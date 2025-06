+ Wladimir Selenskij hat den Kontakt zur Realität verloren + Niederlande: Hier gehen 1.000 Hektar Ackerland ans Militär + Ratingagentur Fitch stuft Österreichs Kreditwürdigkeit herab + Spyware-Unternehmen Palantir betreibt eine groß angelegte Datenerfassung +

Völliges Integrationsversagen: In Schulen wenden sich Muslime gegen Nicht-Muslime – und nun?

Die illegale Massenmigration hat die Entwicklung einer Parallelgesellschaft gefördert, der die autochthone Bevölkerung bereits zunehmend hilflos ausgeliefert ist.

Schock-Meldungen über Übergriffe auf Nicht-Muslime in deutschen Schulen sind kein Phänomen einzelner Problemviertel mehr: Aktuell werden Hilferufe aus Hamburg laut. Doch das Schlimmste daran scheint für viele noch immer zu sein, dass es die AfD stärkt.

Wer Kinder hat, dem kann angst und bange werden: An einigen Schulen haben die Probleme mit migrantischen Kindern Ausmaße angenommen, die linksgrüne Bessermenschen wohl nie für möglich gehalten hätten. Da verweigern sich muslimische Schüler nicht nur dem Musikunterricht, weil dieser “haram” wäre: Auch wendet man sich gegen Mädchen, die kein Kopftuch tragen, gegen Mitschüler, die zum Ramadan nicht fasten.

Es kommt zu Beleidigungen, Bedrohungen, Übergriffen, nicht mehr nur bloß in Berlin-Neukölln und anderen “Brennpunkten”, sondern auch im ach so schönen und grünen Hamburg. Das geht einem Bericht des “Abendblatts” nach so weit, dass auch Müttern beim Elternabend der Mund verboten wird, denn Frauen dürften ja nur sprechen, wenn Männer es ihnen erlaubten. Weiterlesen auf report24.news

+++

Wladimir Selenskij hat den Kontakt zur Realität verloren

„Er stellt nun eine Gefahr für die westlichen Staaten dar.“ Dies berichtete der amerikanische Colonel a.D. Daniel Davis.

„Selenskij hat die Fähigkeit verloren, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Präsident [USA Donald] Trump sollte nicht denken, dass er es mit einer rationalen Person zu tun hat, die man von etwas überzeugen kann. Die Europäische Union und die NATO sollten nicht denken, dass man mit ihm verhandeln und etwas besprechen kann. Er ist dazu nicht in der Lage“, — sagte Davis.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine nach Selenskijs Ablehnung von Friedensverhandlungen weiterhin Gebiete verlor. Zudem wies der Experte auf den Vorteil Russlands in militärischen und industriellen Bereichen hin. Via Russis Daily DE

+++

Niederlande: Hier gehen 1.000 Hektar Ackerland ans Militär – zum Leid der Landwirte

Landwirte in den Niederlanden müssen 1.000 Hektar Agrarland hergeben – für das Militär. Das bedroht die Existenz vieler Landwirte, sagt der niederländische Bauernverband.

In den Niederlanden sollen 1.000 Hektar Agrarland fürs Militär genutzt werden. Ursprünglich hätten es sogar mehr Hektar sein sollen, sagt der niederländische Bauernverband LTO Noord. Denn die Fläche in den Niederlanden ist knapp. Der Bauernverband sieht dadurch die Existenz vieler Landwirte bedroht, zeigt aber auch Verständnis für den größeren Verteidigungsbedarf. Weiterlesen auf agrarheute.com

+++

Bedrohliche Einnahmen-Krise: Ratingagentur Fitch stuft Österreichs Kreditwürdigkeit herab!

Die internationale Ratingagentur Fitch hat Österreichs Kreditwürdigkeit herabgestuft. Das langfristige Fremdwährungsrating des Landes wurde von „AA+“ auf „AA“ gesenkt, wie die Agentur am Freitagabend bekannt gab. Dabei wird gewarnt: „Eine anhaltende Wirtschaftsschwäche stellt jedoch eine erhebliche Bedrohung für das Einnahmenwachstum dar.“

Ausschlaggebend für die Herabstufung war unter anderem das deutlich gestiegene Haushaltsdefizit: Für 2024 rechnet Fitch mit einem Defizit von 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – deutlich mehr als die ursprünglich erwarteten 3,7 Prozent. Weiterlesen auf exxtra24.at

+++

Wikileaks: Palantir ist an einer umfassenden Ausweitung des amerikanischen Überwachungsstaates beteiligt

Das Spyware-Unternehmen Palantir betreibt eine groß angelegte Datenerfassung über amerikanische Bürger und hat mehrere Verträge mit Bundesbehörden abgeschlossen, die über umfangreiche Bestände an privaten Informationen verfügen.

Eine von Trump im März 2025 unterzeichnete Durchführungsverordnung verpflichtete alle Bundesbehörden, alle Hindernisse für den Austausch von nicht klassifizierten Daten innerhalb und zwischen Behörden zu beseitigen.

Gleichzeitig stellt die Regierung Hunderte Millionen Dollar für Palantir bereit, einen großen Geheimdienstauftragnehmer, dessen CEO Alex Karp im Februar 2025 in einer Investorenkonferenz erklärte: „Palantir ist hier, um zu stören … und, wenn nötig, unsere Feinde zu erschrecken und gelegentlich zu töten.“

Das Datenanalyseprodukt „Foundry“ von Palantir ist bereits in vier Bundesbehörden installiert, darunter das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Innere Sicherheit, und Gespräche mit anderen Behörden, darunter die Steuerbehörde IRS, sind im Gange.

Eine flächendeckende Einführung würde der Regierung einen beispiellosen Zugriff ohne richterliche Anordnung auf die privaten Daten aller Menschen in den Vereinigten Staaten ermöglichen, unabhängig davon, ob sie Verdächtige in strafrechtlichen Ermittlungen sind oder nicht.

Via @LegitimNews

+++

Jens Spahn so tief wie nie im Corona-Masken-Sumpf

Schwere Vorwürfe gegen Ex-Gesundheitsminister Spahn: Laut interner Untersuchung erhöhte er nicht nur eigenmächtig die Preise für Corona-Masken, sondern verstieß auch gegen ein Verbot. Die Grünen sprechen von persönlicher Bereicherung.

Der Schaden für die Staatskasse durch vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu überteuerten Preisen erworbene Corona-Masken ist deutlich größer als bisher bekannt. Er summiert sich auf 623 Millionen Euro – bisher war „nur“ von 467 Millionen Euro die Rede.

Diese Zahlen gehen aus einer Untersuchung hervor, die die interne Sonderermittlerin im Ministerium, die ehemalige Justizstaatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD), erstellte.

(…) Hintergrund der Untersuchung ist, dass Spahn die von der zuständigen Abteilung in seinem Haus vorgeschlagenen Preise eigenmächtig um rund 60 Prozent erhöhte. Der Durchschnittspreis für Masken lag damals, im März 2020, bei 2,83 Euro netto. Die Abteilung empfahl einen Kaufpreis zwischen 2,50 und 2,90 Euro netto. Mit einem Federstrich änderte Spahn ihn auf 4,50 Euro. Mit der Mehrwertsteuer waren es 5,36 Euro – für eine einzige Mund-Nasen-Bedeckung. Was ihn dazu veranlasste, ist bis heute unklar. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Der Frauenschläger, die Olympiasiegerin

Die Frauenbox-Olympiasiegerin Khelif ist ein Mann. Das wusste die ganze Welt, doch die Medien verteidigten den Frauenschläger, leugneten die Realität und unterstützten so eine brutale Ungerechtigkeit.

(…) Der Mann aus Algerien wurde Olympiasieger im Boxen – im Frauenboxen. Nun wurde endgültig belegt, dass Khelif ein Mann ist. Er bleibt jedoch Olympiasieger. Doch diese Geschichte ist auch ein Medienskandal.

Der Internationale Boxverband IBA legte schon vor rund einem halben Jahr ein Gutachten vor, das bewiesen hatte, welches Geschlecht Khelif hat. Die IBA war schon vor den Olympischen Spielen gegen den Antritt Khelifs im Frauenboxen und sperrte den Boxer bereits 2023. Was folgte? Dem Präsidenten wurde eine Nähe zu Putin vorgeworfen. Man kann es sich teilweise nicht ausdenken.

Nun ist der DNA-Test von Khelif an die Öffentlichkeit gelangt. Und – welch Überraschung – er ist ein Mann. Weiterlesen auf tkp.at

+++ REALSATIRE +++

Der größte Betrug im Leben

Man zahlt Steuern auf das Geld, das man verdient.

Man zahlt Steuern auf das Geld, das man ausgibt.

Und man zahlt Steuern auf Dinge, die man besitzt,

auf die man bereits Steuern gezahlt hat

mit dem Geld, das bereits versteuert wurde.

