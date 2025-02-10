Dekadenz-Kultur (11): Schwanz-Kokain-Blasen auf Oktoberfest (Video)

(11) Schwanz-Kokain-Blasen auf Oktoberfest (Video)

Tiefer gehts nimmer:

(10) Botox-Horror-Glööckler außer sich: „Wirst auch noch frech!“ (Video)

Der augenscheinliche ästhetische Wahnsinn des westlichen Kunst- und Moderverständnisses wird gerade in den noch nicht vollständig durch das postmoderne Anything-Goes zerstörten „östlichen“ Landern Europas, wie Rumänien, artikuliert:

„In einer normalen Gesellschaft wäre dies unmöglich!“ (s.u.)

In einer seiner grotesken Casting-Shows kanzelt der Styling-Zombie ein sexy deutsches Modell ab. Als diese ihm gegenüber dann lapidar entgegnet:…

„OK! Dann schreib eine Eins auf! Passt!„

…flippt der Berufs-Provokateuer wie ein völlig überforderter Dorflehrer aus:

„Der Ton passt mir garn nicht! Und nein! Eine Frechhheit! Du nimmst nix an! Du wirst noch frech! … Anstatt mal zuzuhören.„

Außerdem verfügt der Horror-Ästhet nicht gerade über innere Belastbarkeit:

„Mach bitte jemand anders weiter! Ich habe genug schon davon.„

„Dasein ohne innere Form“ (Oswald Spengler)

Neu ist alles freilich nicht: Der deutsche Historiker Oswald Spengler hat in seinem mehr als 100 Jahre alten „Der Untergang des Abendlandes“ der „modernen Kunst“ ein „Dasein ohne innere Form“ manifestiert: als reine „Weltstadtkunst als Gewohnheit, Luxus, Nervenreiz“ (abendländisch Kunst: Wagner, amerikanische Architektur). Das „Ende der Formentwicklung“ wird dann erreicht durch „sinnlose, leere, erkünstelte Ornamentik“, unter „Nachahmung archaischer und exotischer Motive“. (abendländisch: seit 2000 – antikes Rom, 100 v. – 100 n. Chr., Colosseum)

Wie man an der völlig aus dem Ruder gelaufenen Äußerlichkeit des deutschen Avantgarde-Designer Harald Glööckler erkennt.

Într-o societate normală, așa ceva nu ar fi posibil. pic.twitter.com/RNarIVa7d9 — Doar Romania (@Doar_Romania) January 4, 2025

Eine kulturhistorische Analyse dieses Phänomens finden Sie am Schluss des Beitrages: „Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz“. Sie stammt aus u.s. Buch;

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

SPD-Queer-Wahnsinn im Bundestag (Video)

Der deutsche SPD-Bundeskanzler Scholz gab – anlässlich der 2. queerpolitischen Menschenrechts-Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag seinen üblichen Sermon ab:

„Alle müssen hier in Deutschland frei, ohne Angst und in Sicherheit leben können. Sicher vor Hass, Gewalt, Diskriminierung und Beleidigung.“

Was freilich nur die üblich linke Scheuklappenpolitik kennzeichnet: Denn ohne Angst lebt in Deutschland seit der Willkommenskultur schon lange keiner mehr. Habe doch der Staat eine Schutzpflicht, der er nachkommen müsse. Weswegen habe die Bundesregierung das Strafrecht reformiert und dafür gesorgt habe, dass geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Taten härter bestraft werden.

Bezüglich Multikulti-Hass-Verbrechen wird ja bekanntlich der gegenteilige Weg eingeschlagen. Kennt Scholz J.J- Rousseau:

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will. Sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.„

Deutscher Bundestag, 27.09.2024 Es gab auch einen Vortrag vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. pic.twitter.com/CnGwDwlAlG — Argo Nerd (@argonerd) September 28, 2024

(8) Norwegens Kultur-Ministerin demonstriert als Venus-„Schwulenmutter“ ihre Giganten-„Titten“ (Video)

Der österreichische Boulevard frohlockte spannerisch, mit ernstem Nachsatz:

„Sowas sieht man nicht alle Tage! Lubna Jaffery, Ministerin in Norwegen, hat auf offener Bühne blank gezogen. Hinter der Aktion steckt aber ein ernster Hintergrund.“ (Krone)

Am Dienstagabend besuchte die pakischtanisch-Kultur- und Gleichstellungsministerin Norwegens die Talkshow „Skeiv Preik“, die Teil der Oslo Pride ist. Die 44-Jährige hatte zuvor die bezeichnende Auszeichnung „Schwulenmutti 2024“ mit Ehrfurcht entgegen genommen

„Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr während der Oslo Pride zur Schwulenmutti ernannt wurde, der Hauptpatronin der Queers. Das ist eine große Ehre.“

– so Jaffery in einer SMS an die norwegische Online-Zeitung „Nettavisen“.

Mit knallrosa Schleife und der goldenen Aufschrift „Schwulenmutti“ posierte sich die überbeleibte Politikerin nach der Show stolz. Dann unterzog die postmoderne 38-jährige Fruchtbarkeits-Venus ihr Publikum einem Härtetest und entblößte ihren Oberkörper, mit zwei Nippel-Abdeckungen. Das queere – an Anti-Ästhetik gewöhnte Auditorium – quittierte alles mit tosendem Applaus.

Jaffrey sei es als große Queers-Förderin wichtig, dass sich Queers sicher und frei fühlen. Und sie legte mit ein unverhohlenen Drohung nach:

„Dies war ein kleiner Beitrag.“

از اخبار نروژ 🇳🇴 اینکه امروز وزیر فرهنگمون، خانم Lubna Jaffery، ممه‌هاش رو در حمایت از LGBTQ درآورد و برا کل سالن لرزوند.

خلاصه اینطوریا.#نروژ #Pride2024 pic.twitter.com/mafSjYicfO — Liam Hoag (@liamhoag) June 26, 2024

Doch Jaffery ging noch weiter und öffnete die Konnotation des Begriffes ins Prostitutionäre:

„Wenn man einen solchen Preis verdienen will, muss man sich selbst anbieten und darf sich nicht so ernst nehmen.“

Jaffery folgte seit einem Jahr Kultur- und Gleichstellungsministerin im ultra-beliebig-diversen Norwegen, wo sie von einem schmächtigen sozialistischen Premierminister Jonas Gahr Støre der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Für diesen war es jedenfalls es völlig in Ordnung, dass die Über-Voll-Busige ihre Brüste zeigte.

Today, in bright sunshine, Lubna Jaffery (Labour) was presented as the new Minister of Culture and Equality in Norway. I wish her the best of luck! pic.twitter.com/Yi6es5T4uz — Joakim 🌹🇳🇴 (@joakial_) June 28, 2023

(7) „I am from Afghanistan!“ Islamistischer Kultur-Hass gegen Deutsche“ (Video)

„Der Untergang der alten Ordnung (Römisches Reich – Post-Merkel-Willkommens-Dystopie)

Auch das römische Reich war seit Jahrhunderten immer wieder mit verheerenden Einfällen fremder Völkerscharen konfrontiert…:

Es hatte, mehr als 750 Jahre früher, die Gallier-Katastrophe (387 v. Chr.) überstanden – sprichwörtlich geworden durch die Drohung des keltischen Heerführer Brennus „Vae victis!“ („Wehe den Besiegten!“). Dann den Einfall der Kimbern und Teutonen (113-101 v. Chr.) überlebt. Mehr als hundert Jahre später (9.n.Chr.) klagte (nach der Vernichtung dreier Legionen im Dunkel-Dickicht des Teutoburger Waldes) Kaiser Augustus im fernen, sonnen-durchfluteten Rom elegisch:

„Varus, gib mir meine Legionen wieder!“

80 Jahre später wurde der Limes gegen die pauperisierten Germanen errichtet. Letztlich blieb alles wirkungslos: Schon im 3. Jhd. n. Chr. fielen germanische Stämme erneut auf römisches Gebiet ein.

„Das Ende der alten Ordnung“ (Demand) war nicht mehr aufzuhalten. „Weshalb“ aber hat „die reiche, hochentwickelte römische Zivilisation dem Druck armer, barbarischer Nachbarn nicht standgehalten“? „Waren es ’Dekadenz‘, (eine) im Wohlstand bequem gewordene Gesellschaft, die das süße Leben des Einzelnen erstrebte, aber den vitalen und aktiven Germanenhorden nichts entgegenzusetzen hatte“? (Demand)

Gescheiterte Integration

„Überschaubare Zahlen von Zuwanderern ließen sich integrieren. Sobald diese eine kritische Menge überschritten und als eigenständige handlungsfähige Gruppen organisiert waren, verschob sich das Machtgefüge, die alte Ordnung löste sich auf.“ (Alexander Demand: „Der Untergang der alten Ordnung“)

„I’m from Afghanistan!“ Fake asylum seeker beats up German native out of boredom. The situation in Germany is completely out of control. pic.twitter.com/QUS0zKnfEl — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 8, 2024

(6) Britischer Polizist kniet vor Schwarzen (Video)

Die masochistisch-demütigende Unterwerfung und Selbstaufgabe gegenüber allen außereuropäischen Kulturen zeigt sich in groteskester Art und Weise an dieser Szene:

British police kneel for blacks twice. Thoughts? pic.twitter.com/TslB5YU2zm — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 5, 2024

(4) Genderfluide Drachendame zeigt die Perversion der postmodernen Anything Goes

Tiamat Medusa wurde ursprünglich als Mann geboren wurde und nennt sich derzeit nach zahlreichen Operation die „Dragon Lady“.

Die als Richard Hernandez Geborene soll nun aber – aber nach eigenem Bekunden – bald formvollendet sein: Als Drache ohne biologisches Geschlecht

– schrieb der „Daily Star“ in einem früheren Artikel.

Schon als Kind mit Reptilien in Kontakt

Do hätte sich die „Drachendame“ auch einer sogenannten Nasenglättung unterzogen, so dass dieses Sinnesorgan im Wesentlichen aus ihrem Gesicht verschwand. Außerdem wurden ihm die meisten Zähne entfernt, und er erhielt auch eine Zunge, die in zwei Äste gespalten war.

Sein Körper ist mit bunten Tätowierungen bedeckt, die Reptilien und Schlangen darstellen, was mit ihnen seine „spirituelle Verbindung“ mit den Kaltblütigen stärken soll, denen er so nahe kam, als seine Eltern ihn als Kind verließen.

Dann verliebte sie sich in den Hauptbösewicht von Harry Potter, Voldemort. Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Ihr größter Wunsch ist ein wohl unerfüllbar erotischer:

„Ich würde gerne Lord Voldemort heiraten, wir wären ein großartiges Paar.“

Der Alltag als „Drachendame“

In ihrem erst kürzlich veröffentlichten Video verriet er unter anderem, nur noch sechs Zähne zu haben, aber alles kauen kann und sogar Fleisch essen kann, wenn man es nur in kleine Stücke schneidet. Dann aber:

„Ich schlucke sie im Ganzen, wie eine Schlange.„

– bemerkte mit einem Lächeln.

Und obwohl seine Ohren entfernt wurden, kann er alles hören konnte, und zwar noch besser als zuvor.

Hyper-Sexualisierung und öffentliche Refjugee-Onanie (3) (Videos)

Die Hyper-Sexualisierung des postmodernen Westens…

…scheinen manche – aus der rigiden islamischen Sexual-Moral entlassene – Individualitäten so richtig zu befreien:

North African asylum seeker in Spain shows us his skills and is educated. Education is important. https://t.co/SHJ4qPlA6w pic.twitter.com/LS9MVmiPr7 — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024

Anscheinend haben nur mehr Kinder eine natürliche Abscheu von hässlichen Sexualitäten:

How would you describe this photo? pic.twitter.com/1vbEYWy5wN — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 1, 2024

Vielleicht aber missverstehen die so – bisher durch rigide islamische Sexual-Moral – unterdrückten Neuankömmlinge aber auch nur die hier bei uns normal gewordenen Sitten:

London Pride. Why is everyone half naked? pic.twitter.com/V9hoSqYsry

The usual suspect in Paris defecates on street among women and children. Engineer or doctor? pic.twitter.com/2el1dEsOy2 — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024

Asylum seeker shows us his skills in other people’s homes. pic.twitter.com/jToZvMv643 — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024

Und wahrscheinlich versteckt sich hinter all dem nur ein tief verschütteter Regressions-Wunsch zurück in ur-primitive Kopulationssehnsüchte.

Die nächste Perversion wird nun schon salonfähig vorbereitet:

A celebration of pedophilia on the streets of Spain. pic.twitter.com/9OhVzKZt1s — Billboard Chris 🇨🇦🇺🇸 (@BillboardChris) February 13, 2024

UPDATE 01.06.

Linke Perverso-Sex-Kunst-Happenings (2) (Videos)

Oswald Spengler prognostizierte in „Der Untergang des Abendlandes“ (1921) jeder Kultur als letzte Phase einen kulturelle Dekadenz-Tod. Europa befindet sich nun mitten in diesem Prozess.

„Ein langsames Heraufdringen urmenschlicher Zustände in eine hochzivilisierte Lebenshaltung.“ (Spengler)

Die postmodern-infantilistische Spaßgesellschaft regrediert sozusagen mit ihrer dekadenten Überdehnung des Sexuellen ins Hyper-Hedonistisch-Archaisch-Dionysische zurück (Life-Ball, Love-Parades, Transgender-Aufmärsche)? Es ist ein „geschichtsloses Erstarren“ (Sp.)

Spain has lost the plot. Has there been a sadder decline in society? https://t.co/MTgZOT2eQz — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 26, 2024

Siehe auch: „Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz “ am Ende des Artikels

ERST-Artikel

Dekadenz-Kultur Europa: FDP-Politiker beschmiert sich mit Scheiße -(Zensur-Videos)

Die abgrundtiefe Dekadenz des deutschen FDP-Politikers Martin Neumaier lässt sich in ihrem Selbst- und Kulturhass nur mehr erklären mit Oswald Spenglers Kultur-Untergangs-Analyse „Untergang des Abendlandes“, indem man den Bogen sehr, wehr weit zurückspannt zu den perversesten Auswüchsen römischer Kaiser

Neumaier persifliert Deutschlandlied mit koitalen Bewegungen

Das Video wurde mittlerweile gelöscht. UME bringt es trotzdem:

Hier der link: RadioGenoa on X: „The German politician Martin Neumaier will run in elections in Germany with FDP democrats. Thoughts? https://t.co/yLzcPIZjqT“ / X (twitter.com)

Neumaier schleckt öffentliche Toiletten aus

Das hier ist Martin Neumaier, Listenplatz 2 für den Stadtrat.

Die Kommunalwahl Aalen/ Ellwangen findet am 09.06.24 statt.

Bild 1 FDP veröffentlicht ihn gestern noch auf ihrer Facebook Seite, heute wieder gelöscht. pic.twitter.com/UTgOq6weg8 — Maik Pittel (@maikpi70) May 15, 2024

Hier der link: RadioGenoa on X: „German FDP politician Martin Neumaier licks public toilets inside a train station. Thoughts? https://t.co/jFeannQUyV“ / X (twitter.com)

Neumaier schmiert sich mit Exkrementen ein

German socialist FDP politician Martin Neumair covered himself in feces and took a selfie. pic.twitter.com/woPLNwzS0c — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 16, 2024

Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz

Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger (1843 – 1918) tönte diesen Anfang zum jetzigen Dekadenzhöhepunkt mit einer elegische Kultur-Untergangs-Klage an:

„Wenn sich die Welt zerstört, so fängt es so an: Menschen werden zuerst treulos gegen die Heimat, gegen die Vorfahren, gegen das Vaterland. Dann treulos gegen die guten Sitten, gegen die Nächsten, gegen das Weib und gegen das Kind.“

Und nicht zufällig also begann…

„seit dem späten 19. Jhd. in Europa eine kulturelle und politische Auseinandersetzung der bürgerlichen Jugend mit der etablierten Gesellschaft und deren Normen.“ (Ley, Michael / Fink: „Die kommende Revolte” – Fink-Verlag 2012)

Von Kaiser Nero zur postmodernen Gegenwart

Spengler´sche Spätkultur: „Das Dasein ohne innere Form“

Tacitus’ rückwärts gewandte Germanen-Utopie kollidiert mit Spengler’scher Kultur-Dekadenz-Theorie: Durch die beliebige Installation kultureller Fragmente (der westlichen Postmoderne) wird ein zivilisatorischer Niedergangs-Kulminationspunkt überschritten. Neros Wahn zu dilettantischem Künstlertum lieferte dafür ein historisches Potpourri. Knapp 2000 Jahre persifliert sich eine Kunstfigur alias Conchita Wurst als pervertiertes Hybridwesen mittels der globalisierten Medienindustrie: Eines harfenspielend-wahnsinnigen Kaiser Neros und einer pervertierten trans-genderisierten Jesusfigur in einer Person…

Nach Oswald Spengler befindet sich unsere westlich-abendländische, spät-christliche Kultur in einem späten Stadium des Zerfalls – etwa auf dem Gebiet der Kunst:

„Das Dasein ohne innere Form. Weltstadtkunst als Gewohnheit, Luxus, Sport, Nervenreiz. Schnell wechselnde Stilmoden (Wiederbelebungen, willkürliche Erfindungen, Entlehnungen) ohne symbolischen Gehalt.“

Schon Neros Erzieher, der römische Philosoph Seneca, erkannte in des Kaisers selbstvermessener Obsession als griechischer Künstler, ein drohendes Niedergangs-Orakel: Den Römern galten nämlich die künstlerischen Leistungen der alten Griechen als verzärtelt-verschwulte Regungen menschlichen Geistes, über welche die römischen Soldatentugenden mit ihrem Drang zur Weltherrschaft gesiegt hatten:

„Aus einem Volk von Soldaten würde ein Volk von Feiglingen und Homosexuellen. …Dass man im Gewand eines Schauspielers einherstolzierte, poetische Kompositionen zur Kithara vortrug – als das hatte … den Untergang Griechenlands nicht verhindert, sondern in Wirklichkeit erst ermöglicht.“ (Baker, Simon: “Rom”, Reclam 2006, S. 204)

Interessant auch die Diskrepanz zwischen dem gewöhnlichen Volk und den…

…„feschen Trendsettern der Schickeria:…Die Darstellungskunst der Griechen galten als exquisit, als höchster Ausdruck der Kultiviertheit.“

Ja mehr noch:

„Zu ihrem großen Entzücken hatte die Schickeria endlich einen Patron. Niemand anderes als der Kaiser persönlich.“ (Baker)

Sozialistischer Ex-Ösi-Bundeskanzler Kern auf der Transgender-Gay-Pride

Knapp 2000 Jahre später sichtete man einen (vom Boulevard als „Prinzessin“ verspotteten) österreichischen Neo-Bundeskanzler Kern, wie er sich, als Gay-Bobo-Mäzen zelebrierend, auf der jährlichen Gay-Pride-Parade zwischen halbnackten Transgender-Aktivisten schwachbrüstig räkelte:

„Ja ich bin der Bundeskanzler und ich bin auf der Regenbogenparade, aber na und? Mein Gott, es ist 2016 und die Zeit dafür war überreif.“ (Kurier)

So wie zu Neros Zeiten feierte eine dekadente Transgender-Community ihren neuen Heilsbringer als Vollstrecker einer sexuellen Gleichmacherei ab:

„Ich kann euch versprechen, in mir habt ihr einen Bündnispartner, wir werden alles daransetzen, dass dieser elende Zustand endlich aufhört.“ (ebenda)

Doch selbst der gemeine Pöbel hatte bereits zu Neros Zeiten einen instinktiven Riecher für solch abartige Extravaganzen:

„Galten (doch) berufsmäßige Schauspieler nicht mehr als Sklaven und gewöhnliche Prostituierte.“ (Baker)

Neros perverses Kunst-Happening

59 n. Chr. rief er ein öffentliches Kunst-Happening (das sogenannte „Neronia“) ins Leben: Aus Sicht der römischen Oberschicht ein Skandal, auch weil er daran sogar noch höchstpersönlich an öffentlichen Bühnenauftritten teilnahm. Seine Prätorianergarde war alarmiert…

Viele dieser Darbietungen erinnern freilich frappant an die jährlichen Transgender-Happenings im postmodernen Schwulen-Mekka in Wien. – Für das „berühmt-berüchtigste Bankett“ (Baker) im kaiserlichen Rom…

…„standen Rollenspiele im Mittelpunkt der Unterhaltung. Frauen aus der Oberschicht traten als Prostituierte auf und durften keinem Mann ihre Dienste verweigern.“ (Baker)

Prätorianer ermordet Nero

Der ganze Zauber endete aber schon wenig bald in einem bösen Erwachen: Im neun-tätigen Brand Roms. Anstelle der Ruinen errichtete Nero eine luxuriöse Pallastanlage, was das Gerücht befeuerte, er habe die Feuerbrunst selbst legen lassen. Eine breit angelegte Verschwörung konnte der Kaiser gerade noch vereiteln. Ein zum Tode verurteilter Prätorianer gestand:

„Ich begann dich zu hassen, als du zum Muttermörder und Gattenmörder, zum Wagenlenker, Schauspieler und Brandstifter wurdest.“

_______________________________________________________________________________________________

