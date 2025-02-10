Dekadenz-Kultur (11): Schwanz-Kokain-Blasen auf Oktoberfest (Video)

(11) Schwanz-Kokain-Blasen auf Oktoberfest (Video)
Tiefer gehts nimmer:
Oktoberfest…és kóla pic.twitter.com/2peCNZ1CIg
— Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) October 2, 2025
(10) Botox-Horror-Glööckler außer sich: „Wirst auch noch frech!“ (Video)
Der augenscheinliche ästhetische Wahnsinn des westlichen Kunst- und Moderverständnisses wird gerade in den noch nicht vollständig durch das postmoderne Anything-Goes zerstörten „östlichen“ Landern Europas, wie Rumänien, artikuliert:
„In einer normalen Gesellschaft wäre dies unmöglich!“ (s.u.)
In einer seiner grotesken Casting-Shows kanzelt der Styling-Zombie ein sexy deutsches Modell ab. Als diese ihm gegenüber dann lapidar entgegnet:…
„OK! Dann schreib eine Eins auf! Passt!„
…flippt der Berufs-Provokateuer wie ein völlig überforderter Dorflehrer aus:
„Der Ton passt mir garn nicht! Und nein! Eine Frechhheit! Du nimmst nix an! Du wirst noch frech! … Anstatt mal zuzuhören.„
Außerdem verfügt der Horror-Ästhet nicht gerade über innere Belastbarkeit:
„Mach bitte jemand anders weiter! Ich habe genug schon davon.„
„Dasein ohne innere Form“ (Oswald Spengler)
Neu ist alles freilich nicht: Der deutsche Historiker Oswald Spengler hat in seinem mehr als 100 Jahre alten „Der Untergang des Abendlandes“ der „modernen Kunst“ ein „Dasein ohne innere Form“ manifestiert: als reine „Weltstadtkunst als Gewohnheit, Luxus, Nervenreiz“ (abendländisch Kunst: Wagner, amerikanische Architektur). Das „Ende der Formentwicklung“ wird dann erreicht durch „sinnlose, leere, erkünstelte Ornamentik“, unter „Nachahmung archaischer und exotischer Motive“. (abendländisch: seit 2000 – antikes Rom, 100 v. – 100 n. Chr., Colosseum)
Wie man an der völlig aus dem Ruder gelaufenen Äußerlichkeit des deutschen Avantgarde-Designer Harald Glööckler erkennt.
Într-o societate normală, așa ceva nu ar fi posibil. pic.twitter.com/RNarIVa7d9
— Doar Romania (@Doar_Romania) January 4, 2025
Eine kulturhistorische Analyse dieses Phänomens finden Sie am Schluss des Beitrages: „Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz“. Sie stammt aus u.s. Buch;
"KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness."
SPD-Queer-Wahnsinn im Bundestag (Video)
Der deutsche SPD-Bundeskanzler Scholz gab – anlässlich der 2. queerpolitischen Menschenrechts-Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag seinen üblichen Sermon ab:
„Alle müssen hier in Deutschland frei, ohne Angst und in Sicherheit leben können. Sicher vor Hass, Gewalt, Diskriminierung und Beleidigung.“
Was freilich nur die üblich linke Scheuklappenpolitik kennzeichnet: Denn ohne Angst lebt in Deutschland seit der Willkommenskultur schon lange keiner mehr. Habe doch der Staat eine Schutzpflicht, der er nachkommen müsse. Weswegen habe die Bundesregierung das Strafrecht reformiert und dafür gesorgt habe, dass geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Taten härter bestraft werden.
Bezüglich Multikulti-Hass-Verbrechen wird ja bekanntlich der gegenteilige Weg eingeschlagen. Kennt Scholz J.J- Rousseau:
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will. Sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.„
Deutscher Bundestag, 27.09.2024
Es gab auch einen Vortrag vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. pic.twitter.com/CnGwDwlAlG
— Argo Nerd (@argonerd) September 28, 2024
(8) Norwegens Kultur-Ministerin demonstriert als Venus-„Schwulenmutter“ ihre Giganten-„Titten“ (Video)
Der österreichische Boulevard frohlockte spannerisch, mit ernstem Nachsatz:
„Sowas sieht man nicht alle Tage! Lubna Jaffery, Ministerin in Norwegen, hat auf offener Bühne blank gezogen. Hinter der Aktion steckt aber ein ernster Hintergrund.“ (Krone)
Am Dienstagabend besuchte die pakischtanisch-Kultur- und Gleichstellungsministerin Norwegens die Talkshow „Skeiv Preik“, die Teil der Oslo Pride ist. Die 44-Jährige hatte zuvor die bezeichnende Auszeichnung „Schwulenmutti 2024“ mit Ehrfurcht entgegen genommen
„Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr während der Oslo Pride zur Schwulenmutti ernannt wurde, der Hauptpatronin der Queers. Das ist eine große Ehre.“
– so Jaffery in einer SMS an die norwegische Online-Zeitung „Nettavisen“.
Mit knallrosa Schleife und der goldenen Aufschrift „Schwulenmutti“ posierte sich die überbeleibte Politikerin nach der Show stolz. Dann unterzog die postmoderne 38-jährige Fruchtbarkeits-Venus ihr Publikum einem Härtetest und entblößte ihren Oberkörper, mit zwei Nippel-Abdeckungen. Das queere – an Anti-Ästhetik gewöhnte Auditorium – quittierte alles mit tosendem Applaus.
Jaffrey sei es als große Queers-Förderin wichtig, dass sich Queers sicher und frei fühlen. Und sie legte mit ein unverhohlenen Drohung nach:
„Dies war ein kleiner Beitrag.“
از اخبار نروژ 🇳🇴 اینکه امروز وزیر فرهنگمون، خانم Lubna Jaffery، ممههاش رو در حمایت از LGBTQ درآورد و برا کل سالن لرزوند.
خلاصه اینطوریا.#نروژ #Pride2024 pic.twitter.com/mafSjYicfO
— Liam Hoag (@liamhoag) June 26, 2024
Doch Jaffery ging noch weiter und öffnete die Konnotation des Begriffes ins Prostitutionäre:
„Wenn man einen solchen Preis verdienen will, muss man sich selbst anbieten und darf sich nicht so ernst nehmen.“
Jaffery folgte seit einem Jahr Kultur- und Gleichstellungsministerin im ultra-beliebig-diversen Norwegen, wo sie von einem schmächtigen sozialistischen Premierminister Jonas Gahr Støre der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Für diesen war es jedenfalls es völlig in Ordnung, dass die Über-Voll-Busige ihre Brüste zeigte.
Today, in bright sunshine, Lubna Jaffery (Labour) was presented as the new Minister of Culture and Equality in Norway. I wish her the best of luck! pic.twitter.com/Yi6es5T4uz
— Joakim 🌹🇳🇴 (@joakial_) June 28, 2023
(7) „I am from Afghanistan!“ Islamistischer Kultur-Hass gegen Deutsche“ (Video)
„Der Untergang der alten Ordnung (Römisches Reich – Post-Merkel-Willkommens-Dystopie)
Auch das römische Reich war seit Jahrhunderten immer wieder mit verheerenden Einfällen fremder Völkerscharen konfrontiert…:
Es hatte, mehr als 750 Jahre früher, die Gallier-Katastrophe (387 v. Chr.) überstanden – sprichwörtlich geworden durch die Drohung des keltischen Heerführer Brennus „Vae victis!“ („Wehe den Besiegten!“). Dann den Einfall der Kimbern und Teutonen (113-101 v. Chr.) überlebt. Mehr als hundert Jahre später (9.n.Chr.) klagte (nach der Vernichtung dreier Legionen im Dunkel-Dickicht des Teutoburger Waldes) Kaiser Augustus im fernen, sonnen-durchfluteten Rom elegisch:
„Varus, gib mir meine Legionen wieder!“
80 Jahre später wurde der Limes gegen die pauperisierten Germanen errichtet. Letztlich blieb alles wirkungslos: Schon im 3. Jhd. n. Chr. fielen germanische Stämme erneut auf römisches Gebiet ein.
„Das Ende der alten Ordnung“ (Demand) war nicht mehr aufzuhalten. „Weshalb“ aber hat „die reiche, hochentwickelte römische Zivilisation dem Druck armer, barbarischer Nachbarn nicht standgehalten“? „Waren es ’Dekadenz‘, (eine) im Wohlstand bequem gewordene Gesellschaft, die das süße Leben des Einzelnen erstrebte, aber den vitalen und aktiven Germanenhorden nichts entgegenzusetzen hatte“? (Demand)
Gescheiterte Integration
„Überschaubare Zahlen von Zuwanderern ließen sich integrieren. Sobald diese eine kritische Menge überschritten und als eigenständige handlungsfähige Gruppen organisiert waren, verschob sich das Machtgefüge, die alte Ordnung löste sich auf.“ (Alexander Demand: „Der Untergang der alten Ordnung“)
„I’m from Afghanistan!“ Fake asylum seeker beats up German native out of boredom. The situation in Germany is completely out of control. pic.twitter.com/QUS0zKnfEl
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 8, 2024
(6) Britischer Polizist kniet vor Schwarzen (Video)
Die masochistisch-demütigende Unterwerfung und Selbstaufgabe gegenüber allen außereuropäischen Kulturen zeigt sich in groteskester Art und Weise an dieser Szene:
British police kneel for blacks twice. Thoughts? pic.twitter.com/TslB5YU2zm
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 5, 2024
(4) Genderfluide Drachendame zeigt die Perversion der postmodernen Anything Goes
Tiamat Medusa wurde ursprünglich als Mann geboren wurde und nennt sich derzeit nach zahlreichen Operation die „Dragon Lady“.
Die als Richard Hernandez Geborene soll nun aber – aber nach eigenem Bekunden – bald formvollendet sein: Als Drache ohne biologisches Geschlecht
– schrieb der „Daily Star“ in einem früheren Artikel.
Schon als Kind mit Reptilien in Kontakt
Do hätte sich die „Drachendame“ auch einer sogenannten Nasenglättung unterzogen, so dass dieses Sinnesorgan im Wesentlichen aus ihrem Gesicht verschwand. Außerdem wurden ihm die meisten Zähne entfernt, und er erhielt auch eine Zunge, die in zwei Äste gespalten war.
Sein Körper ist mit bunten Tätowierungen bedeckt, die Reptilien und Schlangen darstellen, was mit ihnen seine „spirituelle Verbindung“ mit den Kaltblütigen stärken soll, denen er so nahe kam, als seine Eltern ihn als Kind verließen.
Dann verliebte sie sich in den Hauptbösewicht von Harry Potter, Voldemort. Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Ihr größter Wunsch ist ein wohl unerfüllbar erotischer:
„Ich würde gerne Lord Voldemort heiraten, wir wären ein großartiges Paar.“
Der Alltag als „Drachendame“
In ihrem erst kürzlich veröffentlichten Video verriet er unter anderem, nur noch sechs Zähne zu haben, aber alles kauen kann und sogar Fleisch essen kann, wenn man es nur in kleine Stücke schneidet. Dann aber:
„Ich schlucke sie im Ganzen, wie eine Schlange.„
– bemerkte mit einem Lächeln.
Und obwohl seine Ohren entfernt wurden, kann er alles hören konnte, und zwar noch besser als zuvor.
„Otherkin“-LGBTQ+Wahn +UPDATE 20.05+ Teilzeit-Domina führt „Hund“ öffentlich Gassi
Hyper-Sexualisierung und öffentliche Refjugee-Onanie (3) (Videos)
Die Hyper-Sexualisierung des postmodernen Westens…
London Pride. Thoughts? pic.twitter.com/f6HatTkoJU
— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 30, 2024
…scheinen manche – aus der rigiden islamischen Sexual-Moral entlassene – Individualitäten so richtig zu befreien:
North African asylum seeker in Spain shows us his skills and is educated. Education is important. https://t.co/SHJ4qPlA6w pic.twitter.com/LS9MVmiPr7
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024
Anscheinend haben nur mehr Kinder eine natürliche Abscheu von hässlichen Sexualitäten:
How would you describe this photo? pic.twitter.com/1vbEYWy5wN
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 1, 2024
Happy Pride Month. pic.twitter.com/nShy3fFfYf
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024
Vielleicht aber missverstehen die so – bisher durch rigide islamische Sexual-Moral – unterdrückten Neuankömmlinge aber auch nur die hier bei uns normal gewordenen Sitten:
London Pride. Why is everyone half naked? pic.twitter.com/V9hoSqYsry
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024
The usual suspect in Paris defecates on street among women and children. Engineer or doctor? pic.twitter.com/2el1dEsOy2
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024
Asylum seeker shows us his skills in other people’s homes. pic.twitter.com/jToZvMv643
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 2, 2024
Und wahrscheinlich versteckt sich hinter all dem nur ein tief verschütteter Regressions-Wunsch zurück in ur-primitive Kopulationssehnsüchte.
What is this? pic.twitter.com/FRo4AAhH4z
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 1, 2024
Die nächste Perversion wird nun schon salonfähig vorbereitet:
A celebration of pedophilia on the streets of Spain. pic.twitter.com/9OhVzKZt1s
— Billboard Chris 🇨🇦🇺🇸 (@BillboardChris) February 13, 2024
Spain Pride. Why are they always half naked? https://t.co/Hck9R4rITp pic.twitter.com/vAK48zq8pM
— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 1, 2024
UPDATE 01.06.
Linke Perverso-Sex-Kunst-Happenings (2) (Videos)
Oswald Spengler prognostizierte in „Der Untergang des Abendlandes“ (1921) jeder Kultur als letzte Phase einen kulturelle Dekadenz-Tod. Europa befindet sich nun mitten in diesem Prozess.
„Ein langsames Heraufdringen urmenschlicher Zustände in eine hochzivilisierte Lebenshaltung.“ (Spengler)
Die postmodern-infantilistische Spaßgesellschaft regrediert sozusagen mit ihrer dekadenten Überdehnung des Sexuellen ins Hyper-Hedonistisch-Archaisch-Dionysische zurück (Life-Ball, Love-Parades, Transgender-Aufmärsche)? Es ist ein „geschichtsloses Erstarren“ (Sp.)
Spain has lost the plot. Has there been a sadder decline in society? https://t.co/MTgZOT2eQz
— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 26, 2024
Siehe auch: „Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz “ am Ende des Artikels
ERST-Artikel
Dekadenz-Kultur Europa: FDP-Politiker beschmiert sich mit Scheiße -(Zensur-Videos)
Die abgrundtiefe Dekadenz des deutschen FDP-Politikers Martin Neumaier lässt sich in ihrem Selbst- und Kulturhass nur mehr erklären mit Oswald Spenglers Kultur-Untergangs-Analyse „Untergang des Abendlandes“, indem man den Bogen sehr, wehr weit zurückspannt zu den perversesten Auswüchsen römischer Kaiser
Neumaier persifliert Deutschlandlied mit koitalen Bewegungen
Das Video wurde mittlerweile gelöscht. UME bringt es trotzdem:
Hier der link: RadioGenoa on X: „The German politician Martin Neumaier will run in elections in Germany with FDP democrats. Thoughts? https://t.co/yLzcPIZjqT“ / X (twitter.com)
Neumaier schleckt öffentliche Toiletten aus
Das hier ist Martin Neumaier, Listenplatz 2 für den Stadtrat.
Die Kommunalwahl Aalen/ Ellwangen findet am 09.06.24 statt.
Bild 1 FDP veröffentlicht ihn gestern noch auf ihrer Facebook Seite, heute wieder gelöscht. pic.twitter.com/UTgOq6weg8
— Maik Pittel (@maikpi70) May 15, 2024
Hier der link: RadioGenoa on X: „German FDP politician Martin Neumaier licks public toilets inside a train station. Thoughts? https://t.co/jFeannQUyV“ / X (twitter.com)
Neumaier schmiert sich mit Exkrementen ein
German socialist FDP politician Martin Neumair covered himself in feces and took a selfie. pic.twitter.com/woPLNwzS0c
— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 16, 2024
Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz
Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger (1843 – 1918) tönte diesen Anfang zum jetzigen Dekadenzhöhepunkt mit einer elegische Kultur-Untergangs-Klage an:
„Wenn sich die Welt zerstört, so fängt es so an: Menschen werden zuerst treulos gegen die Heimat, gegen die Vorfahren, gegen das Vaterland. Dann treulos gegen die guten Sitten, gegen die Nächsten, gegen das Weib und gegen das Kind.“
Und nicht zufällig also begann…
„seit dem späten 19. Jhd. in Europa eine kulturelle und politische Auseinandersetzung der bürgerlichen Jugend mit der etablierten Gesellschaft und deren Normen.“ (Ley, Michael / Fink: „Die kommende Revolte” – Fink-Verlag 2012)
Von Kaiser Nero zur postmodernen Gegenwart
Spengler´sche Spätkultur: „Das Dasein ohne innere Form“
Tacitus’ rückwärts gewandte Germanen-Utopie kollidiert mit Spengler’scher Kultur-Dekadenz-Theorie: Durch die beliebige Installation kultureller Fragmente (der westlichen Postmoderne) wird ein zivilisatorischer Niedergangs-Kulminationspunkt überschritten. Neros Wahn zu dilettantischem Künstlertum lieferte dafür ein historisches Potpourri. Knapp 2000 Jahre persifliert sich eine Kunstfigur alias Conchita Wurst als pervertiertes Hybridwesen mittels der globalisierten Medienindustrie: Eines harfenspielend-wahnsinnigen Kaiser Neros und einer pervertierten trans-genderisierten Jesusfigur in einer Person…
Nach Oswald Spengler befindet sich unsere westlich-abendländische, spät-christliche Kultur in einem späten Stadium des Zerfalls – etwa auf dem Gebiet der Kunst:
„Das Dasein ohne innere Form. Weltstadtkunst als Gewohnheit, Luxus, Sport, Nervenreiz. Schnell wechselnde Stilmoden (Wiederbelebungen, willkürliche Erfindungen, Entlehnungen) ohne symbolischen Gehalt.“
Perverse Dekadenz: „Neandertaler“-Glööckler als schwuler Jesus mit Nutten-Transe als Maria in der „Pieta“ (Video)
Schon Neros Erzieher, der römische Philosoph Seneca, erkannte in des Kaisers selbstvermessener Obsession als griechischer Künstler, ein drohendes Niedergangs-Orakel: Den Römern galten nämlich die künstlerischen Leistungen der alten Griechen als verzärtelt-verschwulte Regungen menschlichen Geistes, über welche die römischen Soldatentugenden mit ihrem Drang zur Weltherrschaft gesiegt hatten:
„Aus einem Volk von Soldaten würde ein Volk von Feiglingen und Homosexuellen. …Dass man im Gewand eines Schauspielers einherstolzierte, poetische Kompositionen zur Kithara vortrug – als das hatte … den Untergang Griechenlands nicht verhindert, sondern in Wirklichkeit erst ermöglicht.“ (Baker, Simon: “Rom”, Reclam 2006, S. 204)
Interessant auch die Diskrepanz zwischen dem gewöhnlichen Volk und den…
…„feschen Trendsettern der Schickeria:…Die Darstellungskunst der Griechen galten als exquisit, als höchster Ausdruck der Kultiviertheit.“
Ja mehr noch:
„Zu ihrem großen Entzücken hatte die Schickeria endlich einen Patron. Niemand anderes als der Kaiser persönlich.“ (Baker)
Sozialistischer Ex-Ösi-Bundeskanzler Kern auf der Transgender-Gay-Pride
Knapp 2000 Jahre später sichtete man einen (vom Boulevard als „Prinzessin“ verspotteten) österreichischen Neo-Bundeskanzler Kern, wie er sich, als Gay-Bobo-Mäzen zelebrierend, auf der jährlichen Gay-Pride-Parade zwischen halbnackten Transgender-Aktivisten schwachbrüstig räkelte:
„Ja ich bin der Bundeskanzler und ich bin auf der Regenbogenparade, aber na und? Mein Gott, es ist 2016 und die Zeit dafür war überreif.“ (Kurier)
So wie zu Neros Zeiten feierte eine dekadente Transgender-Community ihren neuen Heilsbringer als Vollstrecker einer sexuellen Gleichmacherei ab:
„Ich kann euch versprechen, in mir habt ihr einen Bündnispartner, wir werden alles daransetzen, dass dieser elende Zustand endlich aufhört.“ (ebenda)
Doch selbst der gemeine Pöbel hatte bereits zu Neros Zeiten einen instinktiven Riecher für solch abartige Extravaganzen:
„Galten (doch) berufsmäßige Schauspieler nicht mehr als Sklaven und gewöhnliche Prostituierte.“ (Baker)
Neros perverses Kunst-Happening
59 n. Chr. rief er ein öffentliches Kunst-Happening (das sogenannte „Neronia“) ins Leben: Aus Sicht der römischen Oberschicht ein Skandal, auch weil er daran sogar noch höchstpersönlich an öffentlichen Bühnenauftritten teilnahm. Seine Prätorianergarde war alarmiert…
Viele dieser Darbietungen erinnern freilich frappant an die jährlichen Transgender-Happenings im postmodernen Schwulen-Mekka in Wien. – Für das „berühmt-berüchtigste Bankett“ (Baker) im kaiserlichen Rom…
…„standen Rollenspiele im Mittelpunkt der Unterhaltung. Frauen aus der Oberschicht traten als Prostituierte auf und durften keinem Mann ihre Dienste verweigern.“ (Baker)
Prätorianer ermordet Nero
Der ganze Zauber endete aber schon wenig bald in einem bösen Erwachen: Im neun-tätigen Brand Roms. Anstelle der Ruinen errichtete Nero eine luxuriöse Pallastanlage, was das Gerücht befeuerte, er habe die Feuerbrunst selbst legen lassen. Eine breit angelegte Verschwörung konnte der Kaiser gerade noch vereiteln. Ein zum Tode verurteilter Prätorianer gestand:
„Ich begann dich zu hassen, als du zum Muttermörder und Gattenmörder, zum Wagenlenker, Schauspieler und Brandstifter wurdest.“
_______________________________________________________________________________________________
"KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness."
Wie, das junge Talent war frech zum Glöööökler, geht ja gar nicht, jetzt kriegt sie zum Dank kein Foto. Ach nee, das war ja glaube ich bei der Klum. Wie haette der Casting-Titan Dieter die Situation gemeistert?!
Es ist eine Zumutung aus Versehen in diese Modegalerie zu geraten und diesen aufgespritzten Menschen als EXPERTE für MODE anzusehen, ein AUSHÄNGESCHILD für
GESTALTEN der HÖLLE.
Warum tun Ärzte dies ? Die sollten nicht „alles“ an solchen Menschen machen was ihnen „möglich“ ist, die NATUR wird dabei bis zur Unkenntlichkeit vergewaltigt…………………..
Die fachkräftigen Fremdkulturbereicherer die „wirr“ „geschenkt bekommen“ verachten uns.
Und wenn man sich die Bilder und Berichte auf dieser Seite hier ansieht muß man leider angesichts all dieser wertloswestlicher grenzdebilen Dekadenz feststellen: Voll und ganz zurecht.
Das alles finde ich selbst nur noch zum K….. widerlich. Trotzdem steht es Leuten, die sich von uns „füttern“ lassen, nicht zu, diesbezüglich zu urteilen. Die haben als Folge ihrer Religion eben anderen Dreck am Stecken und mussten ja auch nicht in ein Land kommen, wo sie das „verachten“. Deshalb ist die Dekadenz eines Glööckler und anderer Leute nicht weniger paranoid und folglich abzulehnen.
solange ihr deppen
aus america regiert werdet fühlt sich jeder asülsandler bei euch
wie be’da fisch…
deutschland ist nichtmal land mehr…sondern nur noch primitivste besatzungsmanege.
Michael Ballweg nimmt an Trumps Amtseinführung teil: https://weltwoche.ch/daily/freue-mich-auf-meine-usa-reise-querdenken-gruender-ballweg-nimmt-an-trumps-amtseinfuehrung-teil/
Birnenweich. Wenn die unter sich bleiben und andere nicht belästigen, sollen sie halt. Wenn nicht, mal arbeiten gehen im Steinbruch.
Vor der Bundestagswahl: Schwulenparade geplant: https://www.rbb24.de/politik/wahl/bundestag/2025/winter-csd-bundestagswahl-waehl-liebe-.html
Menschenkette soll Schwulen-Veranstaltung vor Nazis schützen: https://www.t-online.de/region/aachen/id_100573500/aachen-menschenkette-soll-queere-personen-vor-neonazi-angriffen-schuetzen.html
Freiwillige dafür finden sich im nächsten Gebetsteppichpraktizierendengebäude sicher zuhauf.
Anwohner verhindern Asylantenheim für schwule Fachkräfte: https://www.queer.de/detail.php?article_id=52266
Kennen die Georgien diese Bilder und Videos, nicht nur die von den Straßen sondern auch die von den Parteien oder dem Bundestag? Haben die schon mal die Debatten im Kindergarten verfolgt und vieles Abartigkeiten mehr. Die Berichte über Messerstecher und der fast täglichen Vergewaltigungen? Das VW, BASF und andere Konzerne tausende Arbeiter entläst und wahrscheinlich Werke schließt oder abwandern. Ist es das was die Bevölkerung von Georgien, Armenien ua sich wünschen bzw von der USA und EU aufgedrückt bekommen? Sie sollten nach den Balkanländer schauen, gibt es da blühende Landschaften mit dem EU Beitritt, mitnichten. Doch man winkt mit Dollars und Milliarden von Euros und glaubt im Paradies zu kommen, doch es ist der Vorhof zur Hölle. Man sollte stets im Hinterkopf haben, keiner hat was zu schenken.
Je kleiner ihre Welt ist, desto lauter müssen sie schreien
Das regt dann schon zum Schmunzeln an, daher großes Dankeschön 🙂 😉 🙂
Essen: Syrer zündet Häuser an und rast mit Auto in Geschäfte
Terror-Abend in Essen: Ein 41jähriger Syrer setzt zunächst mehrere Wohnhäuser in Brand, und steuert anschließend einen Kleinlaster in zwei Geschäfte. Dutzende Menschen werden verletzt, darunter Kleinkinder. Videos zeigen das Geschehen.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2024/essen-syrer-zuendet-haeuser-an-und-rast-mit-auto-in-geschaefte/
„Diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind eine Bereicherung für uns alle.“
Maria Böhmer, CDU
Wer meint, es geht nix mehr…..
Bundestag stimmt über Petition eines verurteilten Pädophilen ab.
Das höchste deutsche Parlament hat am Donnerstag über eine Petition des Pädophilie-Lobbyisten Dieter Gieseking beraten, der den rechtlichen Schutz von sogenannten „Pädosexuellen“ und eine Verankerung dieses Schutzes im #Grundgesetz forderte. Obwohl die Petition Giesekings nur 37 Unterschriften sammeln konnte, fand sie ihren Weg in den Bundestag. Laut dem Pädophile-Portal „Krumme-13“ wurde die Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses … Weiterlesen → https://kammerspartakus.wordpress.com/2024/09/29/bundestag-stimmt-uber-petition-eines-verurteilten-padophilen-ab/
Dieter Gieseking
Legalisierung von Kindesmissbrauch: Bundestag stimmt über die Petition eines verurteilten Pädophilen ab
Der Deutsche Bundestag stimmt am Donnerstag über eine Sammelpetition ab – und damit auch über die Petition eines verurteilten Pädophilen, der Kindesmissbrauch legalisieren will.
https://apollo-news.net/legalisierung-von-kindesmissbrauch-bundestag-stimmt-ueber-die-petition-eines-verurteilten-paedophilen-ab/
Gieseking ist Gründer der Gruppe „Krumme-13“, eine Lobbygruppe, die sich in ihrer Bestehenszeit für die Herabsetzung des Schutzalters und die Legalisierung von Kinderpornografie einsetzte.
Ich habe nur eines für diese pädophilen Freaks übrig: Wenn sie einem Kind Schaden zufügen, gibt es als Strafe eine öffentliche Kastration. Penis und Hoden herausreißen.
Krumme 13, kurz K13, war eine Pädophilen-Gruppe in Deutschland, die der mittlerweile mehrfach vorbestrafte Dieter Gieseking 1993 in Trier gegründet hatte.
Die Gruppe trat für die Legalisierung der nicht nur in Deutschland strafbewehrten Herstellung, des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie sowie die Entkriminalisierung von Sexualkontakten Erwachsener mit Kindern ein.
Der bekennende Pädophile Dieter Gieseking gründete die K13 1993 in Trier, zeitweise als „Selbsthilfegruppe“ deklariert.
Die Gruppe vertrat die sexualwissenschaftlich abgelehnte Ansicht, dass Erwachsene einvernehmliche sexuelle Kontakte mit Kindern herstellen könnten, die deshalb erlaubt sein sollten. Die Gruppe forderte die Streichung oder Lockerung der Paragrafen 176 und 182 StGB und die Aufhebung des Paragrafen im Sexualstrafrecht, der die Verbreitung von Kinderpornografie unter Strafe stellt (§ 184 StGB). Ihre Mitglieder strebten die Entkriminalisierung dieser Tatbestände an, da deren Bestrafung aus ihrer Sicht sowohl ihre sexuelle Selbstbestimmung als auch diejenige der Kinder einschränken würden.
WDR wollte Hape Kerkeling in Scheinehe mit Isabell Varell drängen:
https://www.queer.de/detail.php?article_id=51071
Isabel Varell, dafür war sie dann mit Drafi Deutscher verheiratet?
Neues aus dem Digitalzwang-Gulag
__
„Verkehrsminister Wissing zwingt jetzt auch zehnjährigen Kindern Smartphones auf !“ :
https://norberthaering.de/news/schuelerbefoerderung/
„UN-Gipfel der Zukunft ebnet den Weg für einen globalen digitalen Gulag“ :
https://uncutnews.ch/un-gipfel-der-zukunft-ebnet-den-weg-fuer-einen-globalen-digitalen-gulag/
„Gestatten – Peter Thiel: Er gründete PayPal, finanzierte Facebook und Clearview AI, ist Mitglied im Führungsstab der BILDERBERG Konferenzen und schuf mit PALANTIR den Spionagekonzern, der die unheilige Allianz von Big Tech und Big Brother auf ein neues Level hob…“ :
https://www.regenauer.press/gestatten-peter-thiel
Agenda 2030
Und genau darum geht es bei digitalen Identitätskonzepten – sie sollen ein Leben ohne sie nahezu unmöglich machen.
Und da so viele Dienste, Berechtigungsnachweise und Dokumente zentralisiert und in einem interoperablen System miteinander verbunden sind, wird die digitale Identität zu einem Instrument, das die vollständige Kontrolle über eine Person ermöglicht, indem es Anreize schafft, Zwang ausübt oder das menschliche Verhalten anderweitig manipuliert.
„Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft.
Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“
George Orwell (1984)
Pfui Teufel – fällt mir nur dazu ein. Denen geht offenbar jegliches natürliches gesundes Schamgefühl ab.
Meiner Ansicht nach.
„Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. “
George Orwell
Was ist mit der Menschheit los? – Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8BXCp5Fn2dU
Also ich hab‘ da mal so eine Theorie, die mir sehr wahrscheinlich vorkommt. Die Menschenmacher haben ja zuerst die Tiere gemacht ehe sie die Menschen gemacht haben. Dann haben sie den Menschen teilweise ihre eigenen diversen Anunnaki-R.ssen-Gäne und dazu noch diverse Tiergäne beigemischt – denke an die Öffengäne in unseren Körpern – meiner Ansicht nach auch bei den verschiedenen Menschenr.ssen mehr oder weniger sowie bei den einen Räubtiergäne, bei den anderen Pflanzenfresser- bzw. Öpfertiergäne – und an das Räptilienstammhirn, dass die l.nke empathiefreie trieborientierte und technokratische Gehörnhälfte steuert und das bei Männern größer ist als bei Frauen, was aber in Einzelfällen m. A. n. auch in der Größe variieren kann sowohl bei Männern wie bei Frauen, aber eben in Einzelfällen.
Gehen wir davon aus und betrachten uns diese m. A. n. offenbar völlig durchgeknöllten heutigen Menschenm.ssen, dann kommt es mir so vor, dass die alle sich zu den jeweiligen Anunnaki- und Tiergänen zurückentwickeln. Durch die fortschreitende Digitalisierung, KaI, Technokratur wird auch die l.nke empathiefreie technokratische Gehörnhälfte und damit die Räptilienstammhirnsteuerung immer dominanter bei gleichzeitiger Verkümmerung der r.chten herzgesteuerten empathischen Gehörnhälfte der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes. Dabei kommt dann das TIER heraus, von dem auch in der ominösen Offenbarung dieses ominösen Johannes die Rede ist, die ich nebst all diesen patriarchalischen m. A. n. Fake-Räligionen und ihren Schriften für die Agända dieser Anunnaki halte, die sie den Menschen dann mittels dieser von ihnen erfundenen patriarchalischen Fake-Räligionen über all die Äonen in ihre Gehörne implantiert haben mittels permanenter Indöktrination.
Meiner Ansicht nach.
Immer derselbe Stuß zu jedem Thema…Himmelarschundzwirn…Sie haben einen Sprung in der Schüssel, daß der Rauch aufsteigt!
Wie informativ könnte UM sein, wenn nicht Ishtar und Lorena jedes Kapitel stereotyp vollschmierten, gern auch 6 bis 8x hintereinander. Porca Miseria!
Und bei Ihnen fehlt offenbar der geistige Horizont, um die Kommentare von Lorena und mir zu begreifen.
Meiner Ansicht nach.
An die Redaktion:
Ein Kommentieren unter gleichem Namen sollte nicht möglich sein.
Ab sofort gibt`s von mir keinen mehr.
Mir isses wirklich egal, ob hömösäxuelle oder sich als sonstwas fühlende Erwachsene privat zusammenleben, sich untereinander als Gleichgesinnte privat treffen und eben privat so leben. Aber mir geht es inzwischen gewöltig auf den Keks, dass die gesamte Gesellschaft permanent damit behelligt wird, was ich schon als Belästigung empfinde. Was heißt eigentlich quier? – Quer Beet oder Bett oder was auch immer? Aber QuierdenkerInnen haben keine Meinungs- und Daseinsberechtigung? Dürfen Häterosäxuelle und insgesamt norm-ale Menschen mit naturgegebener säxueller und sonstiger Ausrichtung nicht stolz auf sich sein?
https://getpocket.com/de/collections/wir-werden-immer-queerer-wie-stolz-kann-man-sein?utm_source=pocket-newtab-de-de
Meiner Ansicht nach.
Na klar kann, darf und muss er das, denn eine Gesellschaft, die sich nur mit derartigen „Sonderfällen“ aufrecht erhalten will, kann nur scheitern. Aber heute ist ja das, wie der allgemeine Normalbürger so lebt, viel zu langweilig für die ständig nach „Sensationen“ gierenden Medien .
Bei solchen Bildern, versteht man den Wunsch nach einem Kalifat. Vor allem stelle man sich vor, die Natoländer wollen mit solchen Leuten, an die Ostfront. Der Russe soll sich totlachen oder vor Ekel zurückziehen. Das wird auch ein Grund sein, daß Russland niemals in EU Länder einmarschiert.
Zitat: Dekadenz-Kultur (8): Norwegens Kulturministerin zeigt als Venus-“Schwulenmutter” ihre Giganten-“Titten” (Video)
Antwort: Bei Adipösen ist wohl alles zu fett, anders als bei Dickhäutern (Elefanten, Nilpferde, Nashörner).
Das sind ja dicke Dinger. Ein dickes Ding ist es auch dass die ankommenden Schutzsuchenden sich ab heute in Buntland schon nach fünf Jahren Wartezeit und nicht mehr nach acht Jahren einbürgern lassen koennen, das Hampelregime macht’s möglich.
Sie haben einen Vorsatz und den ziehen sie durch: Europa gemeinsam verenden, das war kein Versprecher!
Und zur Vulgär-Venus von Norwegen: Nun ja, wenn sie offensichtlich sonst nichts besseres zu bieten hat…
https://www.nius.de/corona/pandemie-plan-mit-horror-massnahme-neuseeland-ermoeglicht-nun-polizeigewalt-um-impfzwang-durchzusetzen/cd66df3a-5f63-48f6-8ffc-7aea6f3289ea
https://uncutnews.ch/grossbritannien-ist-der-beweis-globalisten-planen-migranten-als-soeldnerarmee-gegen-den-westen-einzusetzen/
Noch Fragen???????
Der Ungläubige wird zum Glaubenden, wenn ihn die Realität einholt, leider ist es dann meistens zu spät!
unter der Führung des Geld- und Geistadels???
Offenbar ist nicht nur in Teitschenlanden der W.hnsinn los.
Meiner Ansicht nach.
„Das ist ein Ding…..Jeder ASYLANT, der sich bei einer Tat filmt, bekommt keinerlei ZUWENDUNGEN mehr und wird schnellstens abgeschoben! “ We are from Europe……DAS WÄR NICHT NUR EIN DING, SONDERN EIN KNALLER!
Alle h.ssen die Taitschen, aber sie lieben und nehmen nur allzugerne das von den Taitsche schwer verdiente Göld.
Meiner Ansicht nach.
Mit der militärischen Einmischung auf US-GB-Seite in Afghanistan haben BRD-Machthaber eine Jahrhunderte alte Freundschaft zwischen Afghanen und Deutschen zerstört. Nun machen BRD-Machthaber wiederum auf US-GB-Seite den gleichen militärischen Terror in Osteuropa gegen eine seit Jahrhunderten bestehende deutsch-russische Freundschaft. Warum sollten Afghanen und Russen nun nicht wütend auf Deutsche geworden sein, zumal diese am 09. Juni 2024 mehrheitlich ausdrücklich Kriegsausweitung gewählt haben. Ein mehrheitlicher Wahlausgang zugunsten friedfertiger Volksvertreter hätte zwar nichts geändert, weil EU und Nato multiple expansionistische Diktaturen (1) sind, aber man hätte wenigstens sagen können, dass die Bürger der Völker nicht an der Kriegstreiberei schuld sind.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=G3wuovB3Jxw
„Gescheiterte Integration
„Überschaubare Zahlen von Zuwanderern ließen sich integrieren. Sobald diese eine kritische Menge überschritten und als eigenständige handlungsfähige Gruppen organisiert waren, verschob sich das Machtgefüge, die alte Ordnung löste sich auf.“ (Alexander Demand: “Der Untergang der alten Ordnung”)“
Genau an der Stelle versagt Demand, denn es ist gerade diese „Integration“, die der grundsätzliche Fehler ist. Es ist dabei egal, um wie viele Invasoren es sich handelt, „Integration“ sorgt dafür, daß sie Fremde bleiben und eben keine Römer (Deutsche, Franzosen, Belgier, …) werden. Assimilation wäre nötig gewesen. Hat man aber per „Integration“ erstmal Kondensationskerne geschaffen, kann man einen Schneeballeffekt bekommen. Jene „integrierte“ Fremden, sind die Anlaufstelle für immer neue Fremde. Dort bekommen sie Informationen, Hilfe, Unterkunft, Arbeit und können sich unter ihnen verstecken, denn welcher Polizist kann schon erkennen, ob der „Integrierte“ vor ihm „legal“ oder legal im Land ist. Und so wächst das alles, irgendwann kommt die Junta an und legalisiert die nicht so ganz legal Anwesenden, aber dann kommen immer mehr, bis sie sich nicht mehr integrieren müssen, da sie einen geschlossenen, machtvollen Block bilden. Hätte man sie gezwungen sich zu assimilieren und bei der Assimilationsverweigerung sie rigoros rausgeworfen, gäbe es das Problem nicht. Besonders schlimm sind die immer erfolgenden „Amnestien“, mit denen sich „demokratische“ Politiker die Wählerstimmen der dann legal „Integrierten“ kaufen, denn diese verlangen dann immer offenere Türen. Zu beobachten USA und Latinos oder BRD und Türken = Schröder/Fischer und neues Staatsbürgerschaftsrecht vor 24 Jahren + Dauergeduldete zu „Deutschen“. Man nennt das Teufelskreis.
Integration: Unter Beibehaltung der eigenen Kultur, Wertevorstellungen, Religion in einem fremden Land, bei einem fremden Volk leben, arbeiten, Steuern zahlen, die Gesetze beachten, aber eben nicht zu einem Teil von diesem fremden Volk werden. Ein Fremdkörper halt. Aber viele BRD-Doofs meinen ja Integration der Invasoren bedeutet keine Probleme, obwohl dies immer noch zu 100% die Umvolkung ist. Man kann Integration / Assimilation auch nicht von außen aufpfropfen, auch dies glauben ganz viele BRD-Doofs.
(Assimilation ist noch weit schwieriger, als nur Integration und setzt, wie besagte „Integration“, nur halt noch weit mehr, nicht nur den Willen dazu voraus, sondern auch eine entsprechende Intelligenz und Ausgangsreligion / Wertvorstellungen, die dies zulassen. Weshalb es mit bestimmten „Friedensreligionsanhängern“ und IQ-Goldstücken (südlich vom Mittelmeer + rotierendes Balkanvolk) praktisch immer scheitert.)
Pakistan wirft gerade 1,7 Millionen Afghanen aus dem Land. Warum sagt da keiner was?
https://exxpress.at/pakistan-wirft-17-millionen-afghanen-raus-berlin-sagt-aufname-zu/
Pakistan wirft 1,7 Millionen Afghanen raus – Berlin sagt Aufname zu
Unfassbar dieser für quasi alle kerneuropäischen symbolische Kniefall vor den eingeschloisten M.ssen an m. A. n. niedersten Invasörenabschäum. Das ist in der Tat masöchistisch.
Meiner Ansicht nach.
Sie müssen alle gehen, wenn unser Planet demnächst gereinigt wird.
https://healinghelp926706815.wordpress.com/die-neue-zeit-so-sieht-sie-aus/
Die Welt könnte ein Paradies sein, wenn sich jeder Mensch seiner Schöpferkraft
bewusst wäre.
Wenn ich mein Umfeld betrachte, dann habe ich den Eindruck, die Menschen werden immer egoistischer, leider?
Nach dem Motto „Jede/r denkt an sich, nur ich denk‘ an mich“. 😉
Meiner Ansicht nach.
Nicht egostischer, sonder Gehirngewaschener.
https://www.youtube.com/watch?v=nKp3lBEeZJw
Das auch.
Meiner Ansicht nach.
Ihr habt Jahrhundertenlang Sklaven benützt, jetzt dreht sich alles um.
Und uns Europa zweimal in den Weltkriegen gebracht.
Auge um Auge.
Die „Versklavung“ begann wohl schon in Ägypten, Rom un Afrika bevor Sie in Europa begann.
Aber man kann auch das Recht der Ausbeutung und über Leben und Tod der Herrschenden über die Untertanen in Europa als Sklaverei verstehen.
Leibeigene waren auch nur Sklaven.
Leibeigene, im mittelalterlichen Lehnswesen die weitestgehende Form der rechtlichen und persönlichen Abhängigkeit von einem Grundherrn.
Im System der Grundherrschaft zählten die Leibeigenen wie die Hörigen zu den Unfreien oder Abhängigen. Im Unterschied zum Leibeigenen war der Hörige nur in Verbindung mit dem Grund und Boden abhängig, den er bearbeitete.
Die Leibeigenschaft ging von den Eltern auf die Kinder über und bedeutete neben Frondiensten und Grundzinsen eine Reihe von weiteren(Natural-)Leistungen bei Heirat oder Erbfall. Darüber hinaus unterlagen die Leibeigenen der schrankenlosen Verfügungsgewalt des Grundherrn und unterstanden der grundherrlichen Gerichtsbarkeit. Ein Großteil der bäuerlichen Bevölkerung waren Leibeigene oder Hörige.
Leibeigenschaft war bereits im Bauernkrieg einer der Gründe für den Widerstand. Sie verschärfte sich in den ostelbischen Gebieten zur Erbuntertänigkeit, bis sie mit der Bauernbefreiung im 18./19.Jahrhundert aufgehoben wurde.
Nun – vielleicht in Wahrheit ein echter Anunnaki-Räptoloid-Formwandler – halte ich für durchaus möglich. Oder er ist wirklich evolutionär auf der Echsenstufe hängengeblieben, war vielleicht in seinem Vorleben eine Echse und hat die Inkarnation zum Menschen nicht richtig geschafft. Echt gruselig.
Es fällt einem zu diesem m. A. n. ultimativen W.hnsinn nix mehr ein.
Meiner Ansicht nach.
Das sich für diesen Schmutz ein Arzt hergibt!
Wie war das noch mit dem hippokratischen Eid, oder gilt der nicht für Verstümmelungen.
Wurde der hippokratische Eid nicht klammheimlich abgeschafft?
Hier können Ärzte machen was sie wollen und der ganze Mist wird durch die „Zwangsversicherungen“ bezahlt. Und kein Versicherter kommt dahinter! Hätte man hier eine Grundsicherung, z.B. ein Muss für den Zahnarzt und ein Muss für einen Krankenhausaufenthalt und der Rest wäre freiwillig zu versichern. Dann würde der KK Beitrag bei 150 Euro liegen, aber dann würden keine Spinnereien und idiotische Selbstverstümmelungen mehr bezahlt werden! Und alle Beteiligten müssten dann Erfolg und Qualität abliefern!
Bei dem, was heute Privatversicherungen kosten, könnten sich die meisten Menschen kein ärztliche Behandlung mehr leisten und Zahnersatzleistungen, die meistens mit zunehmenden Alter erforderlich werden, sind ohnehin schon zum Löwenanteil aus der eigenen Tasche zu zahlen – jedenfalls ist das so für die schon immer hier Lebenden (f. n. M.), alle sog. Flöchtlinge, M.gr.ten bekommen das alles bezahlt wie auch damals bei der Wende schon all die sog. Taitschstämmigen, die mehrheitlich bestenfalls mit einem taitschen Schäferhund verwandt waren (nicht alle, aber die meisten), die hier nach Wessiland strömten und damals auch alles bekamen aus den von den Wessis allein gefüllten Sozialkassen, währen die Wessis nur noch berappen mussten und immer weniger bekamen.
Das ist das Problem, dass eben all diese m. A. n. Invasören alles bezahlt bekommen, nicht die schon immer hier Lebenden (f. n. M.). DA müsste ein Riegel vorgeschoben werden, aber das wird ja nicht gemacht, weil das ja extra so zwecks Görmöney must perisch m. A. n. pölitisch gewollt ist.
Meiner Ansicht nach.
Denk ich an meine Kindeheit in den 30.Jahren so waren damals nur Seeleute und Knackis tätowiert, ein normaler Mensch verzichtete darauf, und ganz besonders die deutschen FRAUEN…………….
Wer sich heute in jungen Jahren ganzkörperlich tätowieren lässt, wird sich mit Sicherheit im Alter ( und das kommt, ob man das will oder nicht ) aber wundern, wie seine Schmucktatoos dann herum hängen. Mich amüsiert dieser Gedanke.
Solche Leute werden nicht alt – Gott sei Dank! Ihr Schöpfer Satan holt sie vorher heim!
Der Satanskult!
Zeitgenössischer Satanismus in Deutschland
Eröffnung Gotthard Basistunnel – Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=qB7hljcYHnc
Hab‘ ich damals geteilt was das Zeug hielt – es interessierte schon damals kaum jemanden. Die M.ssen kommen mir schon lange wie komplett ferngesteuert und/oder besetzt von bösen Geistern und von allen guten Geistern verlassen vor.
Meiner Ansicht nach.
Bei Global Leader for Tomorrow Angela Merkel lief die Hypersexualisierung unter „vollständiger Transformation der Gesellschaft“.
Kann sich dieses verkommene perverse Volk vorstellen, was passiert, wenn wir ein Kalifat haben mit Scharia?! Das wäre fast schon wünschenswert dann ist Schluß mit lustig.
Bei derartigen Bildern erscheint mir die Forderung nach einem Kalifat durchaus verständlich . Das ist so widerwärtig, dass ich mich frage , wieso kommen da auch noch jede Menge sensationslüsterne Zuschauer ? Und SOWAS wird von den Politeliten nicht nur geduldet, sondern auch noch als „gewollt bunte Gesellschaft“ gefördert. Pfui Teufel, mir wird richtig übel …
Hmmmm, wieder ein treffender Beweis, dass wir alle „nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden.“
Da würde auch schon ein gemäßiger Isseläm ohne Sch.r.a genügen um diesen m. A. n. abartigen Irrsinn abzuschaffen.
Meiner Ansicht nach.
Das wünsche ich mir auch immer, wenn ich Urteile deutscher Richter lese!
Und vermutlich sind diese Perversen auch noch für weitere Zuwanderung. Dabei kann man davon ausgehen, daß dieses Volk zuerst gemessert wird wofür ich sogar Verständnis hätte.
Die wären vermutlich die Ersten, die kopflos würden.
Meiner Ansicht nach.
OT – Medizinstudium nur mit Hauptschulabschluss und Beruf im medizinischen Bereich – was in Teitschelande inzwischen alles möglich ist:
https://www.youtube.com/watch?v=lFWOmAKEAMA
Also wenn schon inzwischen das Abi quasi verschenkt wird mit Anforderungen, die vielleicht einem früheren Hauptschulabschluss zu Zeiten meiner Generation entsprechen, dann frage ich mich, welche Qualität dann heute noch ein Hauptschulabschluss hat. Der Typ scheint ja nicht d.mm zu sein, aber ob seine Grundlagen dann wirklich für ein Medizinstudium mit Physikum als Voraussetzung für das eigentliche med. Studium ausreichen, bezweifle ich doch sehr. Noch vor vielen Jahren, als Abi in Teitschelande noch wirklich Abi war mit entsprechenden Anforderungen und einem geforderten Abi-Notendurchschnitt von 1 oder 1,1 scheiterten viele angehende Medizinstudenten und -Innen schon am Physikum, was dann das Studium der Medizin beendete.
Also ich möchte nicht wissen, wie weit inzwischen das Niveau eines Medizinstudiums herabgesenkt wurde, dass jemand mit Hauptschulabschluss und irgendeinem medizinischen nichtärztlichen Beruf – da würden dann auch alle Alten- und KrankenpflegerInnen drunterfallen oder ArzthelferInnen oder wie auch immer man die heute nennt- dann als Arzt/Ärztin auf die Menschheit losgelassen werden. Die Patienten und -Innen haben dann nachher null Ahnung, wem sie dann nachher womöglich im OP ausgeliefert sind mit hohem Störbe- oder Pfusch-Risiko.
Das auch sehr gute Ärzte, die damals nur mit 1er Abi oder sogar seit dem Punktesystem noch darunterliegend mit 0,9er Abi z. B. zum Studium zugelassen wurden, nicht immer gute Menschen waren/sind, ist die eine Sache, aber ein Medizinstudium ist kein einfaches Studium – da kommen sehr viele Wissensbereiche zusammen wie auch eben dieses eingehende Physikwissen, das zunächst als Physikum bestanden sein muss und viele andere komplexe Kenntnisse und Fähigkeiten, die weder in einer Hauptschule noch in einem medizinischen nichtärztlichen Beruf vermittelt werden. Wer den Grips hat für ein Medizinstudium, der kann heutzutage auch gleich Abi machen mit top Notendurchschnitt und dann Medizin studieren.
Auch in dieser Hinsicht, wo es um Leben und Töd geht, wird hier das früher mal exorbitante Anforderungsniveau in unverantwortlicher Weise abgesenkt – die Leute sollen ver-räcken.
Meiner Ansicht nach.
Der offenbar traumatisierte blonde Junge weint beim Anblick des Nackten und seines Geschlöchts. Möglicherweise haben irgendwelche Pädös den adoptiert und haben den schon vergewöltigt und schleppen das arme Kind mit auf diese abartige ekelhafter Veranstaltung. Solchen Leuten gehören die Kinder entzogen und sie gehören verh.ftet. Aber an diesem blonden Jungen sieht man, wie traumatisieren und garnicht spannend und lustig das für die Kinder ist – auch nicht in Kitas und Grundschulen oder wo auch immer in solchen Institutionen.
Das bricht mir das Herz, diesen kleinen da zu sehen, der offenbar nur noch Angst hat, dass ihn jemand vergewöltigt.
Es ist unfassbar wieviele solcher m. A. n. kranke Psüchopäthen es gibt und wie man sieht sind es vor allem Männer.
Meiner Ansicht nach.
Völlig klar: Wir brauchen mehr gut ausgestattete „Masturbationsräume“, in den Kitas!!! Mit Minidildos – auch als Analplug verwendbar, und mehr grüne Kindegartenonkels. Geht gar nicht, dass sich die kiddies, vor fremden Schwänzen ekeln!
Es gab mal in früherer Zeit jemanden, der hatte für solche kranken Leute einen Bestimmungsort. Sie wurden aber nicht zu den 6 Millionen gezählt…. Es gibt Kranke, die kann man nicht heilen….
Meine Nachbarin meint ja immer, den Bösen würde auch nur Liebe fehlen, deswegen seien die so böse. – Aber es gibt sehr viele Menschen, die eine schlimme Kindheit, ein schweres Leben hatten/haben, die sich dennoch gegen das Böse und für das Gute entscheiden und versuchen Gutes aus ihrem Leben machen, jedenfalls niemand anderem zu schaden. Menschen können sich entscheiden und daher sind sie auch für ihre Entscheidungen verantwortlich. Können sie das nicht und sind von ihren Trieben beherrscht und agieren nur nach ihren Trieben, dann sind sie keine Menschen, sondern sind auf der Tierstufe stehengeblieben.
Meiner Ansicht nach.
„Überall haben alle Völker… das Recht, gegen eine existierende Regierung aufzustehen und eine neue zu bilden, wenn sie ihm besser dient.“ Abraham Lincoln (Quelle: Jahrbücher des US-Kongresses, Band 1847)
Seit wann ist Dekandenz Kunst?
Seit wohlstandsverwahrloste Kindsköpfe mit Hang zu abartigen Neigungen glauben daß sie die Kulturbürger wären.
Leider kein Phänomen frühpubertärer Unreife wie dieser Bericht zeigt: https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/sie-benehmen-sich-oft-unter-aller-wuerde-reinigungskraft-von-berliner-konzerthaus-packt-aus-li.2219593
Wohl nicht nur.
Seh mir öfters Bares für Rares an.
Und bei so einigen Malereien, Lithographien und Zeichnungen frag ich mich: „Ist das Kunst oder kann das weg?“
Einige hundert €uro für Kritzeleien?
Ich hab‘ schon lange den Fernseher abgeschafft nachdem ich trotz vielen Programmen mit Satschüssel nur noch verzweifelt hoch- und ‚runtergezappt weil ich außer diesem niederstem Niveau keinerlei anständigen Unterhaltungsfilme gefunden habe. Man mag auch nicht ständig Dokus gucken, sondern einfach auch mal bei einem guten Film entspannen.
Meiner Ansicht nach.
Deshalb mag ich gerne historisch basierte, Science Fiction und Fantastic Filme (keine Horrorfilme).
Sind nur moderne Märchen und unterhaltsam.
Seit Deutschland von der Dummheit regiert wird!
Die EU hat sich abgeschafft.
E U = E steht für EUROPÄISCHER und U steht für UNTERGANG!! NOMEN EST OMEN!?!?
m.E. nicht korrekt: der gross teils westliche wohlstandsverwahrloste, geistig und moralisch degenerierte und sich fortschrittlich wähnende im Westen lebende Mensch. Die EU ist nur das Vehikel um den Ami Auftrag der Zerstörung Europas zu erfüllen. Von den 68- ern beginnend wurde diese Zerstörungswerk kontinuierlich vorangetrieben bis zur bereits stark erkennbaren Entartung von Teilen der Gesellschaft. Toleranz – und Humanverblödung bis zur Selbstaufgabe und Kastrierung aller gesellschaftsrelevanten wichtigen Werte sind deutliche Zeichen von wehrlosen Gesellschaften und deren Selbstaufgabe.
Das Attentat auf Michael Stürzenberger – die wichtigsten Momente davor und danach!
https://www.youtube.com/watch?v=-IMv2wBd3Cg
Neues Tatortvideo aus Mannheim. Polizist trennt Ordner von Messermann und stürzt sich auf Ordner!
https://www.youtube.com/watch?v=C-SdfvxrPvM
„Friedrich Merz ist verantwortlich für die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten“, sagt Habeck
https://www.welt.de/politik/deutschland/article251815710/Bundeswirtschaftsminister-Friedrich-Merz-ist-verantwortlich-fuer-die-schwerste-Wirtschaftskrise-seit-Jahrzehnten-sagt-Habeck.html
Das die CDU/CSU nicht unschuldig ist wissen wir!
Aber ein Wirtschaftsminister Habeck, Grüner, der mit Deutschland nichts anfangen kann, ist ja wohl schon der Witz an sich???
So weiß das deutsche Wahlschaf jetzt wenigstens, welsche Partei „Scheiße“ ist (ißt).
Daher die Info nebst Bildern überall verbreiten. Die M.sse muss damit auch bildlich konfrontiert werden – die Zeit des Schongangs ist vorbei, es geht für uns um alles.
Meiner Ansicht nach.
Was sagt Strackula-Rheinmetall zu den Kompetenzen ihres Parteikollegen Neumaier?
Die bundesdeutsche Politik betreibt seit Jahrzehnten eine gezielte (→ Homosexualisierung der Gesellschaft). „Homosexualität“ wird als Kunstbegriff verstanden; die Unterscheidung in Homo- und Heterosexualität wird als binäre Codierung beschrieben.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger deutsche Politikerin (FDP). Auf Leutheusser-Schnarrenbergers Betreiben wurde die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (→ Homosexualisierung) gegründet, deren erste Kuratoriumsvorsitzende sie wurde.
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, da kann jeder sehen wie krank die FDP ist!?
Diese Krankheit äußert sich auch bei Strick-Zimmermann sehr sehr deutlich. Noch nie erlebt, dass so eine ungediente, lächerliche Kriegsgewinnlerin Russland zum Krieg herausfordert.
Und so was hat 3 Kinder – unfassbar.
Meiner Ansicht nach.
Lorena
Bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl konnte man als Stimmvieh Schwule und Lesben sehen – anscheinend das neue Aushängeschild dieser Republik.
Also mir ist es wirklich egal, wenn wirklich Hömöveranlagte in einer Partnerschaft leben ohne Aufhebens davon zu machen. Waidel lebt ja auch mit einer Frau zusammen, aber die macht daraus keinen Hype, sondern betrachtet es als ihr Privatleben, dass sie ganz normal mit ihrer Partnerin lebt.
Was das Problem ist, mit dem auch andere auf solche Weise mit ihren gleichgeschl.chtlichen Partnern – oder -Innen lebenden vernünftigen Hömös vielfach komplett dagegen sind und sich davon distanzieren, ist dieser ganze abartige Hype damit, die Gayparaden, die Dräckquiens in Kitas und Schulen, das Sich-Präsentieren wie im Sädö-Mäso-Studio oder sonstigen Ekelabsteigen und die Übergriffigkeit auf schon kleinste Kinder, denen das im Sinne vor allem der Pädös als normal indöktriniert werden soll und wird, was schlichtweg ein Verbr.chen des Kindesmissbrauchs, genauer gesagt Kindesvergewöltigung ist.
Meiner Ansicht nach.
Spannende Frage von Columbo zu Niemand Nemo: https://t.me/Vivoterra/52890
haha sehr geil 🙂 🙂
Lol.
Immerhin hat er auf dem Video kein Kind oder Säugling geschändet
Gibts so was von Lindener? Bin mir zu 100% sicher aber da dürfte man richtig kotzen
Ist es auch nicht-binär?
Ähnliche Verhältnisse gab es in Berlin in den zwanziger Jahren, und was kam zwangsläufig danach…………………………………………….richtig, das Dritte Reich.
Eine doppelnamige Person jener sog. gelben Partei betreibt so etwas wie einen Multi-Freisler-Automaten, mit dem sie wöchentlich hunderte Bürger auftragsjuristisch verfolgen, verklagen und ausnehmen lässt.
Doppel-Doppelname Kriegshetzerin ist das Aushängeschild fürs gleiche moralische Niveau und ebenso für fehlende Menschenwürde .
Vor allem fehlende Menschenwürde und Empathie zeichnen diese Person aus.
Nur noch zum Fremdschämen. Das müsste im Fernsehen den ganzen Tag rauf und runtergespult werden, damit alle sehen, von was für abscheulichen Kreaturen wir regiert werden sollen. Ist das etwa ein Vorbild, ist das normal? Scheint ein warmer Bruder zu sein, auf jeden Fall ist der krank und gehört in die Psychiatrie.
Das riecht nach einem sicheren Plätzchen im Bundestag! Charismatische Persönlichkeit, absolute Fachkompetenz, momentan kann wohl niemand diese Partei und den Zustand des buntesten und wokesten Landes der Welt besser repräsentieren, als dies Politikens, m/w/d. Bravo, weiter so!
Was sich ähnelt passt zusammen.
Also Scheisse zu Scheisse.
Kein weiterer Komentar!
Der steckt noch tief in der Analphase, vermutet mein Nachbar.
Jedenfalls der passende Mann für die „Freien Demokraten“.
Was die anderen linksperversen Ampelfaschisten treiben wollt ihr erst gar nicht wissen, derhier ist nur die Spitze des Dildos
Sowas gehört weg gesperrt und nicht jeden Monat mit Steuergeldern
noch honoriert!!
In wieweit muss ein “ Mensch “ degeneriert sein , um so einen Dreck ins Netz zustellen ?
Was mindestens genauso entsetzlich ist sind die vielen ZuschauerInnen, die das auch noch lustig finden. Man muss doch schon völlig degeneriert sein, um sich so was überhaupt anzusehen.
Meiner Ansicht nach.
Es erscheint ihm wohl normal, da er schon immer zu so was gebracht wurde. Anzunehmen wäre auch dass Herr Sorrows ihn gut dafür bezahlte, einfach nur um die paar letzten anständigen Deutschen zu verhöhnen bzw. der Welt zu zeigen, wie´s hier zugeht, im ehemaligen Vorzeigeland. In Spanien gab´s ein Pendant dazu, einen der seine eigene Schei.. auf Twitter fri.t. Angehöriger der derzeit regierenden Partei. Daniel Gómez del Barrio is a member of the PSOE, the country’s main leftist party in Spain, whose leader is currently the Prime Minister.
Hoffentlich bekommt er Clostridien difficile und verräckt daran. So eine Kreatur gehört nicht in die Pölitik, sondern in die Geschlössene. Pfui Daibel.
Meiner Ansicht nach.
Tja, aber solche findet man vorwiegend in der Politik, insbesondere auf (eigentlich) verantwortungsvollen Posten in dieser BRD! (-;
In US gab es Bilder von dem Schleckmecker wie er gebrauchte gelbe Männerpissoire ausleckte in Nahaufnahme. Die wurden dann schnell wegzensiert aber Gateway Pundit zeigte sie.
Das sind keine Menschen – das sind Teufel in Menschengestalt, Archonten, Dämonen, was auch immer. Entweder sind sie besetzt von solchen, besessen von solchen oder Inkarnationen solcher oder Formwandler solcher.
Meiner Ansicht nach.
Wahrscheinlich Gezüchtete in Dumbs, wo Frauen gefangen gehalten werden um eines nach dem anderen zu gebären. (legitimiert als Leihmutterschaft) Nie was anderes gelernt als sexistisch Abartiges. Bedauernswerte Sklaven der „Kings“. In Peru wurde LGBT als mentale Krankheit erklärt. Dort bietet man nun psychologische Hilfe für die Verirrten, so wie Ungarn auch.
Möglich.
Meiner Ansicht nach.
Meiner Meinung nach sind es Irre.
Solche Berichte wecken die blutrünstige Bestie in mir.
Bisher konnte ich sie erfolgreich zurückhalten.
Aber wie lange noch, wenn es immer mehr Perverse, Idioten und gemeingefährliche Geisteskranke gibt?
Diese „zivilisierte Gesellschaft“, ist ziemlich am Ende.
Zum drüber sinnieren: https://iesous-christos.ist