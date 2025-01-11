Ein Medienunternehmen namens SPD

Wer sich schon länger gefragt oder gar gewundert haben sollte, warum in den „Veröffentlichungen“ des Mainstreams, gerade die SPD beinahe immer gut und ohne „große Schrammen“ davonkommt, während die AfD am Besten verboten werden sollte, der möge einen Blick hinter die hier offengelegten „Kulissen“ werfen.
Wem gehören „meine Zeitung und mein Radio“?
Beginnen wir also mal damit zu schauen, wem die von mir „konsumierte“ Zeitung bzw. das Radio gehören.
Das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ist eine redaktionelle Einheit innerhalb der Madsack-Mediengruppe mit Sitz in Hannover, eine Agentur, die genau wie die dpa Nachrichten und Inhalte produziert und verbreitet.
Mehrheitsgesellschafterin der Madsack-Mediengruppe ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (DDVG), die „ganz zufällig“ zu 100 Prozent der SPD gehört. Insgesamt handelt es sich um ein weitverzweigtes Netzwerk und Medienimperium, das über lokale Medien ganz erhebliche Reichweiten generiert. Hinzu kommt noch die RND-SPD als Content-Lieferant.
Nachstehende Titel werden von Selbiger beliefert.
Alfelder Zeitung, Aller-Zeitung, Badische Zeitung, Böhme-Zeitung, Cellesche Zeitung, Dattelner Morgenpost, Deister- und Weserzeitung, Die Harke, Dorstener Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Eichsfelder Tageblatt, Einbecker Morgenpost, Elbe-Jeetzel-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Gandersheimer Kreisblatt, Gelnhäuser Neueste Nachrichten, Gießener Anzeiger, Göttinger Tageblatt, Haller Kreisblatt, Haltener Zeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Hellweger Anzeiger, Hertener Allgemeine Zeitung, Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Kieler Nachrichten, Kölner Stadtanzeiger, Landeszeitung Lüneburg, Leipziger Volkszeitung, Lippische Landeszeitung, Lübecker Nachrichten, Magdeburger Volksstimme, Märkische Allgemeine, Marler Zeitung, Mindener Tageblatt, Mitteldeutsche Zeitung, Münsterland Zeitung, Naumburger Tageblatt, Neue Deister-Zeitung, Neue Presse, Neue Westfälische, Oberhessische Presse, Ostsee-Zeitung, Peiner Allgemeine Zeitung, Pyrmonter Nachrichten, Recklinghäuser Zeitung, Rems-Zeitung, Remscheider Generalanzeiger, Ruhr Nachrichten, Sächsische Zeitung, Schaumburger Nachrichten, Schaumburger Zeitung, Schaumburg-Lippische Landeszeitung, Seesener Beobachter, Segeberger Zeitung, Siegener Zeitung, Solinger Tageblatt, Stimberg-Zeitung, Täglicher Anzeiger Holzminden, Torgauer Zeitung, Walsroder Zeitung, Waltroper Zeitung, Westdeutsche Zeitung, Westfälische Rundschau, Winsener Anzeiger, Wolfsburger Allgemeine Zeitung.
Das RND selbst spricht sogar von „mehr als 100 Partnern“.
Angesichts dieser Medienmacht ist es umso bemerkenswerter, dass die SPD aktuell nur noch bei 13 Prozent steht. Ohne diese demokratisch höchst fragwürdige Möglichkeit der öffentlichen Einflussnahme wäre sie vermutlich schon in der Bedeutungslosigkeit versunken.
14 Gedanken zu „Ein Medienunternehmen namens SPD“
Der Niedergang der deutschen Sprache
.
Von Deutschen wird weiterhin verlangt, dass Sie sich den Millionen ungebildeten Migranten im Land anpassen. Der Niedergang unseres Landes zeigt sich besonders bei der kontinuierlichen Absenkung des Sprachniveaus für Ausländer. Dabei geht es nicht um eine technische Anpassung. Es geht um das, was eine Nation im Innersten zusammenhält.
Heiko Josef Maas (Lebensrune.png 19. September 1966 in Saarlautern) ist ein deutschfeindlicher ehemaliger BRD-Blockparteifunktionär der SPD, Judäozentrist und Shoaist.
Er verwaltete vom 17. Dezember 2013 bis zum März 2018 das BRD-Justizressort und seitdem bis zum 8. Dezember 2021 das BRD-Außenministerium.
Zuletzt MdB, schied Maas Ende 2022 aus der Parteipolitik aus und wurde Partner einer großen Anwaltsgesellschaft.
.
Maas leitete das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, einer mit zehn Millionen Euro ausgestatteten Stiftung mit Sitz in Berlin, die Steuergelder ausgibt, um den homosexuellen Lebensstil in der Öffentlichkeit zu propagieren sowie die Homosexualisierung des gesellschaftlichen Lebens zu fördern.
Matthias Helferich: „Schwarze haben Schwarze versklavt"
.
Matthias Helferich, einer der kontroversesten AfD-Politiker im Deutschen Bundestag, ist zu Gast bei Alexander Bieber, . Beide sprechen über Postkolonialismus als neuen Schuldkult der Linken, über Freiheit in Kunst und Medien, über Jan Böhmermann und den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, darüber, warum Übersexualisierung in der Kunst längst nicht mehr provoziert, und natürlich auch über Remigration sowie die innerparteilichen Debatten innerhalb der AfD.
moin
„neues“ aus der anstalt!
Kartellverbot
Die Verfolgung und Ahndung illegaler Kartelle ist eine zentrale Aufgabe des Bundeskartellamtes.
Informationen dazu, was ein Kartell ist und wie das Bundeskartellamt illegale und geheime Absprachen aufdeckt finden Sie auf den folgenden Seiten. Wenn Sie über Informationen zu solchen Kartellen verfügen, können Sie diese über unser elektronisches Hinweisgebersystem gerne an uns richten.
*
ketzerische frage: was ist ein MEDIEN-KARTELL?
gut das „wir“ ein buntes-kartell-betreuungs-amt haben…
mfg
RIESEN-Eklat! Linke ÖRR-Komikerin stimmt Merz ZU! ⚡️ | Bosetti will reden! #PolitSatire
.
Jetzt dreht die SPD völlig durch: Rote Saar-Justizministerin will Kritik an Systemjournalisten unter Strafe stellen
Die parasitierende SPD-Parteiführung möchte jetzt auch Kritik an linken Journalisten unter Strafe stellen: Die saarländische Justizministernde Petra Berg drängt darauf, Meinungsäußerungen gegen woke “Medienschaffende” – auch in ARD und ZDF – mit dem Strafgesetzbuch zu ahnden.
moin vasco
das rote spd schnuckelchen ist ja AUCH nicht gerade eine augenweide! warum müssen diese der/die/das politschranzen immer so abgrundtief hässlich aussehen…
mfg
Frank Rennicke (Lebensrune.png 18. Dezember 1964 in Braunschweig) ist ein deutscher Liedermacher.
.
Frank Rennicke, dessen Vater Ende der 1950er Jahre aus der DDR in die BRD übersiedelte, ist gelernter Elektroinstallateur. Er lebte längere Zeit in Ehningen (Großraum Stuttgart), 2005 zog er wegen der erkennbaren Überfremdung und den daraus erwachsenden sozialen Spannungen[1] dort weg.
.
Seit Beginn seiner Tätigkeit als Liedermacher ist Frank Rennicke einer großen Verleumdungskampagne durch linksradikale Kreise (bes. Antifa) und Initiativen der BRD ausgesetzt.
.
Nominierung zum Bundespräsidenten 2009
.
Da die NPD, die Rennicke als Kandidaten aufgestellt hatte, dessen Kandidatur schriftlich hätte beantragen müssen und ein entsprechender Antrag offenbar unterblieb, fand Rennicke auf der Seite des Bundestages als Kandidat keinerlei Erwähnung.
Frank Rennicke hatte erwartungsgemäß keine Aussicht. Statt dessen wurde der schon beim Rothschild-Bank-dominierten IWF als Direktor bewährte Freimaurer Horst Köhler erneut zum Bundespräsidenten gewählt.
„Political Correctness ist Marxismus mit einer Nasenkorrektur. Multikulturalismus hat nichts mit Toleranz und Vielfalt zu tun, er ist eine anti-westliche Hassideologie, die entworfen wurde, um die westliche Zivilisation zu zerstören.“
Fjordman (Pseudonym)
Berichterstattung zwecks Existenzvernichtung von Deutschen
.
Wird ein Deutscher einer Straftat verdächtigt, benennen die Systemmedien ihn regelmäßig entgegen dem Grundsatz der Unschuldsvermutung mit vollem Namen und geben seine berufliche Stellung bekannt. Auf diese Weise, lange bevor ein Staatsanwalt eine Anklage formuliert oder aber die Ermittlungen fallenläßt, werden Deutsche nicht nur diskriminiert (in der Berichterstattung schlechter behandelt als verdächtigte Ausländer), sondern gezielt der beruflichen und sozialen Vernichtung zugeführt, was jedem handelnden Journalisten bewußt ist.
.
So spielte sich beispielsweise am 29. Oktober 2013 der Redakteur der Frankfurter Rundschau, Claus-Jürgen Göpfert, in den Vordergrund, als er nach einer Hausdurchsuchung wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornographie einen deutschen Mitbürger in den Sozialtod schickte
System gleichgeschalteter Medien
Konzertiertes Falschbeschuldigen von Deutschen bei Straftaten von Ausländern
.
Im Bereich der etablierten Medien unterliegen die dort Beschäftigten allen Zwängen der politischen Korrektheit und kontrollieren sich informell gegenseitig bei ihrer Einhaltung. Auf diese Weise können Abweichungen von vornherein ausgeschlossen werden und auffällige Disziplinierungen unterbleiben. Der in den Redaktionen greifbare Konformitätsdruck erreicht von sich aus, daß eine ideologisch einheitliche Berichterstattung und Kommentierung erfolgt, ohne daß es – wie in unzweifelhaften Diktaturen – einer offiziell handelnden Zensurbehörde bedarf.
.
Ergänzt wird das informelle System durch Vorschriften, die als „Pressekodex“ firmieren. Der Kodex soll unter anderem sicherstellen, daß wichtige Politikziele, wie die millionenfache Ansiedlung Kulturfremder in den weißen Ländern, einheitlich publizistisch begleitet und gefördert werden. Inhaltsproduzenten der Medien sollen, wenn Immigranten Straftaten begehen oder sonst ungünstig auffallen, nicht abwägen müssen, was zu tun ist.
Politische Korrektheit (engl. „Political Correctness“, Abkürzung: „PC“) ist eine ironische sowie spöttische Bezeichnung und bezeichnet die Gesamtheit der in moralistischer Phrase und Pose vorgetragenen Methoden, der Mittel und des Systems der ständigen und systematischen, persönlichen oder medialen Beeinflussung des Denkens und Verhaltens von Menschen im Sinne marxistischer Ideologie (→ Frankfurter Schule).
Politische Korrektheit hat auch eine Funktion als öffentliche Lüge- und Heuchelsprache (→ Sprache der BRD) und bedarf eines totalitären Systems (westliche Demokratien), das unhinterfragbare quasi-religiöse Dogmen aufstellt. Eine erneuerte, ausgebaute und verschärfte Abart ist der Wokeismus.
Die Traditionssendung „Presseclub“, ein Journalistentreff am Sonntag Mittag – der auf eines der ältesten Sendeformate im deutschen Fernsehen überhaupt zurückgeht – versammelte in der gleichen Woche einen Fernsehintendanten (Volker Herles) und vier Hauptschriftleiter deutscher Zeitungen (darunter die Leiterin der taz), um eine volle Stunde Vorschläge darüber auszutauschen, wie Wladimir Putin „bestraft“ werden könne: Wirtschaftskrieg, Militärmanöver, militärischer „Druck“, „Konsequenzen …“ – die eingeladene Pressemacht bewies große Phantasie zu der Frage, wie das Verhältnis zwischen Russen und Deutschen methodisch zerrüttet werden könne.
.
Im Geiste Angela Merkels verständigte sich die Elite des deutschen Journalismus auf Krieg. Keine Drohung, kein Säbelrasseln, keine „nukleare Option“ blieb unerwähnt, um wieder einmal „Demokratie“ herbeizubomben und „gemeinsame Werte“ mittels Massentötungen zu beweisen. Fernsehzuschauer müssen sich gefragt haben, wie diese perfekte Gleichschaltung gleich mehrerer Chefredaktionen gelungen sein mag. Auch das zählt zur Phänomenologie der Schweigespirale, wenn sehr laut immer dasselbe gesagt wird.