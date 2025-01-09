Von der Leyens Flugzeug auf Anflug zu bulgarischer Waffenfabrik „torpediert“ – „Nazi! Nazi!“-Rufe (Video)

Das Flugzeug der Präsidentin der EU-Kommission musste eine Stunde lang in der Luft kreisen, bevor es im bulgarischen Plowdiw landen konnte. Grund für die Anreise von Ursula von der Leyen, ihres Zeichens oberste Hüterin des größten Friedensprojektes, war ihr Besuch in einer Munitionsfabrik vor Ort. Verdächtigt für die Malversationen wird: Russland.

Und zwar war der GPS-Dienst am Flughafen Plowdiw am Sonntagnachmittag unterbrochen worden, justament als sich das Ursulas Flieger auf die Landung vorbereitete – wie die „Financial Times“ berichtete. Schließlich landete das Flugzeug auch ohne GPS-Unterstützung.

Der bulgarische Flugverkehrsdienst bestätigte den Vorfall gegenüber der Zeitung. Laut einem zitierten Beamten soll das GPS-Signal in der Nähe des Flughafens vollständig eliminiert worden sein. Der Vorfall werde als Einmischungsversuch Russlands behandelt.

GPS-Störsender werden aber nicht nur gegen streng bewachte Orte sondern auch , aber auch gegen zivile Vorrichtungen zu offensiven Zwecken eingesetzt.

Von der Leyen hatte demonstrativ eine bulgarische Munitionsfabrik mit Ministerpräsident Rosen Zhelyazkov besucht. Nach Ansicht von der Leyens habe sich der russische Präsident Putin seit seines Treffens mit US-Präsident Trump nicht verändert: Er sei ein Raubtier, das nur mit Gewalt kontrolliert werden könne.

Die umgepolte Kriegstreiberin war bei ihrem Besuch in der Waffenfabrik der Ansicht, dass die lokale Rüstungsindustrie der Stolz der Bulgaren und auch ganz Europas sei.

Nicht deren Meinung waren freilich rechts-nationale bulgarischen Demonstranten. Zum Missfallen der mächtigen Präsidentin wurde sie mit . in der EU nicht gewohnten Ausrufen begrüßt: Die Demonstranten störten den anfahrenden Konvoi „Nazi! Nazi!“-Rufen – bulgarische Fahnen schwenkend und Transparente hochhaltend.

Ursula care a distrus tăriile europene cu politicile ei huiduită de bulgari pic.twitter.com/zH1cZeZERX — Alessio🇷🇴 (@Claudiu69389757) September 1, 2025

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.