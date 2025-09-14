Was steckt hinter den «napoleonischen Plänen» der Europäischen Kommission?

Die EU-Führer eifern ihren historischen Vorbildern mit dem Drang nach Osten nach | Quelle: Artwork UM – Foto Jacques-Louis David, Public domain, Wikimedia Commons

Die Führer der EU-Staaten werden nie müde, das scheinheilige Lied ihrer vermeintlichen Mission für Frieden und Freiheit zu singen. Doch, ihre Mitglieder würden weder frei, solange sie an NATO angekettet blieben, noch kam es in EU-Europa zu Frieden nach all den NATO-Angriffskriegen.

Die Landes-Eliten von Frankreich, Deutschland, USA und Japan:

Sie streb(t)en danach das britische Kolonialsystem zu kopieren!

Von REDAKTION | Die Zeitenwende, welche die Welt erfasste, wird von zwei Konzepten bestimmt, die sich ausschließen und diametral gegenüberstehen:

Das Hegemonial-Konzept: Das Kolonial- oder auch Eine-Welt-Modell hat die letzten fünfhundert Jahre (1500 – 2000) geprägt: Es ist durch ein einziges Herrschaftszentrum charakterisiert, das über den Staaten steht und versucht über seine monopolar angelegten Feudalstrukturen die gesamte Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der gesamten Staaten-Welt zentralistisch zu dominieren und kujonieren.

Die transnationalen Plutokraten an der Spitze sind aufgrund ihrer geringen personellen Zahl stets gezwungen, „National-, Projekt- bzw. Welt-Polizei-Staaten“ unten ihnen als Instrumente ihrer imperialen Bestrebungen situativ für ihre Ziele mehr oder weniger lang einzusetzen oder auch temporär zu instrumentalisieren.

Der große gemeinsame Nenner zwischen den Ideologien der Nationalstaaten des Westens unten und ihren transnationalen Feudal-Kasten oben heißt: „Exzeptionalismus“!

Exzeptionalismus zu Lasten anderer Staaten spiegelt sich als gemeinsames Element in allen nachfolgend angeführten „Hegemonial-Ideologien“ wider. Insbesondere im:

Kolonialismus (Briten),

Imperialismus (Frankreich),

Faschismus (Italien),

Nationalsozialismus (Deutschland),

Expansionismus (Japan)

Manifest Destiny-Wahn [geoffenbarten Vorsehungs-]Wahn der USA!

Die definierte Gemeinsamkeit der sechs Hegemonial-Ideologien macht deutlich, dass die Entfernung der italienischen -, deutschen – und japanischen Ideologie-Variante nach 1945, welche im Rückblick betrachtet, Eintages-Fliegen-Kopien des britischen Hegemonial-Ideologie-Mutter-Modells waren, nur kosmetischer Natur sein konnte. Denn, das anglo-amerikanische Original sorgt bis auf den heutigen Tag für den Über-Ersatz. Nach wie vor wird versucht, es mit militärischen Mitteln weltweit durchzusetzen:

Nur die Namen der nicht-atlantischen Ideologie-Kopien mussten 1945 entfernt werden, doch der Ideologie-Kern per se blieb unversehrt weiter bis heute erhalten!

Das erklärt, warum man in EU-Europa inzwischen die ideologische Auferstehung der 30-er Jahre, gleich einem bösen Traum, doch einmal mehr live mitzuerleben hat!

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer verpasst das

perfekteste Kolonialreich weltweit über jedes einzelne Land?

Fanatisierte Eliten von Nationalstaaten, denen es vielfach am entscheidenden globalen Wissen und konzeptuellen Durchblick fehlte, glaubten im Rausch von Anfangs-Erfolgen – wie z.B. im 19. & 20. Jahrhundert in Frankreich, Deutschland und Japan – es sich leisten zu können, mit transnationalen-Überlords in Konkurrenz treten und sich zu guter Letzt, meist unvorbereitet mit diesen noch anlegen zu können. Das geschah oft unabhängig davon, ob die aufkommenden Nationalstaaten von ihren transnationalen Kuratoren zuvor selbst „groß“ gezogen und/oder von diesen auf einen ursprünglich gemeinsamen Expansionskurs gebracht worden waren:

Im Zuge solcher Konkurrenzkämpfe wurden die Reiche überambitionierter Emporkömmlinge noch schneller zerschlagen als von ihren ursprünglichen Gönnern finanziert!

Das Multipolar-Konzept: Es wird inzwischen von rund 90% der Weltbevölkerung – das sind ca. 7 Milliarden aller Menschen – vertreten und spiegelt sich in relativ neuen Gruppierungen, wie BRICS, SCO, ASEAN, BRI, EAEU und noch vielen mehr, wider:

Als erstes Prinzip der multipolaren Ordnung gilt die souveräne Gleichheit aller Länder, gefolgt vom dem Prinzip internationaler Rechtsstaatlichkeit und dem Bekenntnis zum Multilateralismus!

Sämtliche Kriege und Erhebungen, inklusive künstliche [Farb-Revolutionen] sowie echte Aufstände, lassen sich auf den Kampf dieser beiden Konzepte, zurückführen.

Die Führungen der Mächte, die das multipolare Konzept vertreten, verfügen über überragendes Wissen, gepaart mit staatsmännischer Qualität, was es ihnen erlaubt, es mit transnationalen Kräften aufzunehmen sowie mit den Angriffen aus dem Westen künftig immer besser fertig zu werden. Genau das lässt die atlantische Kriegspartei inzwischen so hyper-nervös, aggressiv bzw. erratisch erscheinen!

Die Staaten der Globalen Mehrheit bereiten sich vor, ihre Souveränität politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und militärisch künftig immer stärker und besser abzusichern. Eine genau gegenteilige Tendenz scheint die Ländern des Westens zu prägen:

Am Westen mit knapp einer Milliarde Menschen, scheinen die Herausforderungen der laufenden Zeitenwende vorbeizugehen!

Der koloniale Blickwinkel dürfte dem Westen alle Sinne vernebelt haben: So, könnte die existentielle Auseinandersetzung des Westens mit seinem absoluten Verlangen nach Hegemonie gegen die globale Mehrheit der multipolaren Welt, die auf Souveränität und Freiheit setzt, bis 2050 wahrscheinlich ganz entschieden sein!

Die nachstehende Antwort der Sprecherin des russischen Außenministeriums im Zuge des Presse-Briefings vom 4.9.2025 in Wladiwostok zur Frage besagter ideologischer Diskrepanz bzw. unüberbrückbarer Kluft, ist vor jenem Hintergrund und im globalen Gesamtkontext am besten zu verstehen:

Die Antwort des russischen Außenministeriums auf die Frage

zu den „napoleonischen Plänen“ der EU im Wortlaut auf Deutsch

Frage: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigt Pläne zum Einsatz „multinationaler Streitkräfte“ in der Ukraine an und wird dafür sogar vom deutschen Verteidigungsminister kritisiert. Warum versucht gerade die EU-Bürokratie – oft unter Umgehung der nationalen Regierungen – ihre „napoleonischen Pläne“ voranzutreiben?

Antwort: Weil Napoleon aus Westeuropa stammte. Deshalb auch die napoleonischen Pläne… Eine andere Sache ist, dass sie [die EU-Bürokratie] bei der Umsetzung der napoleonischen Pläne daran denken sollte, wie alles ausgegangen ist. Sie haben die Geschichte gecancelled [ausgelöscht]. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es nur einen Ausweg gibt: Die Realität anzuerkennen, aus der Geschichte zu lernen und mit der Lügerei aufzuhören: Das wäre vorteilhaft!

[Anmerkung der Redaktion: «Cancel Culture» bedeutet in wörtlicher Übersetzung «Annullierte Zivilisation». Es steht als Modewort für das atlantische Instrument einer modern verpackte Zensur zum Zwecke der Umerziehung, die von den unterworfenen Mehrheits-Bevölkerungen dank der englischen Wort-Neu-Schöpfungs-Bezeichnung nicht so sehr als Instrument der Umerziehung oder Zensur, sondern als Erziehungs- & Bildungs-Auftrag ihrer lokalen Obrigkeiten, wahrgenommen wird. Besagte repressive Cancel-Maßnahmen werden im westlichen Herrschaftsbereich länderübergreifend strikt angewandt und von ihren A-Gesellschaften unhinterfragt, sklavisch übernommen, nachdem den transnationalen Kuratoren in westlichen Nationalstaaten bzw. Protektoraten dogmatische – & kryptoreligiöse Befehlsgewalt eingeräumt und zugestanden wird].

Zweiter Punkt: Wir müssen diese Frage noch aus einer anderen Perspektive beleuchten. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Ursula von der Leyen, weil sie einen deutschen Pass besitzt und die Europäische Kommission repräsentiert, die Interessen der Europäer und insbesondere die der Deutschen vertritt. Das sollte im Grunde zwar grundsätzlich so sein. Doch, wir haben es in Westeuropa öfters erlebt, wie Politiker und sogar Staatschefs, unter dem „Banner” vermeintlich europäischer Interessen sich nicht nur gegen die Interessen ihrer Bürger, sondern auch gegen deren Sicherheitsinteressen stellen.

Adolf Hitler wurde nicht von Außerirdischen aus einem Raumschiff „abgesetzt“. Er wurde „hochgezüchtet“, trat in Erscheinung und wurde vollständig von beiden Eliten, sowohl von denen Westeuropas als auch von denen der USA, finanziert und betreut:

Ohne die Hilfe von Sponsoren, ohne kolossale finanzielle und politische Investitionen und Betreuung hätte Hitler es nie geschafft!

Hat sich Adolf Hitler für die Interessen des deutschen Volkes eingesetzt? Das [was er von sich gab] waren einfach Parolen: Adolf Hitler stürzte Deutschland und die Deutschen in die Hölle des Weltkrieges und infizierte das Volk mit dem Bazillus des Nationalsozialismus:

Das führt entweder zum Untergang des jeweiligen Volkes, dass sich selbst zerstört, wenn es sich ausschließlich von nationalistischen Ideen tragen lässt.

Oder es führt zur gewaltigen Aufarbeitung eigener Fehler mit dem Versuch einer Erneuerung auf neuen ideologischen, philosophischen und politischen Grundlagen!

Auf diese Weise hat ein Europäer, ein Bürger seines Landes, der vorgab sich um sein Vaterland zu sorgen, dieses beinahe zerstört. Wir haben heute [Presse Briefing des russischen Außenministeriums vom 4.9.2025] bereits über die Auswirkungen dieser Experimente am Beispiel des 35. Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung gesprochen [UM brachte am 12.09.2025 den Bericht dazu – siehe Link am Ende].

Benötigen Sie noch weitere Beispiele? Sie selbst sagten, dass Napoleon nach seinen Worten nicht nur von seinem Vaterland sprach, sondern gleichermaßen Frankreich als nicht nur groß und als Imperium, sondern auch als Herrschaft über das Schicksal der ganzen Welt ansah. Das mündete in seine Welt-Eroberungs-Kampagne:

Er führte nicht nur Krieg gegen unser Land!

Er marschierte auch nach Afrika!

Er marschierte überall hin!

Er zerstörte alles gleich einem Wirbelwind, wie er sagte, um Frankreich zu schützen. Wie endete das für die Franzosen? Mit einer historischen Schmach. Indem sie ihn weiterhin als nationalen Staatsmann verehren, täuschen sie vor, als hätte er sie groß weitergebracht und beispielweise die französische Bürokratie geschaffen. Aber es gleicht einer historischen Schmach, wenn ein Mann verkündet gegen die ganze Welt in den Krieg zu ziehen – doch, dann auf den Boden der Realität zurückgeholt wird und sein Leben ganz sicher nicht als Kaiser beendet. So, geschah das nicht das erste Mal!

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum man solche [napoleonischen] Pläne verbreiten lässt:

Die wirtschaftliche Lage in Westeuropa ist [inzwischen] kritisch!

Sie haben Energieressourcen preisgegeben, auf die sie gemäß ihrer [ursprünglichen] Wirtschaftsstrategie gesetzt hatten: Ohne stabile und planbare Liefermengen und Preise für Energieressourcen können sie solche Wirtschaftsleistungen – selbst, wenn diese viel bescheidener ausfallen sollten – nicht [mehr] erzielen. Irgendwie muss Ursula von der Leyen, zumal sie der Europäischen Kommission vorsteht, den Bürgern ihrer Länder erklären, wer an allem schuld sei. Daher wurde das einfachste und am meisten verbreitete Meme [Kulturphänomen] dafür gewählt: Russophobie, sprich eine antirussische Agenda!

Ursula von der Leyen vertritt nicht einmal formal die Interessen ihres Landes. Der deutlichste und unwiderlegbare Beweis dazu ist die Art und Weise, wie sie Impfstoffe einkaufen ließ. Sie setzte nicht auf die Pharmaindustrie Westeuropas, die immer an der Spitze stand:

Sie kaufte amerikanische, nicht getestete Impfstoffe in rauen Mengen!

Entsprach das den Interessen der Bürger ihres Landes? Das lag nicht daran, dass sie keine anderen Möglichkeiten hatte, sondern daran, dass sie nicht bereit war, für die europäischen Hersteller einzutreten.

Das bedeutet, dass diese Person sich nicht ihren Bürgern gegenüber verpflichtet fühlt, sondern anderen Strukturen, einer anderen Geschäftsgemeinschaft oder einem anderen politischen Segment, als dem, welches sie vertritt – man könnte es auch Lobby nennen!

Ende der Stellungnahme des russischen Außenministeriums

Generell bleibt es das Wichtigste, dass Russland, China im Verbund mit der globalen Mehrheit es verstehen, den Ausbruch eines Atomkriegs solange zu verhindern und hinauszuschieben, bis der Westen von selbst zusammengebrochen oder wieder zur Besinnung gekommen wäre, sodass die existentielle und letale atlantische Gefahr dann für die zivilisierte Menschheit endgültig gebannt sein würde!

***

Zur Bewertung des Jubiläums „35 Jahre deutsche Einheit“: HIER

Zu den Kennzeichen einer multipolaren Weltordnung: HIER

