web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland Österreich

FPÖ-TV-WELTBLICK + AfD unter Beschuss + Schweden fährt einen harten Kurs gegen Kriminelle + uvm.

VonRedaktion

Okt. 31, 2025 #AfD, #FPÖ-Weltblick, #Schweden

+ Schweden fährt einen harten Kurs gegen Kriminelle + In Deutschland werden harte Geschütze gegen die AfD aufgefahren + und dass nur weil die Patrioten immer weiter am Vormarsch sind + Diese und weitere spannende Themen heute in der neuen Ausgabe von „FPÖ-TV-Weltblick“.

 

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

 

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland Österreich

FPÖ-TV-WELTBLICK + AfD unter Beschuss + Schweden fährt einen harten Kurs gegen Kriminelle + uvm.

31. 10. 2025 Redaktion
Energie Österreich

Österreich: Immer mehr Haushalte wegen hoher Energiekosten unter Druck

31. 10. 2025 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag EU Europa Ukraine USA

Europa zahlt – Amerika profitiert

31. 10. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Russland Studien

Russland vergibt Lizenz zur Fertigung der SJ-100 an indischen Flugzeugbauer

31. 10. 2025 Redaktion