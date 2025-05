Ukrainischer Drohnenangriff auf Moskau (VIDEO)

Der Angriff ereignete sich heute Nacht: Laut Moskauer Luftabwehr wurden 19 Drohnen abgeschossen, von denen eine das Dach eines Wohnblocks traf. Alle Flughäfen in der Nähe von Moskau sowie in Kasan, Nischnekamsk und Samara wurden geschlossen.

Die meisten Drohnen wurden in den Regionen Brjansk und Woronesch entlang der ukrainischen Grenze abgeschossen, 19 davon aber auch im Moskauer Luftraum.

Die russischen Verteidigungskräfte gaben aber nicht genau bekannt, wie viele Drohnen sie nicht abfangen konnten, sowie den angerichteten Schaden und die betroffenen Gebiete. Allerdings sickerten Aufnahmen des ukrainischen Angriffs auf Moskau via soziale Medien durch: Die Schäden dürften vorerst allerdings nicht schwerwiegend sein. Über Verletzte oder Tote gab es bisher keine Nachrichten. (mandiner)

Ukrainian drones approached the capital of Russia, Moscow, tonight.

The Russian side claimed the interception of 19 Ukrainian strike drones by Russian air defenses. pic.twitter.com/cOkhmN0MFF

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 5, 2025