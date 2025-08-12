Italien fordert seine Goldreserven von Zentralbank zurück

Bild: X

Ein Konflikt Italiens mit der Zentralbank droht nunmehr zu eskalieren. Und könnte europaweite Folgen nach sich ziehen. Italien fordert die staatliche Kontrolle seiner Goldreserven in Höhe von 300 Milliarden Euro.

Viertgrößte Goldreserven weltweit

Einem Bericht von Reuters zu Folge forciert Italiens Regierung nunmehr massiv einen Gesetzesentwurf, der dem Staat die formelle Eigentümerschaft über die Goldreserven des Landes sichern soll.

Italien ist der weltweit viertgrößte „Goldbesitzer“, mit knapp 2492 Tonnen im Wert von rund 300 Milliarden Euro, wie auch uncutnews berichtet hatte.

Bis dato ist die Bank von Italien, als unabhängige Zentralbank innerhalb des Eurosystems, im Besitz dieser Goldreserven. Nun jedoch argumentiert die Regierung, Gold sei ein „strategischer Vermögenswert“, über den der Staat im Falle einer finanziellen oder geopolitischen Krisensituation verfügen können müsse. Die Zentralbank lehnt diesen Vorstoß jedoch ab, sie beruft sich auf ihre Unabhängigkeit und verweist darauf, dass eine politische Einflussnahme die Glaubwürdigkeit der Währungs- und Geldpolitik beschädigen könnte.

Diese Auseinandersetzung ist also brisant, da sie fraglos ein grundlegendes Spannungsverhältnis klar offenlegt. Wem gehört das staatliche Gold tatsächlich, der Zentralbank oder dem souveränen Staat?

Die Beweggründe der Regierung gehen offenbar weit über symbolische Politik hinaus, denn hierbei spielen wohl mehrere strategische Faktoren eine Rolle.

Zentralbank-Unabhängigkeit verhindert staatlichen Zugriff

Die Goldreserven stehen zwar bilanziell für Italien, doch die Regierung kann nicht frei darüber verfügen. Die Bank von Italien ist fraglos der EZB verpflichtet, nicht der Regierung. In einer systemischen Krise, wie etwa einer neuen Eurokrise, hätte Rom praktisch keinen direkten Zugriff auf seine Bestände. Mit einem Gesetz, das den Staat ausdrücklich als Eigentümer definiert, würde dieses Risiko zweifelsfrei beseitigt.

Absicherung für eine mögliche Währungsneuordnung

Ökonomen diskutieren bekanntlich seit Jahren offen über eine mögliche Neuordnung des europäischen Währungssystems und Italien besitzt eine der höchsten Schuldenquoten der EU. Sollte es zu einer Währungsreform oder einer Fragmentierung des Euroraums kommen, wäre Gold die einzige zuverlässige Deckung für eine nationale oder parallellaufende Währung. Ohne direkten staatlichen Zugriff wäre Italien somit handlungsunfähig.

Internationale Debatte über eine Neubewertung von Gold

In den Vereinigten Staaten, auch unter früheren Regierungsberatern wie auch diversen einschlägigen Think Tanks, wird zunehmend über eine mögliche Neubewertung von Gold diskutiert, nicht zuletzt um das hoch verschuldete Finanzsystem zu stabilisieren. Eine solche Neubewertung könnte die Reserven Italiens demnach schlagartig um ein Vielfaches aufwerten.

Für Rom wäre es also ein erhebliches Risiko, wenn dieses Vermögen nicht eindeutig unter staatlicher Kontrolle gestellt würde.

Vorbeugung gegen eine mögliche Vergemeinschaftung von Goldreserven

In Brüssel kursieren freilich auch seit Jahren Überlegungen, EU-weit staatliche Vermögenswerte, natürlich einschließlich Gold, zur Besicherung gemeinsamer und immer drastisch eskalierender Schuldeninstrumente heranzuziehen. Programme wie der Wiederaufbaufonds hatten gezeigt, wie schnell sich Haftungsarchitekturen verschieben können.

Mit einem klaren Eigentumsrecht will Italien vorausschauend verhindern, dass seine Goldreserven später als EU-Sicherheiten vereinnahmt werden könnten.

Globale geopolitische Entwicklung

Während die USA, China und Russland ihre Goldbestände aufstocken oder aber auch strategisch nutzen, wäre es für Italien gefährlich, wenn das einzige realwirtschaftliche Aktivum unter supranationaler und somit auch EU-Kontrolle stehen bliebe. Gold wird heute, wie historisch immer in „instabilen“ Zeiten, wieder als geopolitisches Machtinstrument verstanden.

Die italienische Regierung will somit verständlicher Weise nicht zum einzigen großen Goldhalter werden, der faktisch keinen Zugriff darauf hat.

Italien geht es um Souveränität

Aus dem Bericht von Reuters geht somit deutlich hervor, dass es Italien nicht um einen Verkauf von Gold, sondern vielmehr um Eigentum, Macht und Souveränität geht.

Brüssel schweigt erstaunlicher Weise zu diesem Thema, denn ein Eingriff in die Eigentumsstruktur nationaler Goldreserven würde unmittelbar die Architektur des Eurosystems beeinflussen. Der Konflikt zwischen Rom und der Bank von Italien könnte somit einen Präzedenzfall schaffen, der zweifellos andere EU-Staaten ermutigen könnte, ähnliche Schritte einzuleiten.

Die Auseinandersetzung ist damit nicht nur ein innenpolitisches Thema, sondern vielmehr ein geopolitischer Warnschuss. Nationale Regierungen beginnen offenbar, sich auf mögliche strukturelle Verwerfungen im globalen Finanzsystem vorzubereiten.

Italiens Vorgehen ist somit kein isolierter politischer Vorstoß, sondern Teil eines größeren strategischen Trends. Staaten sichern ihre realen Vermögenswerte, während die Schuldenberge wachsen, die geopolitischen Spannungen zunehmen und die Zukunft des Eurosystems völlig offen ist.

Die italienische Regierung hat also erkannt, dass Gold im Ernstfall nicht nur ein Finanzwert ist, sondern eine Frage der nationalen Handlungsfähigkeit.

Denn wer über das Gold verfügt, entscheidet im Zweifel über die Zukunft der Währung und damit über die Souveränität des Staates.

