Über die „neuen“ Kriterien der Miss Deutschland-Wahl

Bereits im letzten Jahr hatte die Wahl der Miss Germany für reichlich Verwunderung und Kopfschütteln gesorgt, wir hatten damals berichtet. Wie es jedoch eben so ist im „besten Deutschland aller Zeiten“ ist dies offenbar heuer noch zu toppen.
Zu den zur Wahl stehenden „schönsten Frauen Deutschlands“ gehören heuer „Penis-Träger*innen“, Kopftuch-Trägerinnen und generell ein „Mix“ aus allerhand Hautfarben bis hin zu „dunkelschwarz“, typisch Deutschland eben.
„Bunte Vielfalt“ wohin das Auge reicht
Bei der Betrachtung und nachfolgender Schlussfolgerung der Kandidatinnen und der beiden Kandidaten, kommt man unweigerlich zum Schluss, „Kopftuch, Penis und schwarz wie die sprichwörtliche Nacht“, aber wohl keinerlei Parallelen zu Miss-Wahlen wie man sie kannte.
Das sind sie also, angeblich die schönsten „Frauen“ Deutschlands. Dem bunten Zeitgeist wie auch dem Diversity-Wahn unterworfen wird Deutschland einmal mehr zur Lachnummer.
Fraglos muss sich offenbar auch die Miss-Germany-Wahl dem woken Trend um nicht zu sagen Wahn, unterwerfen. Dem woken Zeitgeist wird freilich auch hier „freudenstrahlend“ hinterhergehechelt. Dies ist zwar bereits länger zu beobachten, jedoch schlägt der krampfhaft sichtbar gemachte Bevölkerungsaustausch in diesem Jahr besonders krass durch.
Zwei „Penis-Träger*innen“ unter Deutschlands schönsten Frauen
Von den Top 18 der Teilnehmerinnen, die im Januar 2026 um den Titel der schönsten Frau Deutschlands kämpfen werden, haben zwei einen Penis, drei tragen ein Kopftuch, und vier sind schließlich dunkelhäutig. Schwer zu glauben, dass es sich hierbei um eine repräsentative Kandidatenauswahl oder eine Zufallsmischung handeln könnte, weitaus wahrscheinlicher sind aus Gründen der erwünschten Political Correctness abgestimmte ethnische und religiöse Quoten.
Doch nicht nur optisch wird auf vermeintliche „Vielfalt“ gesetzt. Auch die beschriebenen Interessen und Stärken der Frauen lesen sich wie ein Buzzword-Bingo der Vielfaltsideologie. Der Frage „Wer ist die schönste Frau im Land?” wurde noch bis vor kurzem nach international vergleichbaren, objektivierbaren Kriterien nachgegangen. Wie attraktiv wirkt die jeweilige Frau im Bikini? Hebt sie sich optisch vom Durchschnitt der restlichen Frauen ab? Hat sie harmonische Gesichtszüge? Bewegt sie sich elegant?
All dies sind im „wokesten Deutschland aller Zeiten“ längst keine Kriterien mehr, da zählen ganz offensichtlich ganz „andere Werte“.
10 Gedanken zu „Über die „neuen“ Kriterien der Miss Deutschland-Wahl“
Dänischer Werbespot warnt weiße Bürger vor der Fortpflanzung mit anderen Weißen.
Der Werbespot zeigt einen „Experten“, der ein weißes dänisches Paar unterbricht und behauptet, dass Dänemarks Kriegsgeschichte fremde DNA hinzugefügt habe, die sie vor Krankheiten schütze.
Er vergleicht ihre Beziehung mit Inzucht und fordert sie auf, Partner mit „exotischeren“ Genen zu suchen.
https://www.zerohedge.com/political/danish-commercial-warns-white-citizens-about-breeding-other-whites
An die anderen Kommentatoren. Die Verbindung zu „Stadtbild“ und „Umvolkung“ hin oder her, aber bei einer „Wahl“, bei der es um das Aussehen gehen soll, sollten die Kandidaten der Endauswahl auch gut aussehen, was hier nicht so wirklich der Fall ist, bei der Hälfte der Damen. Sollte man vielleicht auch beachten, weil dies auch etwas über diese Veranstaltung aussagt
SSZ
Das Wort, welches Sie suchen, ist „Vorhölle“ (oder wahlweise das Fegefeuer, je nachdem auf welchem Weg Sie uns sehen (Himmel / Hölle)).
https://de.wikipedia.org/wiki/Fegefeuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbus_(Theologie)
Hat mit Dötscheländle nix mehr zu tun. Könnten auch als internationale Miss-W.hl mi Durchführungsort Dötschländle bezeichnet werden, wäre m. A. n. zutreffender. Ein dötscher P.ss macht aus Fremden keinen Dötschen wie z. B. auch ein chinösischer P.ss aus Fremden keine Chinösen macht.
Meiner Ansicht nach.
Kann es sein, dass wir bereits verstorben sind, und all diese „Neuerungen“ sind eine Form der Hölle? Mir scheint, irgendetwas stimmt an dieser neuen Realität einfach überhaupt nicht mehr.
Wenn auch so eine aus den USA uns „aufgepfropfte“ MISS-WAHL sicher nicht zur deutschen KULTUR gehört, nun aber gleich dafür die „ganze Welt“ aus den fünf Erdteilen der „nur weiblich aussehenden“ MISSEN zuzulassen, wirkt typisch deutsch und übertrieben.
Egal wie die jetzt auch aussehen, an Liz Taylor kommen die trotzdem nicht heran, wobei vorher eine Deutsche auch diesen TITEL schon hatte: PETRA SCHÜRMANN, wer sich erinnert ?
Wer nicht die schwarze frau oder einer frau mit kopftucht auswählt kann man dann als rassist beschimpfe. Manchmal kann das leben einfach sein.
Die Kriterien zum Sieg sind in der Miss-Wahl: Ein antideutscher-pro-ukrainischer schwuler jüdisch-negrider Palästinenser, geflohen aus Eritrea, mit türkisch-mazedonisch-albanischen Wurzeln der als Frau auf die Welt gekommen ist und sich als irakischer Asphaltmaulwurf outet, immer Nachmittags bis 16:52 Uhr. So etwa oder?
Miss bevölkerungsaustausch klingt vielleicht besser…
Passt perfekt zum stadtbild!
Die 1/2 der zur „Wahl“ stehenden haben bei dieser „Wahl“ nichts verloren, wenn man sich das Bild ansieht.