Sohn wurde von „Gruppe Jugendlicher“ bedroht – helfender Vater totgeprügelt

Die Kerzen am Tatort spiegeln die Betroffenheit der Bürger wieder.

Ein 48-jähriger Familienvater ist am Wochenende in Slowenien von einer Roma-Gruppe totgeprügelt worden. Der Mord hat in Slowenien Proteste für mehr Sicherheit ausgelöst. Zwei Minister sind zurückgetreten.

Das Mordopfer kam in der Nacht auf Samstag gegen 2:30 Uhr seinem Sohn zu Hilfe, der ihn angerufen hatte, weil er vor einem Lokal in Novo Mesto von einer „Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener“ bedroht wurde. Als der Mann aus seinem Auto ausstieg, um seinen Sohn abzuholen, soll er laut Polizeiangaben sofort angegriffen worden sein.

„Der Angriff wurde mit äußerster Brutalität ausgeführt. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen“, teilte die Polizei mit.

Wenig später wurde der Rädelsführer der Gruppe und Haupttäter festgenommen. Bei dem Täter handelt es sich um einen amtsbekannten Zigeuner.

„Roma-Problem merklich verschäft“

Der Bürgermeister von Novo Mesto, Gregor Macedoni fordert eine Änderung des Strafrechts und schreibt dazu auf Facebook:

„Leider beweist dieser gewaltsame Vorfall, dass sich das Roma-Problem, vor dem die Bürgermeister Südostsloweniens seit Langem warnen, merklich verschärft hat und der Staat als alleiniger Verantwortlicher trotz der Ernsthaftigkeit der Lage nicht handelt.“

Wie immer in solchen Fällen passt der Täter in ein ähnliches Schema: Er ist seit seinem 15. Lebensjahr wiederholt wegen verschiedener krimineller Handlungen aufgefallen und meist straffrei davongekommen. Justizministerin Andreja Katič und Innenminister Boštjan Poklukar zogen die Konsequenz daraus. Sie sind zurückgetreten!

Der Polizeidirektor von Novo Mesto, Igor Juršič, spricht von zwei Problemen in diesem Zusammenhang: Einerseits die illegale Einwanderung nach Slowenien über die kroatische Grenze und andererseits den daraus resultierenden Anstieg der Kriminalität, vorwiegend aus den Roma-Siedlungen. Bürgermeister Macedoni kritisieret gegenüber 24ur.com die Slowenische Gesetzgebung.

„Es könne nicht sein, dass die Opfer mehr Angst vor Vergeltung, als die Täter vor Strafe haben“ sagt Juršič.

Leider ist es aber so – nicht nur in Slowenien.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.