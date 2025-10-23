ORF-Desinformation zu „Kräftemessen Orban versus Magyar“ (Videos)

Pro-Orban-Demos aus zwei Perspektiven

Denn von einem wirklichen „Kräftemessen zwischen Regierungschef Orban und dessen Herausforderer Peter Magyar“ kann keine Rede sein. Darüber soll aber wie immer die ORF-Propaganda mit irreführenden Zahlenvergleichen hinwegtäuschen:

„Beide mobilisierten am Donnerstag jeweils Zehntausende zu Großveranstaltungen in Ungarns Hauptstadt Budapest.“

Die Realität: Auf dem Pro-Orban Friedensmarsch waren mindestens doppelt so viele Teilnehmer – wie Viktor Orban titelte (oben pro-Orban. unten Pro Magyar)

Der Analyst Deák Dániel geht von 35.000 Pro-Magyar-Demonstranten aus. War doch der Budapester Heldenplatz nicht voll.

Unterschiedliche Angaben gibt es zur Pro-Orban-Kundgebung: Manche Zählungen gehen sogar von mehr als einer halben Million Pro-Orban – versus 50.000 Pro-Magyar-Teilnehmern aus.

Kein Vergleich

Auch Videoaufnahmen aus der Vogelperspektive beweisen das: Die Pro-Magyar-Demo war locker und sehr lang gestreckt.

Kein Vergleich dazu die Pro-Oban-Demo: dichtgedrängte Menschenmassen

Fake-News Meinungsumfragen

Dann versteigt sich der linke ORF-Propagandasender wieder in jene Strategie, die schon bei der Trumpwahl den linken US-Demokraten ein katastrophales Wahlergebnis bescherte. So wird es wohl – wie diese Bilder aus Budapest bei den bevorstehenden Wahlen im April sein.

Wiederholungstäter ORF

