JD Vance: Finanzielle Absage an europäische Kriegstreiberfront

„Was wir den Europäern gesagt haben, ist einfach, dass dies zunächst einmal in Ihrer Gegend geschieht. Dies geschieht direkt vor Ihrer Haustür. Ihr müsst euch engagieren und in dieser Sache eine größere Rolle übernehmen.

Und wenn Ihnen dieser Konflikt so am Herzen liegt, sollten Sie bereit sein, diesen Krieg direkter und stärker selbst zu finanzieren.

Ich denke, der Präsident und ich sind ganz sicher der Meinung, dass Amerika mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts fertig ist.

Wir wollen eine friedliche Lösung dieser Angelegenheit herbeiführen. Wir wollen das Töten beenden.

Aber ich glaube, die Amerikaner haben es satt, weiterhin ihr Geld, ihre Steuergelder, in diesen speziellen Konflikt zu stecken.

Aber wenn die Europäer den Schritt wagen und die Waffen tatsächlich von amerikanischen Herstellern kaufen wollen, ist das für uns in Ordnung. Aber wir werden es nicht mehr selbst finanzieren.“

WIEN: Syrer randaliert in Kirche, will abgeschoben werden!

Weil ein Mann zurück in seine Heimat nach Syrien wollte, hat er sich einen ganz besonderen Plan ausgetüftelt. In einer Kirche in Wien-Mariahilf randalierte er am Freitag zuerst mit einem Feuerlöscher und attackierte später einen Polizeibeamten. In der Justizanstalt landete er letztlich wegen etwas anderem.

[…] Rückreisewillige griff zum erstbesten Gegenstand, einem schweren Feuerlöscher, riss ihn aus der Halterung und ging damit den Gang zum Altar entlang. Dort sprühte er das Löschmittel wild umher, während der Pfarrer der Mariahilferkirche das ungewöhnliche Schauspiel fassungslos beobachtete und sofort die Polizei verständigte.

Trotz der Aufforderung der Beamten, den Feuerlöscher abzulegen, eskalierte sein Verhalten zunehmend. Er stürzte sich auf einen Polizisten und machte zusätzlich eine bedrohliche Handbewegung in Richtung der Dienstwaffe. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 43-Jährigen fest und brachten ihn in eine Justizanstalt. Weiterlesen auf krone.at

Israel brodelt: Massenproteste gegen geplante Eroberung von Gaza

Die geplante Eroberung von Gaza durch das israelische Militär sorgt nicht nur international für Aufsehen, sondern spaltet auch das eigene Land. Zehntausende Menschen gingen am Samstag in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straße, um gegen die Eskalation des Krieges zu protestieren.

Nach Angaben der „Times of Israel“ forderten sie einen sofortigen Deal zur Freilassung der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas befinden.

Diplomaten taumeln zwischen Krieg und Frieden

Während der UNO-Sicherheitsrat am Sonntag in einer Dringlichkeitssitzung über Israels Kriegspläne beriet, arbeiteten die Vermittler aus Katar und den USA an einem neuen Vorschlag für ein Waffenstillstandsabkommen.

Weiterlesen auf exxtra24.at

Tech-Gigant Palantir bekommt 10-Milliarden-Dollar Vertrag von US-Regierung

Ein Unternehmen. Ein System. Totale Kontrolle.

Das Unternehmen hat gerade einen 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der Armee unterzeichnet, einen der größten Verträge, die das Verteidigungsministerium jemals abgeschlossen hat.

Seine KI wird bereits in über 30 Bundesbehörden eingesetzt, vom FBI über die Einwanderungsbehörde ICE bis hin zum Gesundheitsministerium HHS. Sie unterstützt Operationen auf dem Schlachtfeld, Polizeibehörden, die Einwanderungskontrolle, Pandemie-Modellierung und nun auch die gesamte digitale Infrastruktur der Armee.

Der Gründer bezeichnete es als „das Betriebssystem für die Regierung“.

Jeder Aspekt Ihres Lebens, Ihr Standort, Ihre Gesundheit, Ihre Einkäufe, Ihre sozialen Medien – alles wird in ein KI-System eingespeist, das Sie verfolgt, ein Profil von Ihnen erstellt und Ihre nächsten Schritte vorhersagt.

Nicht zu Ihrer Sicherheit. Zu ihrer Kontrolle.

Via legitim.ch

EU-Demokratiesimulation und Meinungsfreiheit entlarvt sich selbst

Von der Leyen steht auf der Bühne und antwortet auf die Protestrufe eines Bürgers „Gott sei Dank haben wir hier Meinungsfreiheit – in Moskau wären Sie schon verhaftet!“

Und während Sie das sagt, wird der Rufer von der Polizei verhaftet!

Es gibt kein besseres Beispiel europäischer Heuchelei als dieses.

🇪🇺 LMAO: “Thanks god we have free speech, if we would be in Moscow people would be arrested”

ÖSTERREICH: Hohe Arbeitslosigkeit bei Migranten

Im Juli waren 42 Prozent der Arbeitslosen Ausländer. Besonders betroffen ist Wien. Dort ist fast jeder zweite Syrer und jeder dritte Afghane arbeitslos.

Syrerinnen treiben die Geburtenrate in Österreich nach oben

Syrerinnen in Österreich haben im Schnitt 3,3 Kinder – fast dreimal so viele wie Österreicherinnen. Auch beim Alter der Erstgeburt liegen sie deutlich unter dem Durchschnitt.

Das neue „Statistische Jahrbuch Migration & Integration“ des Integrationsfonds, erstellt mit Statistik Austria und dem Integrationsministerium, macht den Unterschied deutlich: Keine Gruppe bekommt in Österreich mehr Kinder als Frauen aus Syrien.

Während die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau hierzulande bei 1,31 liegt, kommen Österreicherinnen auf 1,22 Kinder. Syrerinnen hingegen bringen im Schnitt 3,3 Kinder zur Welt – und liegen damit weit vor allen anderen Herkunftsgruppen. Auch Frauen aus Afghanistan und dem Irak erreichen diesen Wert, doch der Anteil der Syrerinnen fällt besonders ins Gewicht, da sie seit der Flüchtlingswelle verstärkt in Österreich leben.

Weiterlesen auf 0e24.at

Alter ZDF-Beitrag zu Klimawandel sorgt im Netz für Aufregung

Ein 17 Jahre alter ZDF-Beitrag erlebt gerade ein virales Comeback – und sorgt für hitzige Debatten. Damals berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch deutlich Klimawandel-skeptischer und betonte den natürlichen Wechsel des Erdklimas. Die Reaktionen in den sozialen Medien reichen von begeisterter Zustimmung bis zu scharfer Kritik am heutigen Kurs der Sender.

Ein Fernsehbeitrag des ZDF aus dem Jahr 2007 schlägt derzeit im Netz hohe Wellen. Darin zeigen die „heute“-Nachrichten den Rückzug der Alpengletscher – und stellen zugleich fest, dass dies in den vergangenen 10.000 Jahren bereits mehrfach geschehen sei, lange vor der Industrialisierung. Zeitweise seien die Alpen nahezu eisfrei gewesen, hieß es damals, was als Beleg für den ständigen, natürlichen Klimawandel präsentiert wurde. Die klare Botschaft des Beitrags: Das Klima war in der Erdgeschichte selten stabil, und Wandel sei die einzige Konstante.

Weiterlesen auf exxpress.at

