So geht Manipulation: Klimawandel bei uns schlimmer als anderswo

Auch im ORF entblödet man sich nicht, die Panikmache zu verbreiten. | Bild: screenshot ORF-„Zeit im Bild“

Nachdem wir Anfang Juli gerade noch knapp dem Hitzetod entronnen sind und uns stattdessen über herbstliche Temperaturen freuen dürfen, wollen wir zum Abschluss unserer Klimahysterie-Woche [1] noch kurz anhand eines Beispiels berichten, wie die Manipulation läuft, die uns in Panik versetzen soll.

Die „Erderhitzung“ soll angeblich gerade bei uns besonders schlimm sein

Von REDAKTION | Das verlogene Theater rund um den angeblich von den Menschen verursachten „Klimawandel“ hängt vielen Leute schon zum Hals heraus und sie können die hysterische Panikmache nicht mehr hören. Eines der Hauptargumente der Normaldenkenden ist auch, dass wir ohnehin in Europa den Ausstoß der „Treibhausgase“ nicht signifikant reduzieren können, wenn anderswo das böse CO² unvermindert bzw. verstärkt hinausgeblasen wird.

Manipulations-Trick der Extraklasse

Den Panikmachern ist deshalb dazu ein propagandistischer Trick der Extraklasse eingefallen: Bei uns sei der Klimawandel bei schlimmer als anderswo! Daran können logischerweise nur wir schuld sein weshalb hier besonderer Handlungsbedarf besteht. China hin, USA her, wir sind es, die als Erste verglühen werden.

Wie unverfroren im Auftrag der Profiteure des Klimawahns weltweit gelogen wird, wollen wir anhand einiger Beispiele zeigen. Im Rahmen einer konzertierten Aktion der Mainstream-Medien bekommt man überall den gleichen Unsinn aufgetisch: Hier einige Beispiele dazu:

Warum bei uns die Temperaturen über dem weltweiten Durchschnitt liegen erklärt und der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowsky in drei Sätzen:

„Weil die Welt aus mehr besteht als nur Land und das Meer sich langsamer erwärmt als nur das Land. Deswegen erwärmt sich jedes Land schneller als der Durchschnitt der Erde. Und deswegen ist in jedem Land der Welt die Schlagzeile, ‚unser Land erwärmt sich schneller als der Durchschnitt‘ Und alle sind ganz alarmiert und freuen sich, dass die Schlagzeile so gut funktioniert.“

Diese Tatsache wird in den Mainstream-Medien natürlich verschwiegen. Der Auftrag an dieser Fake-News-Schleudern lautet hingegen: Die Leute für blöd verkaufen und weiter belügen damit der Geldstrom von unten nach oben, also von arm zu reich ungebremst fortgesetzt werden kann.

***

[1] Hier die Artikel aus unserer Klimahysterie-Woche:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben nimmt offensichtlich wieder Fahrt auf! Die Waffenlobby will jetzt Gelder abgreifen, die man uns für den „Klimaschutz“ abnimmt. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. + +