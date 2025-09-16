„Von der Leyen muss weg!“ + Kündigungen und Visumsentzug: USA strafen Feiern von Charlie Kirks Hinrichtung ab + Ghana macht Ernst: SIM-Karten, Digital-ID und Überwachung werden jetzt eins + Alarm für Österreichs Kreditwürdigkeit – Ausblick jetzt negativ! + AMS-Bericht: Syrer wollen Österreich wegen Sozialleistungen nicht verlassen

+++

Nach der Rede von Frau von der Leyen sprach dieser Europaabgeordneter: „Von der Leyen muss weg!“

Im EU-Parlament erklärte Tom Vandendriessche:

„Unsere Landwirte werden durch unlauteren Wettbewerb erdrückt, unsere Unternehmen durch Überregulierung abgewürgt, unsere Familien leiden unter explodierenden Energiekosten, unsere Frauen und Töchter sind die ersten Opfer illegaler Massenmigration.“

Von der Leyen stehe für eine weltfremde Elite ohne Strategie, Plan oder Lösungen.

❗️ „Keine Massenmigration, kein Green Deal, kein Ausverkauf Europas – Von der Leyen muss gehen!“

‼️🇪🇺 Nach der Rede von Frau von der Leyen sprach dieser Europaabgeordneter: „Von der Leyen muss weg!“ Im EU-Parlament erklärte Tom Vandendriessche:

„Unsere Landwirte werden durch unlauteren Wettbewerb erdrückt, unsere Unternehmen durch Überregulierung abgewürgt, unsere Familien… pic.twitter.com/eMKySaqvxn — Marie (@kripp_m) September 12, 2025

+++

UK: Testlauf mit persönlichem Kohlendioxid-Zertifikat reicht für einen Bissen Fleisch

Der australische Senator Malcolm Roberts: „Großbritannien hat gerade einen Testlauf mit einem persönlichen Kohlendioxid-Zertifikat abgeschlossen, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen.“

„Ihr tägliches Kohlendioxid-Zertifikat würde ausreichen, um 26 Gramm rotes Fleisch zu kaufen. Ein Bissen.“

„Das Weltwirtschaftsforum … hat Redner eingeladen, die forderten, dass dieses System den Handel mit Kohlendioxid-Zertifikaten einschließt, damit Reiche ihr Leben genauso weiterführen können wie bisher, während Arme bei Lebensmitteln, Kleidung, Reisen, Strom und Unterhaltung sparen und ihre überschüssigen Zertifikate an Reiche verkaufen können.“

The UK recently completed a trial of a carbon credit system that sets a daily allowance for each person—in effect, a limit on your ability to purchase food, clothing, goods, and travel as you have always done. The limit has been set at 20kg of carbon emissions per day, with food… pic.twitter.com/6Bd9aYyC85 — Malcolm Roberts 🇦🇺 (@MRobertsQLD) December 13, 2024

+++

Kündigungen und Visumsentzug: USA strafen Feiern von Charlie Kirks Hinrichtung ab

In den Vereinigten Staaten hat der Jubel der Linken nach dem Mord an Charlie Kirk erste Konsequenzen: Personalien, die in den sozialen Netzen freudige Kommentare absetzten oder Lach- und Rechtfertigungsvideos posteten, verloren ihren Job. Ein Buchhandel nahm kurzerhand sämtliche Bücher von Stephen King aus dem Sortiment, nachdem dieser Desinformation über Kirk auf X verbreitet hatte. Und auch für Hetzer in Deutschland drohen Konsequenzen: So könnte gar einem linken USA-Korrespondenten des ZDF ein Entzug des Visums drohen.

US-Vize-Außenminister Christopher Landau hat den Entzug des Journalisten-Visums für den linksgrün-woken USA-Korrespondenten des ZDF Elmar Theveßen angedeutet.

Zuvor hatte bereits der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, den Rauswurf von Theveßen aus den USA gefordert: „Dieser radikale linke Deutsche ruft immer wieder zur Gewalt gegen Menschen auf, mit denen er politisch nicht einer Meinung ist. Er gibt sich als Journalist in Washington, D.C. aus. Sein Visum sollte widerrufen werden. Für diese Art von Aufwiegler gibt es in Amerika keinen Platz.“ Grenell ist heute US-Sondergesandter von Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen.

Via report24.news

Charlie Kirks Mörder lebte mit einem Transgender in einer Wohngemeinschaft

Unklar ist noch, ob sich die beiden in einer „romantischen“ Beziehung befanden.

Der Mitbewohner, welcher voll mit der Polizei kooperierte und diese dadurch auch zur Tatwaffe führte, ist laut mehreren US-Quellen ein Mitglied des Transgender-Kultes. Auf den Patronenhülsen, welche der Mörder Tyler Robinson mit sich führte, waren Transgender- und linksextreme Botschaften eingraviert. Der Mordfall reiht sich möglicherweise in eine Reihe zahlreicher Morde und Amokläufe ein, die von Mitgliedern linksextremer Transgender-Gruppierungen begangen wurden.

+++

Ghana macht Ernst: SIM-Karten, Digital-ID und Überwachung werden jetzt eins

Ghana plant eine neue gesetzliche Basis, um SIM-Karten verpflichtend mit der nationalen Digital-ID („Ghana Card“) zu verknüpfen. Der Kommunikationsminister Samuel Nartey George kündigte an, dass diese Regelung bereits im Oktober als Gesetz den Parlamentariern vorgelegt wird.

Das System umfasst:

Biometrische SIM-Registrierung,

Erfassung der Endgeräte über ein Central Equipment Identity Register (CEIR),

Und vollständige Integration in die Datenbank der National Identification Authority (NIA)

Damit ist jeder Anruf, jede Zahlung und jedes Gerät eindeutig und dauerhaft einer Person zuordenbar. Die Nationale ID wird dadurch zum Schlüsselinstrument für sämtliche Kommunikation und Aktivitäten – mit erheblichen Implikationen für Privatsphäre und Kontrolle.

Weiterlesen auf uncut-news.ch

+++

Alarm für Österreichs Kreditwürdigkeit – Ausblick jetzt negativ!

Die Ratingagentur Scope hat Österreichs Ausblick von „stabil“ auf „negativ“ gesenkt. Grund sind ein hohes Defizit, wachsende Staatsschulden und schwache Konjunktur.

Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Österreichs am Freitag von “stabil” auf “negativ” gesenkt. Ursache seien ein hohes Haushaltsdefizit, steigenden Staatsschulden und schwachen Wachstumsaussichten. Die Bonitätsnote wurde mit “AA+” bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird.

Weiterhin breit aufgestellte Wirtschaft

Als strukturelle Belastungen nannten die Bonitätswächter Ausgaben für die alternde Bevölkerung. Gestützt werde die hohe Bonitätsnote jedoch weiterhin durch eine wohlhabende und breit aufgestellte Wirtschaft, eine solide Außenhandelsposition und einen stabilen Bankensektor, hieß es weiter.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

AMS-Bericht: Syrer wollen Österreich wegen Sozialleistungen nicht verlassen

Ein AMS-Bericht zeigt, warum syrische Flüchtlinge kaum über eine Rückkehr in ihre Heimat nachdenken. Sozialleistungen sind ein entscheidender Faktor.

Im Bericht „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ wird klar: Viele Syrer sind nach Österreich gekommen, um zu bleiben. Selbst die Rückkehrprämie der Bundesregierung in Höhe von 1.000 Euro änderte daran nichts.

Der Bericht zeigt zudem, dass finanzielle Leistungen für viele Flüchtlinge ein Grund sind, um in Wien zu bleiben. Zwar betonte Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) noch im Vorjahr in der „Krone“: „Es gibt keine Zuwanderung ins Sozialsystem.“ Doch laut AMS-Studie sehen das viele Flüchtlinge anders.

Weiterlesen auf heute.at

+++

Dieter Hallervorden, 90, mit seiner Rede auf der Friedensdemo am 13.09.25 am Brandenburger Tor in Berlin

Didi zeigt den Kriegstreibern die rote Karte: „Ihr seid fürs Blutvergießen, na dann lasst das eure fließen!“

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.