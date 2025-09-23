Trotz neuer XXL-Unterkunft in Luxushotel: Söder inszeniert sich als Asyl-Hardliner

Asylhotel: Rufus46, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; Migranten: Freepik; Söder: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Komposition: Der Status.

Bürgertäuschung zur Chefsache erklärt! Große Rosstäuscher-Show von Markus Söder: Er habe alles im Griff. Die Migrationszahlen gehen zurück, alles wird gut. Währenddessen wird eine XXL-Asylunterkunft im Münchner Luxushotel Sheraton eröffnet und Merz hat seine 100.000-Asylantragsgrenze für 2025 schon jetzt gerissen. Für wie blöd halten Söder und Merz die Wähler eigentlich?

Große Klappe zur Migration

Markus Söder behauptet auf X, er habe die Flüchtlingslage „unter Kontrolle“ und gibt den Law-and-Order-Söder – wobei nur nochmals kurz daran erinnert sei: Als die AfD einst 2016 Obergrenzen forderte, wurden mediale Hetzjagden auf sie veranstaltet.

Rosstäuscher Söder trommelt nun trotzdem:

Bürgertäuschung zur Chefsache erklärt

— Markus Söder (@Markus_Soeder) September 20, 2025

Asylanten-Luxushotel & weiter offene Grenze

Nun stellt sich prompt die Frage, wozu es dann in München seit August eine XXL-Unterkunft für 720 „Geflüchtete“ im ehemaligen Sheraton-Hotel gibt. Die Stadt – also auf Kosten der Steuerzahler – hat das First-Class-Hotel für zunächst zehn Jahre angemietet.

Noch deutlicher wird diese ganze Bürgerverarsche in Sachen Massenmigration, wenn man die versprochene Obergrenze des „Gerade-mal-so-Kanzlers“ Friedrich Merz betrachtet. Vor Amtsantritt als Bundeskanzler versprach er, eine Obergrenze von 100.000 Asylanträgen pro Jahr einzuhalten. Bis August meldete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aber bereits 104.012 Erst- und Folgeanträge für dieses Jahr.

Die Bürger werden also bewusst getäuscht. Worte wie „Kontrolle“ und „Verantwortung“ dienen nur der politischen Inszenierung und als Beruhigung. Wer Söder und Merz glaubt, wird bewusst manipuliert – Zahlen, Fakten und Versprechen zählen nicht, nur die mediale Wirkung. In sozialen Medien stellen kritische Bürger fest, dass bestenfalls der Anstieg der Zahlen zurückgeht, während aber in Wahrheit damit natürlich ständig mehr Asylwerber nach Deutschland strömen.

Ein Beitrag auf Basis eines Artikels aus unserer Kooperation DerStatus und JouWatch

***

Dazu passend auch:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.