“ für gewalttätige Demonstrationen, bei denen ganze Straßenzüge abbrannten und unzählige Geschäfte geplündert wurden.

Wenn in Deutschland und im Westen dagegen mittlerweile täglich Menschen von Migranten und Kriminellen abgestochen und ermordet werden, schweigen gerade diese Medien. Wie groß das Ausmaß dieses Schweigens ist und was der Bundeskanzler zur Migrationspolitik im Angesicht tagtäglicher Horror- und Gewaltmeldungen zu sagen hat, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

