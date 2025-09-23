Auf der Plattform X wurde der deutsche Bundesminister des Auswärtigen Johann Wadepuhl (CDU) betreffend seiner Aussagen zu „russischen Jets“ im estnischen Luftraum.
Deutschland dürfte sich somit intensiv an weiteren „Provokationsversuchen“ im Sinne von False-Flag Operationen beteiligen.
„Geschichten aus 1000 und einer Nacht“
Deutsche X-Nutzer haben den Außenminister Johann Wadephul wegen seiner Aussage auf eben dieser Plattform über angeblich, in den estnischen Luftraum eingedrungene russische Kampfjets, scharf angegriffen.
Viele warfen ihm unbegründete Anschuldigungen in Richtung Russlands vor. Nachstehend einige Zitate aus den Posts.
„Die Geschichten aus 1000 und einer Nacht glaubt euch niemand mehr.“
„Alles Lüge um uns in den dritten Weltkrieg zu treiben.“
„Nicht Russland ist unser Feind, es sind die eigenen Politiker in Europa und besonders in Deutschland. Frieden schaffen ohne Waffen!“
„Komisch ist nur dass all diese Ereignisse hier öffentlich beschrieben werden. Kein seriöser Militär würde so etwas machen. Somit ist es nur Lug und Trug.“
„Falseflag so wie Polen?“
„Russland schießt Dutzende ukrainische Drohnen über eigenen Gebieten ab.“
Die andere Wahrheit
Die russischen Luftabwehrkräfte hatten in der Nacht zum 21. September 19 ukrainische flugzeugartige Drohnen über eigenem Territorium abgefangen und zerstört. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Laut dem Gouverneur der Region Brjansk Alexander Bogomaz gab es in Folge der Angriffe weder Schäden noch Verletzte. Die Spezialdienste seien vor Ort im Einsatz. Über die Folgen der ukrainischen Angriffe in der Region Kursk und auf der Halbinsel Krim, die ebenfalls betroffen sind, liegen noch keine Berichte vor.
8 Gedanken zu „Kein Ende der False-Flag Versuche mit tatkräftiger Unterstützung Deutschlands“
Die geisteskranken Kriminellen gehören allesamt hinter Schloss und Riegel, mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Es ist doch nun wirklich ganz offensichtlich, das die SED Kartell Parteien einen Krieg wollen. Sie bezwecken damit ganz einfach, die Schuld für den ZUstand des Lands durch den Krieg zu rechtfertigen! Sie benötigen auch Zeit, um ihre erbeuteten Vermögen und ihre Fluchtwege zu sichern!
Es ist Kr.eg – der Kr.eg BÖSE GEGEN GUT, der Kr.eg der ANUNNAKI GEGEN die m. A. n. von ihnen gemachten Menschen, der Kr.eg einer selbsternannten selbst-herr-lichen, hochmütigen, sich für auserwaehlt haltenden oder gar von den m. A. n. anunnakischen Schattenmaechten als deren m. A. n. „nötzliche Idiöten“ angeblich „Auserwöhlten“, die entweder Menschen mit einem entsprechenden psüchologischen Profil (von den Schattenmaechten als dafür bestens geeignet ausgewöhlt) oder nichtmenschliche Inkarnationen von nichtmenschlichen menschenfaindlichen Entitaeten sind – wie auch imer – jedenfalls allesamt nicht nur menschen-, sondern insgesamt lebensfaindlich, die offenbar nun die finale Menschenöpferung der BAAL-Aufgabe umsetzen sollen (und fleissig dabei sind) auf verschiedenen Wegen und final eben durch dieses vermutlich von ihnen im Auftrag inszenierte (H)armagäddön in Form eines atomören 3. WeKs, den, wie der kluge weise P.tin seit vielen Jahren schon warnt/e, das Ende aller menschlichen Zivilisation/en bedeuten würde – und genau DAS ist m. A. n. der Plan der InszeniererInnen dessen.
Sollte es bei den vermeintlich „auserwöhlten“ VasällenInnen sich um Menschen handeln (nicht nur in menschlicher Gestalt/Form), dann sollten die sich mal schnellstens klarmachen, dass am Ende auch sie als Belohnung el.m.niert würden.
Meiner Ansicht nach.
Stand da auch was von den 2 ranghohen GB-NAto-Commanders, die Russland festgenommen hat ? in voller Uniform und die vor ein Militärgericht kommen werden ? Was sagt wadepfuhl denn dazu ?
Das einzige was DEUTSCHLAND machen wird, es wird die BRD-Verwaltung beenden und deren miese Knechte und Wasserträger abholen und ihrem Endzweck zuführen, als erstes die, die sich „deutscher Minister“ nennen trauen mit Sicherheit! Freiflug in der Haunebu, immerhin! 🙂
Was waren da die alten Zeiten mit den russischen RATAs noch ein unwiderbringliches ERLEBNIS der LUFTKÄMPFER mit den Me 109s auf der Gegenseite ?