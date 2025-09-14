Merz zeigt deutlich seine Strategie – Deutscher Ukraine-Botschafter wird BND Chef

Bild: Reuters

Ein unmissverständliches Zeichen seiner Strategie, wie auch der Fortführung der Ampel-Politik, zeigt Kanzler Merz mit der Bestellung des bisherigen deutschen Botschafters in der Ukraine zum Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND).

Die „bedingungslose“ Unterstützung der Ukraine durch die deutsche Regierung erhält somit eine weitere Dimension.

Auf Augenhöhe mit anderen westlichen Diensten

Der bisherige deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, tritt also am 15. September seinen Dienst als neuer Präsident des Bundesnachrichtendiensts (BND) an. Diese Information gab die Bundesregierung am 11.9. bekannt, wie auch das Handelsblatt berichten konnte.

Zu Jägers Aufgaben zähle, so Kanzleramtsminister Thorsten Frei, „die internationale Position des BND weiter zu stärken und sicherzustellen, dass der BND als Partner auf Augenhöhe mit anderen westlichen Diensten agiert“.

Vielmehr gilt wohl eher anzunehmen, dass vor allem der Austausch mit dem „Dienst“ der Ukraine reibungslos funktionieren solle.

Vor seiner Zeit als Botschafter in der Ukraine war Jäger unter anderem deutscher Botschafter im Irak und in Afghanistan gewesen.

Hochgelobter „Krisendiplomat“

Jäger ist also angeblich ein Diplomat, der sich mit Krisen auskennt und mit Kriegen. Der 61-Jährige war Botschafter in Afghanistan, dem Irak und in der Ukraine gewesen. Also in erklärten sogenannten Krisenherden.

Einige Jahre hatte er auch als Pressesprecher gearbeitet. Seine Aufgabe war es demzufolge, zu kommunizieren und zu erklären. Er musste also Fragen beantworten, das ist etwas, was er in seiner neuen Rolle eher selten tun wird müssen. Denn als Präsident des Bundesnachrichtendienstes heißt es wohl eher, verschwiegen zu sein.

Immer deutlicher wird durch diese Bestellung allerdings sichtbar was das Regime in Deutschland bereit ist zu tun um die, bereits seitens der Ampelregierung, viel „strapazierte“ bedingungslose Bereitschaft an der Seite der Ukraine zu stehen, auch weiterhin dementsprechend bedingungslos umzusetzen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.