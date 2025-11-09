Heinos „Deutschland-Schokolade“ und die Transparenz des Zeitgeistes

Bild: Wochit

Volks-und Schlagersänger Heino hatte nunmehr im „zarten“ Alter von 86 Jahren und als ausgebildeter Bäcker und Konditor, eine Schokolade auf den Markt gebracht.

Die Tatsache, dass diese in schwarz/rot/gold gehalten ist und obendrein noch Deutschland-Schokolade heißt, sorgt allerdings im „buntesten Deutschland aller Zeiten“ erwartungsgemäß für „Wirbel“.

Gesprächsstoff für Handel und Medien

Volkssänger Heino hatte also im Schokoladenmuseum Köln seine neueste Kreation vorgestellt, die Deutschland-Schokolade. Seit Ende August ist Selbige offiziell im Handel erhältlich.

Heino präsentiert seine „Deutschland-Schokolade“, laut eigener Aussage als Antwort auf die, allerorts boomende Dubai-Schokolade,

„Bei der Dubai-Schokolade hat man nicht groß nachgefragt und nachgedacht, sondern Tonnen dieser Schokolade in die Kaufhäuser gestellt. Warum darf es denn jetzt keine Deutschland-Schokolade in unserem eigenen Land geben? Ich könnte mir vorstellen, dass meine Deutschland-Schokolade auch als Mitbringsel ins Ausland beliebt sein wird. Wir haben ein sehr schönes Land, eine gute Kultur und Qualitätswaren, die der ausländischen Konkurrenz nicht nachstehen. Made in Germany halt, erklärte der Volkssänger dazu.

Hommage an Heimat und Tradition

Die Schokolade versteht sich für Heimo als Hommage an Heimat und Tradition. Heino, der eine Ausbildung als Bäcker und Konditor absolviert hatte, setzt dabei auf handwerkliche Qualität. Gefertigt wird die Schokolade in klassischer Chocolatiers-Kunst von der Wagner Manufaktur im Norden Deutschlands. Drei Sorten symbolisieren die deutschen Farben:

Schwarz: herbe Zartbitter-Schokolade

Rot: fruchtige Sauerkirsch-Schokolade

Gold: süßschmelzende Karamell-Schokolade

Freilich sehen, in „Zeiten wie diesen“ nicht alle diese Schokolade unkritisch. Heino selbst äußerte sich in Köln auch zu diesen Diskussionen. „Kaum redet man in Deutschland übers eigene Land oder Schwarz/Rot/Gold, auch wenns nur um Schokolade geht, ist anscheinend Aufregung vorprogrammiert.“

Große Handelsketten skeptisch

Große Einzelhandelsketten wollen jedoch Heino’s neue Deutschland-Schokolade in Schwarz-Rot-Gold-Farben nicht ins Sortiment aufnehmen, da sie angeblich befürchten, dadurch einen (linken) Shit-Storm loszutreten.

Tatsächlich hätten einige deutsche Handelsketten die Aufnahme der Deutschland-Schokolade in ihr Sortiment zunächst kritisch geprüft. Heino dazu, „der Handel zittert anscheinend vor meiner Deutschland-Schokolade. Das ist merkwürdig und schwachsinnig zugleich, es geht hier doch nur um eine Schokoladentafel in Schwarz-Rot-Gold. Mir schmeckt sie ausgezeichnet, man schmeckt die Qualität und Liebe zum Produkt. Aber überzeugen Sie sich selbst.“

