Kollaps der Klima-Ideologie: Jetzt kann man sagen, was bisher ZENSIERT wurde!

JULIAN REICHELT | Die bisher mächtigste Ideologie des 21. Jahrhunderts geht vor unseren Augen unter und mit ihr all das, woran die politisch-mediale Elite unseres Landes geglaubt hat. Luisa Neubauer und Greta Thunberg haben sich als Verrückte und Wahnsinnige herausgestellt, obwohl Ex-Unions-Kanzlerin Angela Merkel sich sogar vor ihr verneigte.

Mittlerweile begreifen aber immer mehr Menschen, dass der Klimasozialismus unseren wirtschaftlichen Niedergang bedeutet. Sogar Friedrich Merz sah das so, bis er Bundeskanzler wurde und sich mehr für Macht als die Wirtschaft interessierte.

Als erster CEO spricht momentan der Evonci-Chef Christian Kullmann mutig gegen den CO2-Preis an. Was sich gerade noch alles ändert und welche berühmten Persönlichkeiten gerade ihre Meinung ändern, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

Amerkung in eigener Sache dazu:

Es freut UNSER MITTELEUROPA, dass sich gezeigt hat, dass wir schon seit Ausbruch der Klimahysterie stets auf dieses Meer von Lügen und Geschäftemacherei hingewiesen haben jetzt recht bekommen. In unzähligen Artikel haben wir auf diese einzigartige manipulation in Kombination mit einer gewaltigen Abzocke stets die Wahrheit vertreten!

Für Interessierte haben wir bereits vor Jahren die Website klimaschwindel.net eingerichtet. Auch unsere beliebten Aufkleber (siehe hier geleich unten), die wir Spendern seit Jahren kostenlos zukommen lassen, können Sie nach wie vor hier erhalten!

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.