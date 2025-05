Auswärtiges Amt als „Musterbeispiel für Russophobie“ – es wird sich nichts ändern

Bild: imago images

Ein bezeichnendes Beispiel für „zügellose“ Russophobie in den Reihen des Außenamtes ist wohl zweifelsfrei die, durch Armin Laschet (CDU) massiv protegierte Serap Güler.

Die künftige CDU-Staatsministerin im Auswärtigen Amt zeichnet sich, höflich formuliert, immer wieder als vehemente „Russland-Nichtversteherin“ aus.

„Russenhass“ en vogue

Der ungezügelte Hass auf alles „Russische“ und die damit einhergehende zunehmende, auch medial transportierte Russophobie wurden zweifellos vor allem durch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock massiv forciert.

Um hier „sicherheitshalber“ und angesichts der, CDU-seitig forcierten Kriegstreiberei, auf der „richtigen“ Seite zu stehen, wurde seitens der CDU Johann Wadepuhl im Ministeramt und die türkischstämmige Serap Güler im Auswärtigen Amt installiert. Damit ist also die Fortsetzung der „Baerbock-Strategie“, als definierte wie fragwürdige feministische, russlandfeindliche Außenpolitik-Strategie, fraglos gesichert.

Zu eben diesem Thema, wie auch explizit zur Person von Serap Güler, hatte Bernhard Loyen seine Gedanken für anonymousnews.org wie folgt zusammengefasst.

Im Verlauf des Aprils stellten mehrere etablierte Medien die Frage in den Raum, ob der Kanzlerkandidat der Union aus dem Jahr 2021, Armin Laschet, ein möglicher Nachfolger von Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt in Berlin werden könnte. Am Ende wurde der „CDU-Sicherheitspolitiker” Johann Wadephul von Friedrich Merz nominiert. Ihm zur Seite gestellt, Serap Güler, als zukünftige Staatsministerin im Außenministerium. Jene Medien, die sich mit dieser Personalie beschäftigen, legen mehrheitlich den Fokus auf die fragliche Rolle der türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten, bezogen auf ihre „brisanten Verbindungen zu türkischen Nationalisten und aserbaidschanischen Lobbyisten”. Thesenbezogen heißt es dazu in ihrem Wikipedia-Eintrag:

„Laut einem Bericht der deutschen Tageszeitungen Welt und der FAZ besuchte Güler zwei Veranstaltungen, bei denen Aktivisten der Grauen Wölfe für sich geworben hätten. Das Deutsch-Türkische Journal wertete im Dezember 2012 diese Darstellungen dagegen als peinliche Hetzkampagne von Welt und AABF gegen MdL Serap Güler“.

Keinerlei Aufmerksamkeit erfuhr die Politikerin bis dato hinsichtlich ihres aggressiven, argumentativen Agierens gegen Russland und explizit Wladimir Putin. Vorab zu ihrer Person erklärt Güler persönlich auf der Webseite des Bundestages zu ihrer politischen Biografie:

„Von 2017 bis 2021 durfte ich als Staatssekretärin für Integration in der Landesregierung von NRW unter Ministerpräsident Armin Laschet mitwirken. Seit 2021 vertrete ich Sie im Deutschen Bundestag, wo ich im Verteidigungsausschuss und im Innenausschuss tätig bin“.

Güler ist wie so viele Selbstdarsteller aus ihrer Politikergeneration sehr aktiv und mitteilsam auf X. Eine kleine Auswahl von X-Beiträgen beliegt ihre russophobe Grundeinstellung, dies als mögliche Bewerbungsschreiben für das Auswärtige Amt:

Januar 2025: „Hitler wollte mich töten, weil ich Jude bin. Jetzt will mich Putin töten, weil ich Ukrainer bin. Ich flehe Sie an, bewaffnen Sie uns, damit sich die Ukraine selbst verteidigen kann“’. Bewegende Worte von Roman Markovich Schwarzmann in der Gedenkstunde des Bundestags zum 27. Januar.

26. August 2022: Die Frage muss erlaubt sein: Was stimmt nicht mit euch? Wo habt ihr in den letzten Monaten gelebt, dass ihr immer noch denkt, dass man mit Putin über Frieden verhandeln könne? Januar 2023: Falsch. Der größte Gefallen, den wir Putin jetzt tun können ist, die Ukraine im Stich zu lassen und gleichzeitig unsere Verbündeten öffentlich zu düpieren. Januar 2024: Den Frieden in Europa hat Putin zerstört. März 2024: Wenn Scholz in Finnland oder Schweden regieren würde, wären diese Länder nie der NATO beigetreten. Grund wäre gewesen: Man wolle Putin nicht provozieren & verhindere somit eine Eskalation. Fazit: Finnland & Schweden können sich glücklich schätzen, dass Scholz dort nicht regiert. März 2024: ‘Ein Einfrieren des Krieges würde nur Putin helfen’, so Pistorius. Respekt für diese deutliche Distanzierung von Mützenich & Co.

Zur planstabsmäßig vorbereiteten, beworbenen und eindeutig politisch missbrauchten „Antikriegsdemo in Berlin“, schrieb sie süffisant formulierend im Februar 2022:

Im März 2023 gab sie dem Merkur zu Protokoll:

Wir befinden uns schon im hybriden Krieg mit Russland. Es gibt tagtäglich Cyberattacken auf unsere Wirtschaft, auf unsere kritische Infrastruktur, ranghohe Bundeswehroffiziere wurden von russischen Spionen abgehört. Wenn der Kanzler sagt, Deutschland soll nicht Kriegspartei werden, dann frage ich mich ernsthaft, in welcher Welt er eigentlich lebt.

Die engagierte Politikerin wird dann hinsichtlich eines Interviews in einem Artikel vom Juni des Vorjahres wie folgt beworben:

„Bewusstsein für Selbstverteidigung – CDU-NATO-Expertin Serap Güler warnt vor Putin-Angriff: ‚Ich wäre zur Bundeswehr gegangen‘. Serap Güler will eine Wehrpflicht für Frauen, der Bundeswehr-Personalmangel bereite ihr Sorgen. Ein mögliches Amt im neuen Kabinett schließt sie nicht aus“.

Gab es eigentlich zuvor Berührungspunkte, mögliche erste, dienliche Gespräche mit dem geschäftsführenden Totalausfall namens Annalena Baerbock? Zumindest eine gemeinsame Reise in die Mongolei im Juni 2023 im Rahmen eines Außenministerinnen-Treffens. Die Bildunterschrift lautete:

„Annalena Baerbock (l, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, unterhält sich nach den Gesprächen im mongolischen Parlament mit den mitgereisten Bundestagsabgeordneten (l-r), Serap Güler (CDU), Adis Ahmetovic (SPD), Schahina Gambir (Bündnis 90/Die Grünen) und Nicole Westig (FDP)“.

Es finden sich zuhauf weitere Hinweise, warum Herr Merz sehr bewusst Frau Güler im Auswärtigen Amt platziert hat. Dazu, vollkommen nebensächlich, ihre Aussage für ein Fleißsternchen aus dem September 2024 gegenüber dem Deutschlandfunk:

„Für Serap Güler (CDU) ist Friedrich Merz der richtige Kanzlerkandidat. Er leiste gute Arbeit und habe die Partei zusammengeführt. Merz’ geringe Beliebtheit bei den Bürgern und die fehlende administrative Regierungserfahrung seien kein Problem“.

Im Dezember 2024 forderte sie im Interview zum Thema steuerfinanzierter Unterstützung des neuen Demokratie-Vorzeigestaates Syrien:

„Es ist wichtig, dass wir einerseits Hilfe anbieten, diese aber auch an klare Bedingungen knüpfen. Eine davon ist eben, dass diese Stützpunkte von den Russen nicht weiter betrieben werden dürfen. Beide sind strategisch wichtig für Putins Truppen in Afrika in puncto Logistik und Versorgung. Der Verlust würde Russland massiv schwächen und für die NATO bedeuten, dass für den Mittelmeerraum aus dem Süden eine geringere russische Bedrohung ausgeht“.

Mit dem schockierenden Desaster-Duo Johann Wadephul und Serap Güler hat die CDU daher eine mehr als eindeutige Nachricht Richtung Moskau gesendet: „Zieht euch warm an”, denn die außenpolitischen Zeiten russophoben Dauerbeschusses aus Berlin sind mit dem Abgang von Annalena Baerbock bei weitem keine abgeschlossene Geschichte.

Das jüngste Kapitel deutscher, feministischer und bewusster russophober Politik seitens des Auswärtigen Amtes erfährt mit Serap Güler lediglich eine neue, bitte rein politisch, „hässliche Fratze”.

Mehr als bedauerlich, schändlich und schlicht grauenhaft als unmissverständlich politisches Zeichen aus dem Regierungsviertel im 80. Gedenkjahr der sowjetischen Befreiung vom Nationalsozialismus.

