Bild: Daniel Karmann / Picture Alliance

Es mag wohl den „gelernten Deutschen“ heutzutage kaum verwundern, dass ausgerechnet im „bunten Berlin“, jeder zweite Polizeischüler „Nachhilfe“ in deutscher Sprache benötigt.

Mehr als die Hälfte der beginnenden Polizeischüler benötigen somit Deutsch-Förderunterricht, dabei sind diejenigen mit Migrationshintergrund klarer Spitzenreiter.

Schriftsprachliche Inkompetenz

In Berlin benötigen also 132 von 240 angehenden Polizeibeamten, die ihre Ausbildung im Frühjahr 2025 begonnen hatten, Förderunterricht in Deutsch. Dies entspricht 55 Prozent des aktuellen Ausbildungsjahrgangs, wie die Berliner Polizei gegenüber nius bestätigt hatte.

Seitens der Polizei werden dazu folgende Gründe benannt. Es handle sich also bei den offensichtlichen Mankos um „abnehmende schriftsprachliche Kompetenzen“, „Fachkräftemangel“ in den Schulen sowie zunehmende Herausforderungen, vor die die Schulen gestellt seien. „Dank“ KI-Technologien seien die Schüler angeblich nicht motiviert, sich mit orthografischen Regeln auseinanderzusetzen.

Als weiteren Grund benennt die Polizei die „Heterogenität in den Klassen“, ohne jedoch zu spezifizieren, was das genau bedeuten soll. Anzunehmen ist allerdings, dass viele neue Polizisten einen Migrationshintergrund haben.

„Gesellschaftliches“ Problem

Der Bedarf an sprachlicher Unterstützung sei besonders im ersten Ausbildungssemester hoch, nehme jedoch im Verlauf der Ausbildung kontinuierlich ab, heißt es seitens der Behörde. Dabei handle es sich laut Polizei keineswegs um ein „polizeispezifisches, sondern vielmehr um ein gesamtgesellschaftliches Problem“.

Die Ursachen für die abnehmenden schriftsprachlichen Kompetenzen wird dabei seitens der Polizei im „Fachkräftemangel“ an Schulen, zunehmender „Heterogenität in den Klassen“ sowie den angeblichen Herausforderungen bei der Vermittlung von Medienkompetenz, verortet.

Kinder und Jugendliche würden heute in einer Umwelt aufwachsen, die von sogenannten fehlerhaften Texten geprägt sei. Gleichzeitig würden viele die Motivation verlieren, sich mit korrekter Rechtschreibung auseinanderzusetzen, diverse Korrekturprogramme, Autovervollständigung und künstliche Intelligenz würden den Eindruck vermitteln, dass Grammatik verzichtbar sei.

Für den Polizeidienst sei das allerdings keine Option. Wer nicht spätestens zum Ende der Ausbildung das geforderte C2-Niveau in Deutsch nachweisen kann, wird entlassen. Diese Regelung ist im Berliner Polizeigesetz verankert.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.