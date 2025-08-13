USA – Zahl der Behinderten explodiert seit 2021

Bild: Patti Smolian / Netflix

Die jüngst veröffentlichten Zahlen des Statistikamtes des US-Außenministeriums fördern Erschreckendes zu Tage. Die Anzahl behinderter Menschen in den USA ist abermals auf Rekordniveau.

Über eine Million in nur drei Monaten

Im Juli dieses Jahres kamen alleine 234.000 neue Fälle von Behinderungen hinzu. In den vergangenen drei Monaten stieg die Zahl um insgesamt 1,11 Millionen Amerikaner, wie auch uncutnews berichtet hatte.

Der amerikanische Datenanalyst Ed Dowd weist dabei darauf hin, dass seit Februar 2021 ein Anstieg um 19,6 Prozent bzw. 5,89 Millionen Menschen verzeichnet wurde. Sein Kommentar dazu, ein „Desaster“. Freilich ein Schelm der dabei böses denkt und am Ende irgendwelche Zusammenhänge mit den „Corona-Schutzimpfungen“ sehen möchte.

Viele Beobachter reagieren fassungslos angesichts solcher Zahlen. Die Ärztin Mary Talley Bowden fragt, „hat jemand im Gesundheitsministerium überhaupt aufgepasst?“

Der Pathologe Ryan Cole sieht die Ursache offenbar ganz klar, „der Genstich“, was seine Bezeichnung für die mRNA-Impfung bedeuten soll.

Anfang August erklärte Präsident Donald Trump dazu auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, er werde die Leiterin des Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, entlassen.

Diese Ankündigung folgte dann unmittelbar auf den Arbeitsmarktbericht vom Vortag, der zeigte, dass das Beschäftigungswachstum in den USA im Juli deutlich unter den Erwartungen gelegen war.

Trump wirft nunmehr McEntarfer vor, die Zahlen aus politischen Gründen manipuliert zu haben.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.