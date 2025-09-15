Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

In unserem Wochenrückblick werden wieder einige unschöne „Vorfälle“ rund um die misslungene Migrationspolitik präsentiert.

In der Pause stach er seiner Lehrerin in den Bauch – Kosovare von Polizei niedergeschossen

Essen (NRW) – Messer-Alarm an einem Berufskolleg! Ein Schüler (17) attackierte seine Lehrerin (45), verletzte sie schwer. Laut BILD-Informationen soll der Messerangreifer von der Polizei niedergeschossen worden sein.

Nach BILD-Informationen hat der Schüler im Bildungspark im Nordviertel in Essen eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Der Stich soll in den Bauch gegangen sein. Das Opfer ist schwer verletzt, aber laut Feuerwehr wohl außer Lebensgefahr! Die Frau kam in ein Uniklinikum, wurde operiert. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 17-jährigen Kosovaren. Via bild.de

Brutaler Überfall in Wien: Syrische Jugendliche berauben 12-Jährigen

Schockierende Szenen in Wien-Fünfhaus: Drei Jugendliche – alle syrischer Herkunft – sollen am Samstag einen Zwölfjährigen überfallen haben. Sie schlugen ihr Opfer, raubten Bargeld, Schmuck und ein Gilet. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Täter kurz darauf fest und brachte sie in eine Justizanstalt. Der Bursche erlitt Verletzungen.

Drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren sollen am Samstag in Wien-Fünfhaus einen Zwölfjährigen beraubt haben. Das Opfer hatte die Gruppe im Bereich der Meiselstraße getroffen. Dort sollen die Burschen plötzlich Geld gefordert, den Zwölfjährigen geschlagen und beraubt haben, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen.

CLAN-MITGLIEDER RASTEN AUS

