Autofahrer entgeht auf Bahnübergang knapp dem Tod (VIDEO)

Dabei hing sein Leben von wenigen Sekunden und Zentimetern ab. Die „Sun“ veröffentlichte die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus Polen: Dabei versuchte der Fahrer in letzter Minute, einen Bahnübergang zu überqueren.

Ein weißer Opel-Van wird von den sich schließenden Schranken eines Bahnübergangs in der Nähe von Krakau eingeschlossen, weil er das Auto abbremste. Dann versucht der Fahrer verzweifelt, den Transporter neben die Schienen zu manövrieren. Trotzdem aber der Zug den Laderaum des Wagens abriss, wurde bei dem Unfall niemand verletzt – wie die polnische Polizei mitteilte.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.