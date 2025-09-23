Bild: Reuters

Auf der Plattform X wurde der deutsche Bundesminister des Auswärtigen Johann Wadepuhl (CDU) betreffend seiner Aussagen zu „russischen Jets“ im estnischen Luftraum.

Deutschland dürfte sich somit intensiv an weiteren „Provokationsversuchen“ im Sinne von False-Flag Operationen beteiligen.

„Geschichten aus 1000 und einer Nacht“

Deutsche X-Nutzer haben den Außenminister Johann Wadephul wegen seiner Aussage auf eben dieser Plattform über angeblich, in den estnischen Luftraum eingedrungene russische Kampfjets, scharf angegriffen.

Viele warfen ihm unbegründete Anschuldigungen in Richtung Russlands vor. Nachstehend einige Zitate aus den Posts.

„Die Geschichten aus 1000 und einer Nacht glaubt euch niemand mehr.“

„Alles Lüge um uns in den dritten Weltkrieg zu treiben.“

„Nicht Russland ist unser Feind, es sind die eigenen Politiker in Europa und besonders in Deutschland. Frieden schaffen ohne Waffen!“

„Komisch ist nur dass all diese Ereignisse hier öffentlich beschrieben werden. Kein seriöser Militär würde so etwas machen. Somit ist es nur Lug und Trug.“

„Falseflag so wie Polen?“

„Russland schießt Dutzende ukrainische Drohnen über eigenen Gebieten ab.“

Die andere Wahrheit

Die russischen Luftabwehrkräfte hatten in der Nacht zum 21. September 19 ukrainische flugzeugartige Drohnen über eigenem Territorium abgefangen und zerstört. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Laut dem Gouverneur der Region Brjansk Alexander Bogomaz gab es in Folge der Angriffe weder Schäden noch Verletzte. Die Spezialdienste seien vor Ort im Einsatz. Über die Folgen der ukrainischen Angriffe in der Region Kursk und auf der Halbinsel Krim, die ebenfalls betroffen sind, liegen noch keine Berichte vor.

