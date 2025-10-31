Über die „neuen“ Kriterien der Miss Deutschland-Wahl

Bild: screenshot

Bereits im letzten Jahr hatte die Wahl der Miss Germany für reichlich Verwunderung und Kopfschütteln gesorgt, wir hatten damals berichtet. Wie es jedoch eben so ist im „besten Deutschland aller Zeiten“ ist dies offenbar heuer noch zu toppen.

Zu den zur Wahl stehenden „schönsten Frauen Deutschlands“ gehören heuer „Penis-Träger*innen“, Kopftuch-Trägerinnen und generell ein „Mix“ aus allerhand Hautfarben bis hin zu „dunkelschwarz“, typisch Deutschland eben.

„Bunte Vielfalt“ wohin das Auge reicht

Bei der Betrachtung und nachfolgender Schlussfolgerung der Kandidatinnen und der beiden Kandidaten, kommt man unweigerlich zum Schluss, „Kopftuch, Penis und schwarz wie die sprichwörtliche Nacht“, aber wohl keinerlei Parallelen zu Miss-Wahlen wie man sie kannte.

Das sind sie also, angeblich die schönsten „Frauen“ Deutschlands. Dem bunten Zeitgeist wie auch dem Diversity-Wahn unterworfen wird Deutschland einmal mehr zur Lachnummer.

Fraglos muss sich offenbar auch die Miss-Germany-Wahl dem woken Trend um nicht zu sagen Wahn, unterwerfen. Dem woken Zeitgeist wird freilich auch hier „freudenstrahlend“ hinterhergehechelt. Dies ist zwar bereits länger zu beobachten, jedoch schlägt der krampfhaft sichtbar gemachte Bevölkerungsaustausch in diesem Jahr besonders krass durch.

Zwei „Penis-Träger*innen“ unter Deutschlands schönsten Frauen

Von den Top 18 der Teilnehmerinnen, die im Januar 2026 um den Titel der schönsten Frau Deutschlands kämpfen werden, haben zwei einen Penis, drei tragen ein Kopftuch, und vier sind schließlich dunkelhäutig. Schwer zu glauben, dass es sich hierbei um eine repräsentative Kandidatenauswahl oder eine Zufallsmischung handeln könnte, weitaus wahrscheinlicher sind aus Gründen der erwünschten Political Correctness abgestimmte ethnische und religiöse Quoten.

Doch nicht nur optisch wird auf vermeintliche „Vielfalt“ gesetzt. Auch die beschriebenen Interessen und Stärken der Frauen lesen sich wie ein Buzzword-Bingo der Vielfaltsideologie. Der Frage „Wer ist die schönste Frau im Land?” wurde noch bis vor kurzem nach international vergleichbaren, objektivierbaren Kriterien nachgegangen. Wie attraktiv wirkt die jeweilige Frau im Bikini? Hebt sie sich optisch vom Durchschnitt der restlichen Frauen ab? Hat sie harmonische Gesichtszüge? Bewegt sie sich elegant?

All dies sind im „wokesten Deutschland aller Zeiten“ längst keine Kriterien mehr, da zählen ganz offensichtlich ganz „andere Werte“.

