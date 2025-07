Der grüne Irrsinn wird einfach fortgeführt

Merkel war die erste links-grüne Kanzlerin. Im Lauf ihrer Kanzlerjahre hat sie nicht nur die CDU auf links-grün gebürstet, sondern auch die Bevölkerung in den zugehörigen Wahn getrieben. Wie kann also erwartet werden, dass sich die Wähler und die CDU von diesem Irrsinn abwenden?

Von PETER HAISENKO | Der jämmerliche Zustand der BRD ist Merkels Werk. Ebenso wie der Ukraine-Krieg. Sie war es, die ihren Außenminister Steinmeier nach Kiew auf den Maidan geschickt hat und so aktiv den Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsident Janukowytsch unterstützt hat. Mit ihren Freunden Poroschenko und dem Franzosen Hollande hat sie den Betrug mit den Minsk-Abkommen durchgezogen, der zum Ukraine-Krieg geführt hat. Sie war es, die stets die Sanktionen gegen Russland verlängert und verschärft hat, auch gegen den Willen anderer europäischer Staaten. Sie hat die meisten Atomkraftwerke abgeschaltet und so dem Energieproblem der BRD die Grundlage gegeben. Sie hat die Grünen gegen Ende ihrer Amtszeit derart hofiert, dass sie schließlich in die Regierung kommen konnten. Und es sind diese Grünen, die nicht nur in den Jugoslawien-Krieg gezogen sind, sondern sich jetzt als die größten Kriegstreiber gegen Russland gerieren. Ja, Merkel ist die Wurzel allen Übels, das nicht nur über Deutschland gekommen ist.

Es war auch Merkel, die mit drei vollkommen ungeeigneten Frauen an der Spitze der Bundeswehr diese auf lange Zeit funktionsunfähig gemacht hat. Sie war es auch, die von der Leyen auf undemokratischem Weg an die Spitze der EU gebracht hat. Die Frau, die den Anfang vom Untergang der Bundeswehr eingeleitet hat. Es war Merkel, die die BRD „auf Verschleiß gefahren hat“, indem sie alles an Infrastruktur vergammeln ließ. Schulen, Brücken, Straßen, Bahn. Sie war es, die die bürokratischen Auswüchse so auf die Spitze getrieben hat, dass im Land praktisch nichts mehr gebaut oder sonstwie vorangetrieben werden kann. Sie hat Deutschland mit Migranten geflutet und erhebt jetzt wieder ihre Stimme, um jegliche Ansätze zur Korrektur hier streng zu tadeln. Die Grünen stehen ihr bei. Kanzler Merz handelt zu großen Teilen in der Tradition Merkels. Er hat der grünen Forderung nachgegeben, 100 Milliarden „Sondervermögen“ für irrsinnige grüne Projekte zu reservieren. Ach ja, es war auch unter Merkel, als der Schwachsinn des menschengemachten Klimawandels propagiert worden ist.

Und bitte nicht vergessen:

Es war Merkel, die die Corona-Politik mit ihrem Bankkaufmann Spahn durchgesetzt hat. Nein, es war nicht Lauterbach. Es war Merkel, die die Bürger weggesperrt hat mit irrsinnigen Lockdowns und verzweifelte Bürger zur Corona-Spritze genötigt hat, mit faktischen Berufsverboten für diejenigen, die ihr grundgesetzlich garantiertes Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehmen wollten. „2G“ und „3G“ wurde auch unter Merkel erfunden und durchgesetzt. SPD und Grüne standen dabei fest an ihrer Seite. Dass die CDU unter Merz immer noch zu viele Merkelisten in ihren Reihen hat, mag man daran erkennen, dass die CDU ganz vorn dabei ist, die Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns zu verhindern. Muss man sich da noch wundern, dass die Merz-Regierung nahezu alle Projekte des grünen Industrievernichtungsprogramms einfach fortführt? Inklusive der Verweigerung, preiswertes russisches Gas einzukaufen.

Die Grünen sind bei der letzten Wahl abgestraft worden. In den Städten sind sie jedoch immer noch kräftig dabei. So kann ich aus München berichten, das links-grün verseucht ist, insbesondere im Stadtteil Haidhausen. Es geht damit los, dass funktionsfähige Straßenwege aufgerissen werden, um „Fahrradstraßen“ zu etablieren und den Autoverkehr so weit wie möglich zu behindern. Wenn jetzt jemand glaubt, dieser Irrsinn würde zurückgefahren nach den Wahlschlappen der Grünen, der möge weiter träumen. Das Gegenteil ist der Fall. Solange die Grünen noch in den Stadtparlamenten sitzen, schaffen sie grüne Fakten, die nicht so schnell revidiert werden können. Das geschieht so: Da werden grüne Projekte begonnen, Straßen schon aufgerissen, um dann über lange Wochen bis Monate in diesem Zustand belassen zu werden. In dem Sinn, was angefangen worden ist, muss fertiggestellt werden. Irgendwann. Die so vergeudeten Arbeitskapazitäten wären besser eingesetzt zur Sanierung von Brücken und Schulen.

Der Lügenkanzler macht weiter grüne Politik

Nichts, aber auch gar nichts, hat die Regierung Merz an der rot-grünen Agenda geändert. Alle grünen Irrsinnsprojekte werden weiter geführt und subventioniert. Obwohl es reichlich bewiesen ist dass es nicht funktionieren kann, wird an Wasserstoff und E-Fuel festgehalten. Wälder werden gerodet, um Platz für Windräder zu machen. Das Aus für Verbrenner 2035 wird nicht einmal hinterfragt. Die umweltschädlichen E-Autos werden weiterhin subventioniert. Und die Migrationspolitik? Nichts als dümmliche Symbolpolitik. Ja, gestern wurden 82 verurteilte Schwerverbrecher aus Afghanistan direkt aus dem Gefängnis nach Afghanistan ausgeflogen. Mit großem Tamtam. 82 von hunderttausenden Ausreisepflichtigen? Grenzkontrollen an der polnischen Grenze? Als ob die Masse der illegalen Migranten aus Polen käme! Gleichzeitig werden tausende Afghanen mit Charterflügen direkt nach Deutschland geholt – unter der Regierung Merz. Das Irrsinnsprojekt CO2-Steuer hat Merz nicht etwa gestoppt, sondern eine drastische Erhöhung angekündigt.

Dann der Zirkus um die Kandidaten für das Verfassungsgericht. Die Verliererpartei SPD darf zwei Kandidaten zur Wahl stellen, die CDU nur einen. Die AfD als zweitstärkste Partei keinen. Aber worum geht es hier? Frau Brosius-Gersdorf ist bekannt für ihre Aussagen zu Impfpflicht und Abtreibung. Nicht diskutiert wird ihre Haltung gegenüber der AfD. Da hatte sie sich schon für ein Verbot ausgesprochen. Die zweite Kandidatin der SPD ist bekannt durch ihre Haltung zum „Klimarecht“. Was auch immer Klimarecht sein soll. Beide Kandidatinnen sind bis ins Mark rot-grün eingefärbt, aber entscheidend dürfte ihre Haltung gegenüber der AfD sein. Da soll mit dieser Neubesetzung schon das AfD-Verbot sichergestellt werden und auch die Weiterführung des Klimairrsinns wird im Verfassungsgericht vorbereitet. Alles rot-grüne Politik, die von Merz fortgeführt wird.

NS-Rhetorik gegen Russland

Merz will Deutschland kriegsfähig/tauglich/tüchtig machen. Ist er sich da bewusst, dass er dieselben Worte benutzt wie Goebbels oder Hitler? Der hatte aber wenigstens noch gefragt „wollt ihr den totalen Krieg“, auch wenn das eher rhetorisch war. Wehrpflicht? Das sehe ich in einer Weise positiv. Nur in einer und das ist, dass wir dann wieder junge Männer kriegen, die einen LKW-Führerschein haben und die werden dringend gebraucht. Diesen „Kollateralschaden“ führt Merz aber nicht an. Für wesentlich weniger Geld könnte man auch LKW-Fahrer kostenfrei ausbilden. So, wie man mit dem Geld für Kriegstauglichkeit viele zivile Probleme lösen könnte oder mit dem Geld, das an die Ukraine verschenkt wird.

Merkel wird in die Geschichte eingehen als die Kanzlerin, die das Ziel Englands, die Entindustrialisierung Deutschlands, an die Vollendung geführt hat. Die den Rechtsstaat Deutschland in einen Unrechtsstaat überführt hat. Merz wird wahrscheinlich kaum erwähnt werden. Wenn aber doch, wird er als derjenige eingehen, der am schnellsten die meisten Wahlversprechen gebrochen hat. Der den Wählerwillen pervertiert hat, wie keiner vor ihm. Der zwar nominal ein CDU-Kanzler war, aber wie Merkel rot-grüne Politik gemacht hat, bis zum bitteren Ende. Deutschland braucht einen vollständigen Neuanfang. Bezahlungsstrukturen müssen revidiert werden in dem Sinn, dass sinnvolle, produktive Tätigkeiten besser entlohnt werden als sichere Bürojobs. Nur so werden Fachleute wieder aus den Büros zu vernünftiger Arbeit finden. Aber wie soll das jemals gehen, in dieser verkrusteten rot-grünen ideologischen Wüste?

Deutschland braucht einen radikalen Neustart

In der Verzweiflung über die Unmöglichkeit einer demokratisch-friedlichen Entwicklung in der richtigen Richtung fällt mir nur eine halbwegs realistische Lösung ein: Russland kündigt den 2+4-Vertrag wegen massiver Verstöße gegen diesen Vertrag. Dann ist Deutschland zurück im Status von 1990 vor der Wiedervereinigung. Mit allen Konsequenzen. Die erste und wichtigste wäre, dass alle, ja alle Verträge, die die BRD seit 1990 abgeschlossen hat ab sofort ungültig wären und damit sämtliche EU-Verträge. Inklusive sämtlicher Gesetze, die nach 1990 erlassen worden sind. Das wäre der „Reset“, den Deutschland unbedingt braucht.

Tausende unnützer, ja schädlicher Gesetze gäbe es nicht mehr, auch die über die Privilegien des Kapitals. Tausende bürokratische Wirtschaftshindernisse würden verschwinden und das Land könnte wieder funktionieren. Es wäre einmalig in der Geschichte, dass ein Staat, der sich in links-grüner Ideologie verrannt hat, all diesen Wahnsinn Beiseite legen und praktisch von einem neuen Nullpunkt an neu aufbauen kann. Das wäre dann auch ein neues Experiment, dem bei einem Erfolg auch andere Staaten folgen könnten und das wäre für alle europäischen Staaten notwendig. Für Deutschland würde die „Kriegstüchtigkeit“ entfallen und wenn wir Glück haben, wird Russland die Energielieferungen wieder aufnehmen. Dabei ist dann auch zu überlegen, ob ein Staat wie das vereinte Deutschland überhaupt wünschenswert ist. Ob es nicht besser wäre, mehrere kleinere Staaten zu gründen, wie es vor 1871 war. Da könnte dann wieder ein Wettbewerb zwischen deutschen Staaten entstehen und man hätte die Wahl, seinen Wohnort innerhalb deutscher Lande auszuwählen.

Erscheinen diese Gedanken absurd? Irgendwie schon, aber was ist derzeit nicht absurd? Wir erleben gerade ein vollständiges Revirement der globalen Machtverhältnisse und wann könnte es eine geeignetere Zeit geben, auch die Verbrechen, die an Deutschland begangen worden sind, aufzuklären und zu heilen. Mit dieser Regierung ist das unmöglich. Bleibt mir nur noch die Frage: Haben Sie eine bessere Idee, wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen könnten? Glauben Sie, die AfD könnte die Lösung sein? Möglich wärs vielleicht, aber das kann nur festgestellt werden, wenn auch Sie der AfD Ihre Stimme geben.

