Es mag wohl den „gelernten Deutschen“ heutzutage kaum verwundern, dass ausgerechnet im „bunten Berlin“, jeder zweite Polizeischüler „Nachhilfe“ in deutscher Sprache benötigt.
Mehr als die Hälfte der beginnenden Polizeischüler benötigen somit Deutsch-Förderunterricht, dabei sind diejenigen mit Migrationshintergrund klarer Spitzenreiter.
Schriftsprachliche Inkompetenz
In Berlin benötigen also 132 von 240 angehenden Polizeibeamten, die ihre Ausbildung im Frühjahr 2025 begonnen hatten, Förderunterricht in Deutsch. Dies entspricht 55 Prozent des aktuellen Ausbildungsjahrgangs, wie die Berliner Polizei gegenüber nius bestätigt hatte.
Seitens der Polizei werden dazu folgende Gründe benannt. Es handle sich also bei den offensichtlichen Mankos um „abnehmende schriftsprachliche Kompetenzen“, „Fachkräftemangel“ in den Schulen sowie zunehmende Herausforderungen, vor die die Schulen gestellt seien. „Dank“ KI-Technologien seien die Schüler angeblich nicht motiviert, sich mit orthografischen Regeln auseinanderzusetzen.
Als weiteren Grund benennt die Polizei die „Heterogenität in den Klassen“, ohne jedoch zu spezifizieren, was das genau bedeuten soll. Anzunehmen ist allerdings, dass viele neue Polizisten einen Migrationshintergrund haben.
„Gesellschaftliches“ Problem
Der Bedarf an sprachlicher Unterstützung sei besonders im ersten Ausbildungssemester hoch, nehme jedoch im Verlauf der Ausbildung kontinuierlich ab, heißt es seitens der Behörde. Dabei handle es sich laut Polizei keineswegs um ein „polizeispezifisches, sondern vielmehr um ein gesamtgesellschaftliches Problem“.
Die Ursachen für die abnehmenden schriftsprachlichen Kompetenzen wird dabei seitens der Polizei im „Fachkräftemangel“ an Schulen, zunehmender „Heterogenität in den Klassen“ sowie den angeblichen Herausforderungen bei der Vermittlung von Medienkompetenz, verortet.
Kinder und Jugendliche würden heute in einer Umwelt aufwachsen, die von sogenannten fehlerhaften Texten geprägt sei. Gleichzeitig würden viele die Motivation verlieren, sich mit korrekter Rechtschreibung auseinanderzusetzen, diverse Korrekturprogramme, Autovervollständigung und künstliche Intelligenz würden den Eindruck vermitteln, dass Grammatik verzichtbar sei.
Für den Polizeidienst sei das allerdings keine Option. Wer nicht spätestens zum Ende der Ausbildung das geforderte C2-Niveau in Deutsch nachweisen kann, wird entlassen. Diese Regelung ist im Berliner Polizeigesetz verankert.
7 Gedanken zu „Deutsch-Förderunterricht für Berliner Polizeischüler“
Im Buntesmoloch Berlin gibt es mittlerweile etliche Lokale und Läden in denen man nicht mal mehr in der Landessprache etwas bestellen oder kaufen kann, es scheitert an der Sprachbarriere.
Den dortigen Allesegalitören die schon an der Münze fürs Schließfach scheitern weil sie nur noch wischen, datschen und dranhalten können stört das wenig.
Des Teufels Frönkenstein-Labör würden böse Zungen behaupten:
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Silicon-Valley-investiert-Milliarden-in-die-Supermenschen-Branche-article26029047.html?utm_source=firefox-newtab-de-de
Nun, in dem Fall halte ich -so die Aussagen in dem Artikel w.hr sind- die Kr.t.k an diesem m. A. n. ausgemachten W.hnsinn von m. A. n. fachidiötisch einseitig begabten l.nkshirndominanten Tächnokraten für angebracht, nur dass die angeblich r.chte Eugänik in W.hrheit die l.nke Eugänik der damaligen l.nken sözialüstischen D.ktatür war und offenbar noch ist -wie schon der ausgeschriebene damalige P.teiname sagte neben anderen belegten Nachweisen m. A. n..
Anhand nachfolgend genannter Textausschnitte erkennt man unschwer, dass diesen m. A. n. fachidiötischen Tächnokraten offenbar die Logik des gesunden weisen Menschenverstandes der r.chten Gehörnhälfte fehlt:
„Benson-Tilsen war lange KI-Forscher und glaubt, dass künstliche Intelligenz eines Tages unsere Existenz auslöschen wird, und dass man intelligentere Menschen als heute braucht, um sie zu besiegen: „Ich bin überzeugt, dass das der einzige Weg für die Menschheit ist.“
„Einige dieser Leute verfolgen ein langfristiges Eugänik-Programm, mit dem sie intelligentere Menschen hervorbringen wollen – und die sollen dann Künstliche Intelligenz sicher machen“, sagt Hsu.“
Meine Anmerkung dazu: Auf die Idee, dass man diese Gefahr einfach durch das Einstellen und Rückabwickeln der KI/AI lösen kann, kommen diese m. A. n. l.nkshirngestoierten Fachidiöten offenbar nicht, weil ihnen offenbar die logische Intelligenz des gesunden r.chtshirngestoierten Menschenverstandes fehlt.
„Das erinnert an die dunkelsten Kapitel der Natsiiii-Zeit, als staatliche Programme zur R.ssenhygiene vermeintlich unwertes Leben entsorgten. Das will Benson-Tilsen, dessen Vater Rabbi ist, nicht: „Wenn diese Technologie nur den Reichen oder Einflussreichen vorbehalten bleibt, würde sie die Ungleichheit massiv verschärfen – nur eine kleine Elite könnte sich dann außergewöhnlich gesunde und leistungsfähige Kinder leisten.“
Meine Anmerkung dazu: selbst wenn das alles -auch wenn das m. A. n. gar nicht der Plan ist- für ALLE Menschen verfügbar wäre, wäre es m. A. n. nach wie vor Eugänik – ergo ist auch dieser Gedankengang dieses B.-T. grundlegend falsch, weil er nicht dieses Vorgehen generell kr.t.siert oder gar ablehnt, sondern nur, dass es dann nur für supersupersuperraiche Elöten und sonstige Supersupersuperraiche – u. U. auch M.ff,ösis- wäre.
„Die Techologie-Elite arbeitet nicht nur daran, ihren Nachwuchs zu optimieren. Sie investiert auch darin, den Tod selbst auszutricksen und die natürliche Alterung des Menschen aufzuhalten.“
Hierzu auch Ansichten dieses P. Thiiel aus dem Text:
„In Bluttransfusionen junger Menschen sieht er einen möglichen Jungbrunnen. Thiel will diese Idee mit seinem Startup Ambrosia kommerzialisieren.“
Tech-Investor Bryan Johnson:
„“Wir sind im Krieg mit dem Tod und seinen Ursachen. Wir nähern uns dem unendlichen Horizont. Wir kämpfen für die Freiheit so lange zu existieren, wie wir wollen.““
Aber auch die Motivationen und Vorgehensweisen vom Zucker Berg nebst Waib und Müsk sind m. A. n. höchst kr.t.sch zu betrachten.
Alles lesen.
Meiner Ansicht nach.
))))das ist ja alles comic’sch
wenn’s nicht der traurigen realität entspringen würde)))
bis dann mal die robocops an deiner türe läuten werden jetzt erstmal messerstechende islam kanacken mit uniformen
und glock ausstaffiert…
das abendland ist tot…und nur der drecksanglobesatzer mit seinen blackrock tools trägt hierfür die volle verantwortung.
Und wenn wir hier schon beim Unsicherheitsunwesen der BRD sind. Der neue Chef der BRD-Stasi wird ein Türke. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2025/der-neue-verfassungsschutz-chef-ist-ein-alter-schlapp-hut
„Nach einem Dreivierteljahr steht fest, wer auf Haldenwang als Verfassungsschutz-Präsident folgt: Es ist sein in der Türkei geborener Stellvertreter Sinan Selen. Offenbar konnte Innenminister Dobrindt keinen externen Fachmann finden.“
Die Loyalität gegenüber den Deutschen ist damit gaaaaaaaaaaaaaannnnnnzzzzzz sicher gegeben. Und wehe einer von euch sagt noch mal was gegen die Umvolkung, sonst geht es aber wie bei Erdogan.
Anderes, beliebtes Thema: „Russische“ Drohnen in Polen
https://bachheimer.com/geopolitik-konflikte-und-krieg
Beitrag 14.09. um 08:31Uhr – Man beachte den „Landeplatz“ der Gerbera
https://bachheimer.com/terror-und-attentate
Beitrag 15.09. 07:19 Uhr – Man betrachte die gleiche Gerbera, aus anderem Winkel. Das Klebeband ist sicherlich original russisch und keine ukr. „Reparatur“ … Und jetzt nur nicht wieder an das denken, was klarere Geister seit Tagen sagen: ukr. False Flag. In der Ukraine gefundene russische Drohnen, die dort größtenteils intakt abstürzten sind, wieder zusammengeklebt wurden und dann frü die große, dumme Show herhalten dürfen. Ob die nun nach Polen flogen oder hingefahren und dann platziert wurden, ist dabei dann schon egal. Ach ja, angeblich, ich habe es nicht selbst gesehen, war das „von einer Drohne getroffene Haus“ schon vorher beschädigt, durch einen Sturm, es soll Bilder davon geben, leider wurde das ohne Links zu diesen Bildern behauptet (nicht von mir, gebe nur weiter was ich las). Wenn man aber bedenkt das die Gerbera-Drohnen weder die Reichweite haben Polen zu erreichen, noch das eine Kampf-Gerbera (mit Sprengstoff beladen) intakt abstürzen dürfte, sollte man dann schon sich fragen, wie so eine kleine Drohne den ganzen Dachstuhl verwüstet haben soll.
Man kann aber auch Füllmasse der Demokratie spielen und den eigenen Kopf bis zum Anschlag im eigenen Arsch versenkt haben, dann stellt man keine Fragen, so wie es ~80% grundsätzlich machen, sonst würde das mit der Demokratie ja nicht so wundervoll funktionieren.
„Der Feind in den eigenen Reihen“ – San-Ausbilder der Berliner Police Academy (nur halt ohne jede „Comedy“) 2017, wegen der Lernverweigerung, Disziplinlosigkeit (und Deutschenhaß) der vielen Bereicherungspolizeischüler. Wie sie sehen, es ist alles besser geworden, jetzt sind es schon über 50% Nicht-Deutsche, die dort zu Juntaschützern werden, denn wenn 1/2 kaum der deutschen Sprache mächtig ist, dann sind da auch immer Goldstücke darunter, welche die minimalen Anforderungen erfüllen. Damit wird der Rest-Deutsche zum Feind in den Reihen des umgevolkten Juntaschutzes. Nicht das diese „Nazis“ das seit vor 2010 erwartet und angekündigt haben, seit Bayern / Berlin und Co. mit der „bevorzugten Einstellung“ von Goldstücken im Polizeidienst begannen und das in den Lügenmedien groß gefeiert wurde. Jeder der kein „Nazi“ war / ist, tut an der Stelle daher wieder total überrascht …
Mehr als TRAURIG, da die Politiker ja immer völlig sinnlos daher quatschen, die Beherrschung der deutschen Sprache wäre die Voraussetzung für eine gute und erfolgreiche MIGRATION ! Von EINBÜRGERUNG sprechen sie nicht.
Dem Entgegen drucken sie dann aber immer Zettel und Informationen in den Sprachen dieser Hereinkommenden, sie brauchen eigentlich dadurch garnicht die Sprache erlernen, sie haben auch mittlerweile ihre Ärzte, ihre Rechtsanwälte, ihre Supermärkte, etc, also bereits eine zweite Paralellwelt.