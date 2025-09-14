+ Die Ermordung von Charlie Kirk: Der mediale Totalschaden + Albanien setzt erstmals KI als Minister ein + “Failed State” NRW? – Einbürgerungen explodieren + Grünen-Chef Banaszak fordert Tempo bei Import weiterer Afghanen +

Europa wird in fünf Jahren wirtschaftlich völlig irrelevant sein

meint Putin-Berater Anton Kobjakow in einer Rede via RussiaDirect.

„Das große geopolitische Spiel des Westens geht in seine entscheidende Phase. Doch ein Teil des Westens, nämlich Europa, hat bereits verloren. Europa ist heute faktisch seiner Unabhängigkeit in den Bereichen Finanzen, Energie, Technologie und politische Entscheidungen beraubt worden, ja es hat sogar seine Souveränität verloren.“

Asien hat alle Funktionen des Westens übernommen.

Der Nahe Osten ist zu einem neuen Finanzzentrum geworden, das wohlhabende Briten von ihrer Insel abzieht.

Das verarbeitende Gewerbe hat sich nach China und Vietnam verlagert und dringt weiter nach Indien und andere Länder vor.

Die größten Handelszentren sind heute Shenzhen, Singapur, Hongkong, Dubai und Mumbai.

Die technologische Führung haben die Chinesen und Koreaner übernommen.

In diesem Rahmen wird Westeuropa in etwa fünf Jahren überhaupt nicht mehr von Nutzen sein, nicht einmal als Verbrauchermarkt.

DEUTSCHLAND – Schwarz-rote Koalition fällt auf Tiefstand seit Bundestagswahl

Die Sommerpause ist seit einer Woche vorbei, und für Schwarz-Rot beginnt ihr „Herbst der Reformen“. Während einige Parteien gleichauf bleiben, scheinen die Wähler von SPD und Union wenig überzeugt. Gleich stark sind damit Union und AfD.

Die Insa-Umfragewerte im Überblick: Union: 25 Prozent (-1)

SPD: 14 Prozent (-1)

AfD: 25 Prozent (unverändert)

Grüne:: 12 Prozent (unverändert)

Linke: 11 Prozent (unverändert)

BSW: 4 Prozent (unverändert)

FDP: 3 Prozent (unverändert) Weiterlesen auf welt.de

ÖSTERREICH – Schwarz-rote-pinke Koalition fällt auf Tiefstand seit Nationalratswahl

In Österreich bietet sich das gleich Bild wie in Deutschland: Die Regierungskoaltion aus ÖVP, SPÖ und NEOS stürzen weiter ab. Diese Verliererkoalition kommt nicht einmal mehr auf eine Mehrheit über 50%.

Die Ermordung von Charlie Kirk: Der mediale Totalschaden

In den neonbeleuchteten Studios des amerikanischen Linkssenders MSNBC herrschte, nur Minuten nach dem tödlichen Schuss auf Charlie Kirk am 10. September 2025, eine Atmosphäre der atemlosen Eile.

Die Kamera zoomt auf den politischen Kommentator Matthew Dowd, der mit ernster Miene in die Linse blickt, während im Bildschirm das Tickerband mit Breaking News über den Anschlag an der Utah Valley University berichtet.

„Aber um auf das gerade Gesagte anzuknüpfen: Er war eine der spaltendsten, insbesondere eine der spaltendsten jüngeren Figuren, die ständig eine Art Hassrede schürte oder die auf bestimmte Gruppen abzielte“, so Dowd. „Und ich komme immer wieder darauf zurück: Hassvolle Gedanken führen zu hassvollen Worten, die dann zu hassvollen Handlungen führen.“

Die Äußerungen sorgten in den USA für einen Skandal, MSNBC entschuldigte sich öffentlich, Dowd wurde entlassen. Seine Aussagen sind aber deshalb so entlarvend, weil darin eine Täter-Opfer-Umkehr liegt: Kirks Worte, seine Ideen, sie hätten den Hass gesät, der nun geerntet wurde. Diese giftige Denke von Linken – empathielos und vorverurteilend – sickerte rasch über den Atlantik: In deutschen Redaktionen traf sie auf einen fruchtbaren Boden, wo ein hypnotisches Anti-Rechts-Weltbild deutsche Journalisten dazu trieb, selbst bei einem livegestreamten politischen Mord nicht neutral zu bleiben. Statt Gedenken dominiert die Dämonisierung. Weiterlesen auf nius.de

Albanien setzt erstmals KI als Minister ein

Erstmals hat ein Staat ein KI-Programm zum Minister gemacht. Das Programm übernimmt die Leitung des Ministeriums für öffentliche Beschaffung, wo bisher die Korruption blüht.

Albaniens Politelite will in die EU und die KI soll helfen. Denn für den EU-Beitritt soll auch die öffentliche Beschaffung transparenter werden. Die EU gibt sich bekanntlich als supersauber, weshalb sie von Beitrittskandidaten einen erfolgreichen Kampf gegen Korruption verlangt. In Tirana passiert dies nun mittels KI-Programm. Der Kommission dürfte das durchaus gefallen.

Das virtuelle Avatar, die „Beamtin“, wie das Programm fälschlicherweise bezeichnet wird, mit dem Namen „Diella“ übernimmt die Leitung des Ministeriums für öffentliche Beschaffungen. Premierminister Edi Rama bezeichnet dies als „Revolution in der Verwaltung“. Weiterlesen auf tkp.at

“Failed State” NRW? Einbürgerungen explodieren

Kurz vor den Kommunalwahlen am Sonntag werden brisante Zahlen zu den massenhaften Einbürgerungen in Nordrhein-Westfalen publik: Während das kinderleichte Erschleichen der Staatsbürgerschaft durch Fake-Sprachzertifikate weiter für Empörung sorgt, freuen sich die Fetischisten der illegalen Massenmigration vor allem über massenhafte Einbürgerungen von Syrern.

Seit 2021 wurden 66.366 Syrer in NRW offiziell zu Deutschen. In den sozialen Netzen war das Echo deutlich: Von der Bevölkerung ist das nicht gewünscht. Kommt am Sonntag die blaue Quittung?

[…] Derweil ist das schwarz-„grün“ regierte Bundesland angesichts einer explodierenden Masseneinbürgerung auf bestem (schlechtestem) Weg zu einem „Failed State“ zu werden – einem gescheiterten Staat, der seine grundlegenden Funktionen wie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit nicht mehr erfüllen kann.

NRW-Skandalministerin Josefine Paul („Grüne“), nach dem Blutbad von Solingen vor einem Jahr noch immer im Amt, jauchzt voller Freude über fast 67.000 neue Staatsbürger syrischer Herkunft seit 2021.

Zur Erinnerung: Die Düsseldorfer Familien- und Flüchtlingsministerin Paul gilt als mitverantwortlich für die Kette der Versäumnisse im Fall des in dieser Woche zu lebenslanger Haft verurteilten Syrers Issa al-Hasan (27). Der islamistische Messer-Attentäter hatte am 23. August 2024 auf dem Stadtfest in Solingen drei Menschen erstochen und fünf schwer verletzt. Weiterlesen auf report24.news

Bundesaufnahmeprogramm: Grünen-Chef Banaszak fordert Tempo bei Import weiterer Afghanen

Grünen-Chef Banaszak hat den Umgang mit afghanischen Ortskräften in Pakistan als „Skandal“ bezeichnet. Während er rasche Absprachen fordert, verteidigt Innenminister Dobrindt das Vorgehen der Bundesregierung.

Pakistanische Behörden hätten in jüngster Zeit Afghanen aus Unterkünften geholt und nach Afghanistan abgeschoben, wo ihnen Verfolgung durch die Taliban drohe.

Mehr als 2.000 Afghanen warten derzeit in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland. Banaszak forderte verbindliche Absprachen mit Pakistan, um weitere Abschiebungen zu verhindern. Zudem verlangte er die sofortige Rückholung bereits Abgeschobener sowie umfassende medizinische und rechtliche Betreuung für jene, die noch im Land ausharren. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Bernhard Heinzlmaier: Was wird aus Wien? Die Stadt vor ihrem kulturellen Ende?

Eine Stadt schafft sich ab. Widerstandslos lässt sich Wien von den Sozialdemokraten in den Abgrund führen. Aufopferungsvoll unterstützen die Neos das Untergangsprojekt.

Die Grünen schmollen, weil sie von den harten Oppositionsbänken aus nur kommentierend an der kulturellen Destruktion der Stadt mitwirken dürfen und die ÖVP zerstört sich einstweilen vor aller Augen selbst. Gerade jetzt würde man sie dringend brauchen.

Die ÖVP Wien ist offenbar erpicht darauf, der italienischen Democrazia Cristiana auf dem Weg ins politische Jenseits nachzufolgen. Die Partei wirkt wie ein ausweglos trudelndes Kleinflugzeug, dessen Insassen sich darum streiten, wem das Flugzeug gehört. Die ÖVP Wien beweist, dass es den umstrittenen Todestrieb von Sigmund Freud tatsächlich gibt. Es ist neuestens zur Mode geworden, den eigenen Suizid medial zu inszenieren. Und die ÖVP Wien, die auf ihrem Schleuderweg von rechts nach links längst alle ihre Grundsätze und Werte verloren hat, macht voller Eifer beim Megatrend des indezenten öffentlichen Sterbens mit. Weiterlesen auf exxpress.at

ÖSTERREICH: Lehrerin alarmiert: „Habe Angst vor Unterricht „

Eine Salzburger Lehrerin aus einer Brennpunktschule warnt: Sprachprobleme, Gewalt und Überlastung treiben Lehrer in die Verzweiflung.

Eine junge Lehrerin aus Salzburg schlägt Alarm. Sie arbeitet selbst an einer Brennpunktschule und erlebt täglich, wie schwer Unterricht geworden ist. Schon bald wird sie nach Wien wechseln, doch sie blickt diesem Schritt mit Sorge entgegen. Was ihre Kolleginnen aus Wien berichten, bestätigt ihre Befürchtungen: „Ich habe engen Kontakt zu Lehrerinnen in der Hauptstadt. Sie erzählen mir ständig, was sich in den Schulen abspielt. Dazu kommt, dass ich selbst bald dorthin gehe – und ehrlich gesagt habe ich Angst davor.“

„In vielen Klassen sind acht von zehn Kindern keine Muttersprachler. Österreichische Kultur ist dort längst eine Minderheit geworden.“

Die Folgen spüre man täglich: In den Pausen werde kaum Deutsch gesprochen, auch zu Hause setze sich das fort. […] Neben den Sprachproblemen wird auch Gewalt zu einem immer größeren Thema.

Weiterlesen auf heute.at

