Sommergespräch des TV-Senders OE24 mit FPÖ-Chef Herbert Kickl

Im Sommergespräch des TV-Senders OE24 nimmt FPÖ-Chef Herbert Kickl zur politischen Situation in Österreich Stellung. Kickl überzeugt mit sachlichen und ehrlichen Argumenten und zeigt auf, wie Österreich in seiner Struktur umzubauen wäre um die Probleme des Landes zu lösen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.