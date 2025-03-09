Machtverschiebung im Weltgefüge- drei Staatschefs beim SCO-Gipfel

+ Moskau und Peking unterzeichnen Memorandum zum Bau von Gaspipeline + Unsichtbar: Russlands Soldaten und Panzer verschwinden aus dem Fadenkreuz + Ab 1. September gilt in Österreich das Dick-Pic-Verbot + Zum Weltfriedenstag will Berlins Linke Gaza-Flüchtlinge aufnehmen + Beleidigt, bespuckt, verachtet – Lehrerin berichtet von Alltag +

AfD bleibt vor Union – Linke überholt Grüne erstmals seit acht Jahren

Im aktuellen Forsa-„Trendbarometer“ bleibt die AfD stärkste Kraft. Die Linke landet vor den Grünen, die auf elf Prozent fallen. Mit Blick auf die Zukunft der schwarz-roten Koalition geben sich die Befragten pessimistisch.

Im aktuellen „Trendbarometer“ des Meinungsforschungsinstituts Forsa liegt die AfD die vierte Woche in Folge vor der Union. In der Umfrage erreicht die AfD weiterhin 26 Prozent, CDU und CSU folgen mit 25 Prozent dahinter, wie die Sender RTL und ntv am Dienstag berichten.

Dahinter folgt die SPD mit 14 Prozent – ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Auf dem vierten Platz kommt die Linkspartei mit einem Punkt mehr auf insgesamt 12 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt und landen mit elf Prozent hinter der Linkspartei. Das gab es in der Forsa-Befragung zuletzt im September 2017. Weiterlesen auf welt.de

Drei Staatschefs beim SCO-Gipfel

Ausländische Printmedien verfolgten mit großem Interesse den zweiten Tag des Gipfels der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Tianjin, China, wo die Staatschefs Russlands, Chinas und Indiens ein informelles Treffen hatten.

South China Morning Post: Drei der größten Weltmächte – China, Indien und Russland – die jeweils unterschiedliche Differenzen mit den USA haben, zeigten ein Bild der Solidarität vor den internationalen Medien.

Economic Times: Modi, Putin und Xi Jinping hielten ein informelles Treffen Russland-Indien-China in Tianjin vor der Eröffnung der Sitzung beim SCO-Gipfel ab und demonstrierten eurasische Kameradschaft und sendeten ein starkes Signal.

Moskau und Peking unterzeichnen Memorandum zum Bau von „Kraft Sibiriens – 2“

„Russland und #China haben am Dienstag ein rechtlich bindendes #Memorandum zum Bau der Gaspipeline „Kraft Sibiriens – 2“ unterzeichnet und sich auf eine Erhöhung der Lieferungen über die Gasleitung „Kraft Sibiriens“ sowie über die Transitpipeline der Mongolei „Sojus Wostok“ geeinigt, teilte der Chef des russischen Gaskonzerns Gazprom, Alexej Miller, mit.

Nach der Inbetriebnahme aller Projekte wird das Volumen der jährlichen Pipeline-Gaslieferungen aus Russland nach China auf 106 Milliarden Kubikmeter geschätzt.

Via @ostnews_faktencheck

Unsichtbar: Russlands Soldaten und Panzer verschwinden aus dem Fadenkreuz

Während man in Deutschland noch über gendergerechte Dienstgrade und klimaneutrale Panzer philosophiert, rüstet Russland im Schatten des Ukraine-Krieges technologisch auf. Die Russen haben still und heimlich einen Technologiesprung geschafft, den man im Westen bestenfalls aus Science-Fiction kennt: Unsichtbarkeit vor Wärmebildkameras.

Wer geglaubt hat, die Russen würden ewig mit veralteten T-72 durch die Steppe rollen und sich von westlichen Präzisionswaffen abschlachten lassen, irrt gewaltig. Moskau hat in den letzten Jahren in aller Ruhe eine Reihe von Tarntechnologien entwickelt, die geeignet sind, ganze Schlachtfelder zu kontrollieren. Die Rede ist von Wärmesignatur-Management – einer Technik, die Panzer, Haubitzen und sogar Infanteristen vor den allgegenwärtigen Wärmebildkameras nahezu verschwinden lässt. Weiterlesen auf report24.news

Zum Weltfriedenstag will Berlins Linke Gaza-Flüchtlinge aufnehmen

Die Berliner Linke erneuert ihre Forderung, der Berliner Senat solle sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass Flüchtlinge aus Gaza in der Hauptstadt aufgenommen werden. Anlass diesmal: der Weltfriedenstag am Montag. (…)

Ihre Partei streite weiter für eine solidarische Willkommenskultur und ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in Berlin, so Wolter weiter. Im Übrigen stemme sich die Linkspartei „mit aller Kraft gegen die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft, die Aufrüstungsspirale und gegen die Einführung der Wehrpflicht durch die Hintertür. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Beleidigt, bespuckt, verachtet – Lehrerin berichtet von Alltag an Schule mit 98 Prozent Migrationsanteil

Eine Lehrerin berichtet von miserablen Zuständen an einer Schule in Nordrhein-Westfalen mit 98 Prozent Migrationsanteil. Unterricht sei kaum möglich, einige Schüler sprechen kein Wort Deutsch – sie werde nicht akzeptiert, beleidigt und bespuckt.

(…) Dass Kinder, ohne ein Wort Deutsch zu können, in die Schule kommen, sei keine Ausnahme, sondern die Regel. Viele Kinder könnten keine Texte mehr schreiben, es fehlt an elementaren Grundlagen wie Schreibfähigkeit und Vorstellungsvermögen. Dazu kommt das schlechte Benehmen vieler Schüler. Den schlechten, respektlosen Umgang, den die Kinder teilweise von zu Hause in die Schule mitbringen, erfahre sie tagtäglich. Kinder würden sie nicht als Autoritätsperson akzeptieren, teilweise würde sie sogar bespuckt werden.

Integration sei aber nur möglich, wenn auch ein Integrationswille vorhanden ist. Statt Dankbarkeit für die erbrachte Leistung und Interesse an der deutschen Lebensweise erfahre man oft Ablehnung. Weiterlesen auf apollo-news.net

Automaten und Kassen geschlossen: Oberbank schafft Bargeld ab

In mehreren bayerischen Filialen der Oberbank gibt es seit Ende August kein Bargeld mehr. Das österreichische Institut hat an fünf Standorten, unter anderem in München und Unterschleißheim, seine Automaten und Kassen geschlossen.

[…]

Wer dennoch Bargeld benötigt, soll sich laut Bank an Kassen in Supermärkten oder an Automaten anderer Institute versorgen.

Gleichzeitig wurden die Öffnungszeiten reduziert – in Unterschleißheim beispielsweise können Kunden nur noch zweimal pro Woche für zwei Stunden persönlich vorbeikommen. Schrittweise sollen auch die übrigen elf bayerischen Standorte diesem Modell folgen. Weiterlesen auf bild.de

Ab 1. September gilt in Österreich das Dick-Pic-Verbot

1. Gesetz seit 01.09.2025

Wer ungefragt Dick-Pics verschickt und damit den Empfänger belästigt, dem drohen seit 01.09. 360 Tagessätze oder bis zu 6 Monaten Freiheitsstrafe.

2. Nur Männer betroffen?

Jetzt wurde in den Medien und selbst von den Ministern immer nur von „dick pics“ gesprochen und erhielt ich bereits zahlreiche anfragen, warum es denn eigentlich nur strafbar ist, wenn Männer ihr Geschlechtsteil – ungefragt – versendet, aber Frauen würden das von sich selbst dürfen.

Dem ist wohl einmal gleich entgegenzuhalten, dass diese „Tätigkeit“ wohl eher eine „männerlastige Domäne“ ist.

3. § 218 StGB – geschlechtsneutral

Um daher der ganzen Sache die „Luft“ herauszunehmen, ist der neue Tatbestand in § 218 StGB geregelt und dieser Tatbestand sieht vor, dass: „ebenso zu bestrafen ist, wer eine andere Person belästigt, indem er ihr im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems eine Bildaufnahme, die wesentlich menschliche Genitalien zeigt, eine vergleichbare bearbeitete Bildaufnahme oder vergleichbares künstlich erstelltes Material unaufgefordert und absichtlich übermittelt“

Also im Ergebnis – für alle, die sich diskriminiert fühlenden – auch Frauen dürfen nicht ihre wesentlichen menschlichen Genitalien einfach verschicken und damit jemand anderen belästigen.

Geologe Prof. Ian Plimer: Die UN-Klimakonferenzen „zielen darauf ab, die westliche Zivilisation zu zerstören“

“Wir können die Funktionsweise der Sonne und die Erdumlaufbahn nicht ändern, und diese beiden Faktoren bestimmen das Klima. Daran wird auch keine Gesetzgebung etwas ändern.“

„Wir zerstören unsere Tierwelt, indem wir diese vogel- und fledermaus-fressenden Windkraftanlagen errichten und all unsere landwirtschaftlichen Flächen mit Solarmodulen zerstören.“

„Diese COP-Veranstaltungen sind eine Abzocke. Sie zielen darauf ab, die westliche Zivilisation zu zerstören … Es hat nichts mit Klima [oder] Umwelt zu tun. Es geht darum, unsere Kultur zu zerstören.“

Via @RealWideAwakeMedia

MUSK: „Eine Regierung, die Ausländer über ihr eigenes Volk stellt, ist per Definition VERRÄTERISCH und ILLEGITIM!

Die Bevölkerung Großbritanniens verdient eine Regierung, die ihre Interessen vertritt, nicht die von zwielichtigen ausländischen Organisationen!“

A government that puts foreigners above their own people is, by definition, TREASONOUS and ILLEGITIMATE! The people of Britain deserve a government that represents their interests, not those of shadowy foreign organizations! pic.twitter.com/uAoc5ZwQlG — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2025

