Nach nur neun Monaten ist Frankreichs Regierung gescheitert. Nach dem Sturz der Regierung versinkt Frankreich in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Macrons Schwäche wird zum außenpolitischen Risiko für Europa.
Von REDAKTION | Frankreich versint im Chaos: Das Land ist mit 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Regierungen halten kein Jahr und die EU blickt mit Sorge nach Paris. Dass Frankreich sein Schuldenproblem in den Griff bekommt, sei auch wichtig für Europa, sagt die Direktorin des Institut Français, Claire Demesmay. Die jetzt gescheiterte Mitte-Rechts-Regierung ist nach nur knapp neun Monaten am Ende. Herbeigeführt hat den Fall der Minderheitskoalition Premier François Bayrou allerdings selbst, indem er in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage stellte. Und die ging daneben.
Kein Rücktritt Macrons
Präsident Emmanuel Macron muss deshalb nicht zurücktreten, da es um das Amt von Staatschef Macron in der Abstimmung im Unterhaus nicht ging. Allerdings dürfte sowohl auf der Straße als auch im Parlament dürfte der Druck auf Macron steigen.
💥 Schon am Mittwoch will ein Bündnis, von dem unklar ist, wer es anführt, das Land blockieren.
💥 In der kommenden Woche droht ein riesiger branchenübergreifender Streik.
💥 Marine Le Pens rechtsnationales und Frankreichs linkes Lager werden den Fall ebenfalls nutzen, um gegen Macron Stimmung zu machen.
Wie wir es weitergehen?
Nach der Abstimmungsniederlage muss Premier Bayrou den Rücktritt seiner Regierung bei Macron einreichen. Laut seines Büros will Bayrou ein Rücktrittsgesuch am Dienstagmorgen bei Macron einreichen. Erwartet wird, dass der Staatschef das Kabinett geschäftsführend im Amt lässt, bis eine Nachfolge gefunden ist.
Schon am Montagabend hat Macron angekündigt, „in den nächsten Tagen“ einen neuen Premier inthronisieren zu wollen. Bleibt zu hoffen, dass nicht, wie uns die Geschichte lehrt, Macron als angeschlagener Regierungschef noch kriegsgeiler wird und als Westentaschen-Napoleon sein Heil im verstärkten Kampf gegen Russland suchen wird und somit eine noch tödlichere Gefahr für ganz Europa darstellen könnte.
