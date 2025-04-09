web analytics

Aktueller Beitrag FPÖ Kickl Österreich

Sommergespräch des TV-Senders OE24 mit FPÖ-Chef Herbert Kickl

VonRedaktion

Sep. 4, 2025

Im Sommergespräch des TV-Senders OE24 nimmt FPÖ-Chef Herbert Kickl zur politischen Situation in Österreich Stellung. Kickl überzeugt mit sachlichen und ehrlichen Argumenten und zeigt auf, wie Österreich in seiner Struktur umzubauen wäre um die Probleme des Landes zu lösen.

Von Redaktion

