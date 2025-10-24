75 % der Somalier in Wien sehen „nur den Islam als Wahrheit“ an

+ Nix mit „X“ – Die USA akzeptieren bei der Einreise nur noch männlich oder weiblich + “Kitas gegen Rechts”: Schon die Kleinsten sollen indoktriniert werden + Schweden entzieht Flüchtlingen, die Urlaub in ihrem Heimatland machen, den Schutzstatus + Ein Medienunternehmen namens SPD + Staatlicher Freibrief für Impfärzte

+++

Nix mit „X“ – Die USA akzeptieren bei der Einreise nur noch männlich oder weiblich

Die US-Regierung zwingt Fluggesellschaften, bei allen Passagieren ein Geschlecht einzutragen

Die Einreise in die USA ist seit dem Antritt der Trump-Administration zu einem Spießrutenlauf geworden. Berichte über Personen, die aus den verschiedensten Gründen an der Einreise in die Vereinigten Staaten gehindert wurden, haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft. (…)

Erschwerend kommt nun hinzu, dass seit dem 14. Oktober ein umstrittenes Dekret in Kraft getreten ist, der sogenannte Gender-Erlass. Dieser besagt, dass es in den USA nur noch zwei Geschlechter gibt. Das dürfte dazu führen, dass Personen mit einem „X“ im Reisepass oder einem Geschlechtseintrag, der nicht dem bei der Geburt entspricht, Probleme bekommen.

Aus für „X“

Beim Außenministerium heißt es dazu: „Aufgrund einer Executive Order vom 20. Jänner 2025 muss bei der Antragstellung für ein Esta oder ein Visum die Geschlechtsbezeichnung weiblich oder männlich gewählt werden, andere Optionen stehen nicht zur Verfügung.“ Weiterlesen auf derstandard.at

+++

“Kitas gegen Rechts”: Schon die Kleinsten sollen indoktriniert werden

In Bremen-Findorff hat eine Kita-Aktion unter dem Motto „Kitas gegen Rechts“ eine heftige Debatte ausgelöst. Fenster und Spielbereiche waren mit Aufklebern und politischen Botschaften versehen worden – angeblich, um Haltung zu zeigen. Viele Eltern empfinden derartige Aktionen als Grenzüberschreitung: Denn politische Parolen haben im Kindergarten nichts zu suchen.

Gerade erst war ein Fall publik geworden, wo Eltern ein Kind aus einer Kita “entfernt” haben wollten, weil dessen Vater AfD-Politiker ist. Schon die Kleinsten werden in politische Debatten hineingezogen: Das zeigte zuvor bereits die Kampagne “Kitas gegen rechts”. Diese fand schon im Februar statt – vor den Wahlen, doch gerade sorgt sie im Zuge der Berichterstattung der Jungen Freiheit wieder für Empörung. Die Kindertagesstätte hatte ihre Fenster und Spielbereiche mit Aufklebern mit dem Motto „Kitas gegen Rechts“ – im Regenbogen-Design – versehen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Schweden entzieht Flüchtlingen, die Urlaub in ihrem Heimatland machen, den Schutzstatus

Geflüchtete in Schweden riskieren den Verlust ihres Schutzstatus, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren – die Entscheidung erfolgt jeweils im Einzelfall.

Nach Ansicht der Regierung spricht eine freiwillige Rückreise dafür, dass keine unmittelbare Gefährdung mehr besteht. Während einige diese Haltung als nachvollziehbar ansehen, werten andere sie als Zeichen einer immer restriktiveren Asylpolitik.

+++

Ein Medienunternehmen namens SPD

Wenn Sie schon immer wissen wollten, warum in der (Ver-)Öffentlichkeit die SPD immer so gut wegkommt und die AfD am besten verboten werden soll: Schauen Sie doch mal nach, wem ihre Zeitung oder ihr Radio gehört.

Das “Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) ist eine redaktionelle Einheit innerhalb der Madsack Mediengruppe mit Sitz in Hannover, eine Agentur , die wie dpa Nachrichten und Inhalte produziert und verbreitet. Mehrheitsgesellschafterin der Madsack Mediengruppe ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (DDVG), die zu 100 Prozent der SPD gehört. Insgesamt handelt es sich um ein weitverzweigtes Netzwerk und Medienimperium, das über lokale Medien ganz erhebliche Reichweiten generiert. Hinzu kommt noch die RND-SPD als Content-Lieferant. Folgende Titel werden von ihr beliefert:

Alfelder Zeitung, Aller-Zeitung, Badische Zeitung, Böhme-Zeitung, Cellesche Zeitung, Dattelner Morgenpost, Deister- und Weserzeitung, Die Harke, Dorstener Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Eichsfelder Tageblatt, Einbecker Morgenpost, Elbe-Jeetzel-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Gandersheimer Kreisblatt, Gelnhäuser Neueste Nachrichten, Gießener Anzeiger, Göttinger Tageblatt, Haller Kreisblatt, Haltener Zeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Hellweger Anzeiger, Hertener Allgemeine Zeitung, Hildesheimer Allgemeine Zeitung, Kieler Nachrichten, Kölner Stadtanzeiger, Landeszeitung Lüneburg, Leipziger Volkszeitung, Lippische Landeszeitung, Lübecker Nachrichten, Magdeburger Volksstimme, Märkische Allgemeine, Marler Zeitung, Mindener Tageblatt, Mitteldeutsche Zeitung, Münsterland Zeitung, Naumburger Tageblatt, Neue Deister-Zeitung, Neue Presse, Neue Westfälische, Oberhessische Presse, Ostsee-Zeitung, Peiner Allgemeine Zeitung, Pyrmonter Nachrichten, Recklinghäuser Zeitung, Rems-Zeitung, Remscheider Generalanzeiger, Ruhr Nachrichten, Sächsische Zeitung, Schaumburger Nachrichten, Schaumburger Zeitung, Schaumburg-Lippische Landeszeitung, Seesener Beobachter, Segeberger Zeitung, Siegener Zeitung, Solinger Tageblatt, Stimberg-Zeitung, Täglicher Anzeiger Holzminden, Torgauer Zeitung, Walsroder Zeitung, Waltroper Zeitung, Westdeutsche Zeitung, Westfälische Rundschau, Winsener Anzeiger, Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Das RND spricht selbst sogar von „mehr als 100 Partnern“.

Noch Fragen? Angesichts dieser Medienmacht ist es umso bemerkenswerter, dass die SPD nur noch bei 13 Prozent steht. Ohne diese demokratisch höchst fragwürdige Möglichkeit der öffentlichen Einflussnahme wäre sie vermutlich schon in der Bedeutungslosigkeit versunken.

via @anonymousnews_org

+++

Studie zeigt: 75 % der Somalier in Wien sehen „nur den Islam als Wahrheit“ an

Es sind alarmierende Zahlen, die der Jahresbericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) zeigt: 75 Prozent der befragten Somalier in Wien erkennen etwa ausschließlich den Islam als Wahrheit über Gott an, jeder fünfte Muslim sieht zudem den Glauben über dem Gesetz.

Ein neuer Jahresbericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) zeichnet ein beunruhigendes Bild: Ein signifikanter Teil der befragten Muslime somalischen, sudanesischen und westafrikanischen Hintergrunds in Wien zeigt deutliche Distanz zu westlichen Werten und grenzt sich klar von der österreichischen Gesellschaft ab.

„Nur der Islam sagt die Wahrheit über Gott“, sagten etwa 75,5 % der Befragten aus Somalia. Weitere 56,1 % derselben Gruppe stimmten zu, dass „Musliminnen moralisch besser als Nichtmuslime“ seien.

Weiterlesen auf exxpress.at

Anmerkung: Was suchen diese Menschen eigentlich in Wien? Gibt es in ganz Afrika keinen Safe Space für sie, wo sie ihre politische Islam-Diktatur ausleben können? Was tun sie für ihr Gastland, was genau ist der Mehrwert, den sie hierher bringen und wie viel Prozent vom steuerzahlenden Volk legt Wert auf ihr Verweilen? Was braucht es, dass sie wieder in ihre islamische Heimat zurückkehren?

+++

ÖSTERREICH/Mega-Medien Skandal: Regierung zahlt 14 Mio. an Fake-News

ÖSTERREICH und oe24 haben erstmals aufgedeckt, dass unsere Regierung ihre Werbung in österreichischen Medien heuer um 80 % reduziert hat und dem Medienstandort Österreich damit im ersten Halbjahr schon 15 Millionen an Finanzierung entzogen hat. Im Gesamtjahr werden es an die 30 Millionen Werbe-Minus sein.

Jetzt muss ÖSTERREICH leider den nächsten Medien-Skandal von Babler & Co aufdecken: Während die Regierung bei den heimischen Medien also im ersten Halbjahr von 6,0 Millionen brutale 4,7 Millionen eingespart und insgesamt nur noch für 1,3 Millionen Euro geworben hat (was unter anderem bei der „Kleinen Zeitung“ zur Kündigung von mehr als 50 Journalisten und Angestellten geführt hat)

Im selben Zeitraum hat sie laut der Zeitung „Heute“ sagenhafte 14 Millionen (!) Euro an die von ihr kritisierten Fake-News-Seiten von Facebook, X, Instagram, YouTube und sogar an das chinesische TikTok verblasen. Via oe24.at

+++

Staatlicher Freibrief für Impfärzte

Die Pharmaindustrie darf sich staatlichen Schutzes bei Körperverletzungen schon länger sicher sein. Seit vorletzter Woche genießt auch die deutsche Ärzteschaft dieses Privileg für ihre Mitwirkung an der Genspritzen-Kampagne.

In einem Urteil stellte der deutsche Bundesgerichtshof fest, dass Ärzte bezüglich Gesundheitsschäden durch toxische Genspritzen keinerlei Haftung hätten, sondern lediglich einer hoheitlichen Pflicht nachgekommen wären. In vielen deutschen Arztpraxen dürften die Sektkorken geknallt haben. Impfporsches stehen jetzt juristisch abgesichert in den Garagen so mancher Impfärzte. Allerdings dürfte dem Berufsstand dieses Dankbarkeitsdekret noch sauer aufstoßen. Sind damit doch Arztpraxen ganz offiziell zu Filialen staatlicher Gesundheitsämter verkommen.

Spielt es keine Rolle mehr, ob ein Arzt eine staatlich gewünschte Körperverletzung unabhängig von deren Risiken befürwortet, gibt es keine persönliche Arzt-Patienten-Beziehung mehr. Weiterlesen auf tkp.at

+++ WIR VERGESSSEN NICHT +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.