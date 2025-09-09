ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl

FPÖ-Obmann Herbert Kickl war am Montag zu Gast bei den „ORF-Sommergesprächen“. Es schalteten bis zu 747.000 Zuseher beim letzten Gespräch heuer von Klaus Webhofer mit Herbert Kickl ein. Im Schnitt waren 706.000 dabei, das entsprach 29 Prozent Marktanteil.

Die Diskussion drehte sich vor allem um die Wirtschaftsflaute und mögliche Gegenmaßnahmen wie Mehrwertsteuersenkungen. Kickl kritisierte die verfehlte Wirtschaftspolitik und er sprach sich für eine rasche Senkung Energiepreise aus. Darin sieht er die Hauptursache der Wirtschaftskrise.

Bevölkerung will Veränderungen

Das Wahlergebnis der letzten Nationalratswahl zeige, dass die Bevölkerung tiefgreifende Veränderung wolle, den regierenden Systemparteien gehe es nach wie vor nur um den Machterhalt. Auf Weghofers Frage, woher eine FPÖ-Regierung ihre Vorhaben wie Entlastung der Pensionisten oder Steuersenkungen finanzieren wolle, entgegnete der FPÖ-Chef, dass derartige Fragestellungen bei anderen Ausgabebereichen wie Kosten für das Asylwesen oder Zahlungen an die Ukraine oder Milliardenausgaben im Rüstungsbereich nicht gestellt werden.

Kein Vertrauen mehr in Regierung

Aktuell habe weder die Bevölkerung, noch die Wirtschaft oder die Finanzmärkte Vertrauen in die Politik der jetzigen Regierung, weil man sieht, dass die großen Weichenstellungen nicht in Angriff genommen werden.

Machen Sie sich selbst ein Bild von den Ausführungen des FPÖ-Bundesparteiobmannes:

