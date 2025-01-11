Ein Medienunternehmen namens SPD

Bild: Madsack Medien Gruppe

Wer sich schon länger gefragt oder gar gewundert haben sollte, warum in den „Veröffentlichungen“ des Mainstreams, gerade die SPD beinahe immer gut und ohne „große Schrammen“ davonkommt, während die AfD am Besten verboten werden sollte, der möge einen Blick hinter die hier offengelegten „Kulissen“ werfen.

Wem gehören „meine Zeitung und mein Radio“?

Beginnen wir also mal damit zu schauen, wem die von mir „konsumierte“ Zeitung bzw. das Radio gehören.

Das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ist eine redaktionelle Einheit innerhalb der Madsack-Mediengruppe mit Sitz in Hannover, eine Agentur, die genau wie die dpa Nachrichten und Inhalte produziert und verbreitet.

Mehrheitsgesellschafterin der Madsack-Mediengruppe ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (DDVG), die „ganz zufällig“ zu 100 Prozent der SPD gehört. Insgesamt handelt es sich um ein weitverzweigtes Netzwerk und Medienimperium, das über lokale Medien ganz erhebliche Reichweiten generiert. Hinzu kommt noch die RND-SPD als Content-Lieferant.

Nachstehende Titel werden von Selbiger beliefert.

Alfelder Zeitung, Aller-Zeitung, Badische Zeitung, Böhme-Zeitung, Cellesche Zeitung, Dattelner Morgenpost, Deister- und Weserzeitung, Die Harke, Dorstener Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Eichsfelder Tageblatt, Einbecker Morgenpost, Elbe-Jeetzel-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Gandersheimer Kreisblatt, Gelnhäuser Neueste Nachrichten, Gießener Anzeiger, Göttinger Tageblatt, Haller Kreisblatt, Haltener Zeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Hellweger Anzeiger, Hertener Allgemeine Zeitung, Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Kieler Nachrichten, Kölner Stadtanzeiger, Landeszeitung Lüneburg, Leipziger Volkszeitung, Lippische Landeszeitung, Lübecker Nachrichten, Magdeburger Volksstimme, Märkische Allgemeine, Marler Zeitung, Mindener Tageblatt, Mitteldeutsche Zeitung, Münsterland Zeitung, Naumburger Tageblatt, Neue Deister-Zeitung, Neue Presse, Neue Westfälische, Oberhessische Presse, Ostsee-Zeitung, Peiner Allgemeine Zeitung, Pyrmonter Nachrichten, Recklinghäuser Zeitung, Rems-Zeitung, Remscheider Generalanzeiger, Ruhr Nachrichten, Sächsische Zeitung, Schaumburger Nachrichten, Schaumburger Zeitung, Schaumburg-Lippische Landeszeitung, Seesener Beobachter, Segeberger Zeitung, Siegener Zeitung, Solinger Tageblatt, Stimberg-Zeitung, Täglicher Anzeiger Holzminden, Torgauer Zeitung, Walsroder Zeitung, Waltroper Zeitung, Westdeutsche Zeitung, Westfälische Rundschau, Winsener Anzeiger, Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

Das RND selbst spricht sogar von „mehr als 100 Partnern“.

Angesichts dieser Medienmacht ist es umso bemerkenswerter, dass die SPD aktuell nur noch bei 13 Prozent steht. Ohne diese demokratisch höchst fragwürdige Möglichkeit der öffentlichen Einflussnahme wäre sie vermutlich schon in der Bedeutungslosigkeit versunken.

